Les régimes lourds en aliments «ultra-transformés» pourraient endommager le cerveau

Samantha Heller, nutritionniste clinique senior à NYU Langone Health à New York, a déclaré qu’il était connu depuis longtemps que les aliments ultra-transformés augmentaient les risques de développer plusieurs maladies chroniques. Ils comprennent les maladies cardiaques, certains cancers, le diabète de type 2 et l’obésité.

“Les petits changements alimentaires gérables, tels que l’augmentation de la quantité d’aliments non transformés ou peu transformés de seulement 2 onces par jour [about half an apple, a serving of corn, or a bowl of bran cereal]et en diminuant simultanément la consommation d’aliments ultra-transformés de 2 onces par jour [about a chocolate bar or a serving of bacon]peut être associé à une diminution de 3 % du risque de démence », a déclaré Li.

Le groupe de Li a estimé que le remplacement de 10 % des aliments ultra-transformés par des aliments non transformés ou peu transformés tels que des fruits frais, des légumes, des légumineuses, du lait et de la viande pourrait réduire le risque de démence (mais pas d’Alzheimer) de 19 %.

“Bien que la cause exacte soit inconnue, il n’est pas surprenant que ce type de régime alimentaire soit associé à un risque accru de démence”, a-t-elle déclaré. “Les aliments ultra-transformés sont à la fois biochimiquement conçus et annoncés pour augmenter les envies et le désir de ces aliments, et dans de nombreux ménages, évincent les options plus saines telles que les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers.”

La mauvaise qualité nutritionnelle des aliments ultra-transformés – qui sont riches en sel, en sucre et en graisses saturées, et pauvres en fibres – est une recette pour une mauvaise santé physique et mentale, a déclaré Heller.

“Éviter la démence est une autre excellente raison de commencer à incorporer plus d’aliments végétaux, moins d’aliments ultra-transformés et d’aliments d’origine animale dans notre alimentation”, a-t-elle déclaré.

Les changements peuvent être aussi simples que de remplacer les céréales sucrées par des céréales complètes comme le blé râpé ou les flocons d’avoine, ou de garnir une pizza avec de la salade ou des champignons et des épinards, au lieu de pepperoni et de saucisses, a déclaré Heller.

Ou, a-t-elle suggéré, essayez le falafel dans un pita de blé entier avec des tomates et des concombres hachés au lieu d’un sandwich au jambon, ou une soupe aux lentilles et une salade d’accompagnement au lieu d’un cheeseburger.