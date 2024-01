Les régimes efficaces qui peuvent aider à réduire votre taux de cholestérol

Marlene Cimons, journaliste spécialisée dans la santé et les sciences, a rejoint Mark Lewis du WTOP pour discuter des régimes qui peuvent aider à réduire votre taux de cholestérol.

Existe-t-il un moyen efficace de réduire votre taux de cholestérol et votre risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral sans prendre de médicaments ?

Un régime alimentaire discipliné et une activité physique régulière pourraient faire l’affaire, mais qu’est-ce qui fonctionne le mieux ?

La journaliste spécialisée dans la santé et les sciences, Marlene Cimons, s’est jointe à Mark Lewis du WTOP pour parler des moyens les meilleurs et les plus efficaces de réduire votre taux de cholestérol.

Lisez et écoutez leur conversation ci-dessous.

Cette transcription a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Marlène Cimons : Statines, permettez-moi de dire une chose à propos des statines : elles sont très efficaces et très sûres pour la plupart des gens. Et leur façon d’agir est de bloquer une enzyme que le foie utilise pour fabriquer du cholestérol. Et bien sûr, prendre une pilule est beaucoup plus facile que suivre un régime, mais cela présente un inconvénient. J’en ai moi-même fait l’expérience.

Je les prenais depuis quelques années et j’ai eu une très bonne réponse en termes de cholestérol, mais j’avais des douleurs musculaires chroniques et incessantes et je n’ai pas fait le lien parce que je m’entraîne beaucoup.

J’ai donc pensé que c’était peut-être le résultat de l’exercice. Mais ensuite, j’ai fait des analyses de sang de routine et les analyses de sang ont montré que j’avais eu un pic dans mes enzymes hépatiques, ce qui était plutôt surprenant puisque je ne le savais pas. [otherwise] avez une maladie du foie. Mon médecin m’a donc dit qu’il pensait que cela pourrait être dû aux statines et que je devrais attendre un petit moment avant de les prendre et que nous ferions un nouveau test. Alors j’ai arrêté.

Les douleurs musculaires ont disparu et mes enzymes hépatiques sont revenues à la normale. Alors maintenant, je ne veux pas revenir sur eux. J’essaie donc de passer à un niveau supérieur en termes de régime.

Mark Lewis : Quels aliments, Marlene, fonctionnent le mieux si vous essayez de vous concentrer sur un régime ici ? Qu’est-ce qui peut vraiment vous aider ?

Marlène Cimons : Éloignez-vous des aliments transformés. Les aliments non transformés, à base de plantes, les aliments pauvres en graisses saturées ou ceux qui contiennent des graisses saines comme les noix et les avocats qui, contrairement à la croyance populaire, ne contribuent pas à la prise de poids. Les aliments dits à fibres collantes comme l’avoine, les pois, les légumineuses, les lentilles, les haricots, ainsi que le yaourt sans gras, les grains entiers, le riz brun, remplacent la viande par le soja.

Évitez les viandes grasses, les charcuteries transformées, les hot-dogs, les hamburgers et utilisez de l’huile d’olive extra vierge au lieu du beurre ou des huiles tropicales. Tout cela contribuera à réduire votre taux de cholestérol.

Et les experts recommandent le régime portfolio, que vous pouvez trouver en ligne. Mais il existe d’autres régimes qui peuvent également aider, comme le régime méditerranéen, qui est très populaire – il vient d’obtenir des notes élevées récemment – ​​et le régime DASH, qui cible l’hypertension artérielle.

Ainsi, chaque fois que vous passez à ces produits alimentaires plus sains, vous contribuez non seulement à réduire votre taux de cholestérol, mais ils peuvent également contribuer au contrôle du poids et à la prévention du diabète et d’autres affections. Et ils peuvent être très efficaces à moins que vos gènes ne jouent contre vous, ce qui peut poser un problème pour certaines personnes.

