Les régimes cétogènes peuvent accélérer le vieillissement du cœur et des reins

Des recherches menées sur des souris suggèrent que les régimes céto pourraient accélérer le vieillissement des organes. Crédit image : Susan Brooks-Dammann/Stocky.

Des scientifiques ont récemment étudié des souris pour déterminer l’impact des régimes cétogènes sur les organes internes du corps.

Les personnes qui suivent un régime cétogène – ou céto – consomment généralement des aliments riches en graisses et pauvres en glucides.

Alors que les personnes qui suivent ce type de régime perdent souvent beaucoup de poids en peu de temps, les experts médicaux s’inquiètent des risques potentiels des régimes céto.

Les scientifiques de la présente étude ont découvert que les souris soumises à un régime cétogène présentaient des taux accrus de vieillissement cellulaire dans leurs organes.

Des chercheurs de l’UTHealth San Antonio, Texas, ont récemment publié un article dans Avancées scientifiques en examinant les effets des régimes cétogènes, également connus sous le nom de régimes « céto », sur les souris.

Avec le augmentation des taux d’obésité Aux États-Unis, de nombreuses personnes se tournent vers des régimes qui, selon eux, peuvent les aider à perdre beaucoup de poids. Le régime céto, traditionnellement utilisé pour traiter l’épilepsie, est l’un de ces régimes qui a gagné en popularité.

Quelques caractéristiques du régime céto inclure une consommation de plus grandes quantités de graisses tout en réduisant la consommation de glucides.

Les chercheurs qui ont mené la présente étude ont examiné de plus près les régimes cétogènes en expérimentant sur des souris pour voir quels impacts ce régime a sur la santé. Ils souhaitaient principalement savoir si le régime alimentaire contribuait à la sénescence cellulaire.

Leurs résultats ont montré qu’en comparant un groupe de souris suivant un régime cétogène à des souris d’un groupe témoin, les souris suivant un régime cétogène présentaient des taux de vieillissement plus élevés dans leurs organes corporels.

Qu’est-ce qui caractérise le régime céto ?

Le macronutriments les personnes qui suivent un régime céto se concentrent sur :

55 à 60% des calories proviennent des graisses

30 à 35% de calories provenant des protéines

5 à 10 % de calories provenant des glucides (20 à 50 grammes de glucides).

Pour comparer cela aux recommandations de la Food and Drug Administration (FDA), le La FDA recommande que moins de 10 % des calories consommées par les gens proviennent de graisses saturées, qui sont le type de graisses présentes dans le bœuf, le beurre et le porc.

La FDA note que les gens devraient se concentrer sur les aliments qui sont une source de graisses insaturées – comme le poisson, l’avocat et les noix – car ils peuvent aider à cholestérol gestion.

De plus, le La FDA recommande que les gens consomment 275 grammes de glucides par jour, ce qui est nettement supérieur à l’apport en glucides recommandé pour le régime céto.

Cette étude consistait à tester les effets d’une alimentation riche en graisses chez la souris. Un groupe de souris a servi de groupe témoin et a suivi un régime alimentaire composé à 17 % de calories de matières grasses, à 25 % de protéines et à 58 % de glucides.

Le groupe test mangeait principalement du Crisco, qui contenait 84 % de graisses insaturées et 14 % de graisses saturées. Dans le groupe Crisco, 90,5 % des calories provenaient des graisses (ce qui est nettement plus élevé que le régime céto standard), 9,2 % des calories provenaient des protéines et 0,3 % des calories provenaient des glucides.

Les souris ont commencé à suivre leur régime alimentaire entre 35 et 42 jours et ont continué leur régime pendant 7 ou 21 jours. À ce stade, les chercheurs ont euthanasié les souris et les ont évaluées.

Keto accélère le vieillissement cellulaire chez la souris

Les chercheurs ont surveillé divers marqueurs de santé chez les souris, tels que cétones, glucose, sensibilité à l’insuline, triglycérides, lipoprotéines de basse densitéet lipoprotéines de haute densité. Ils ont également vérifié des échantillons de cœur, de foie et de reins à la recherche de signes de dommages.

Les scientifiques ont constaté que dans certains des principaux organes du corps, notamment le cœur et les reins, le régime cétogène contribuait au vieillissement cellulaire.

Les souris du groupe Crisco présentaient une accumulation de cellules sénescentes, qui sont de vieilles cellules qui arrêtent de se diviser mais ne meurent pas.

Selon le Instituts nationaux de la santé« la sénescence cellulaire est généralement reconnue comme un processus de dommage conduisant à une maladie multisystémique ou au vieillissement. »

Lorsque les cellules sénescentes ne meurent pas, cela peut entraîner une inflammation, des lésions organiques et contribuer à la développement de tumeurs.

Le vieillissement des organes se produit avec différents types de régime céto

Les chercheurs étaient curieux de savoir comment les souris du groupe Crisco se compareraient à un groupe qui consommait un régime cétogène différent et testaient ces souris avec du beurre de cacao. Le beurre de cacao contient plus de graisses saturées que le Crisco (40 % de graisses insaturées et 60 % de graisses saturées).

Le groupe du beurre de cacao a également montré des signes de lésions organiques et de sénescence cellulaire.

En approfondissant la question, les chercheurs ont appris que le processus de sénescence cellulaire était probablement lié aux protéines. AMPK et p53. Lorsque les chercheurs ont bloqué les voies de ces protéines, les souris n’avaient pas les mêmes niveaux de sénescence cellulaire.

Les scientifiques étaient également curieux de savoir si la sénescence cellulaire était réversible. Ils ont donc testé davantage de souris suivant un régime cétogène, vérifié leurs biomarqueurs et constaté qu’avec le temps, les marqueurs du vieillissement cellulaire diminuaient après l’arrêt du régime.

Bien que les régimes cétogènes puissent causer des dommages, la recherche montre qu’il est possible d’y remédier soit grâce à des médicaments qui bloquent certaines protéines, soit en adhérant au régime par intermittence.

Ces résultats s’appliquent-ils aux humains ?

Scott Keatleydiététiste et propriétaire d’un cabinet privé de nutrition à New York, non impliqué dans cette recherche, s’est entretenu avec Actualités médicales aujourd’hui sur les résultats de l’étude.

« Les résultats sont importants car ils fournissent une compréhension mécaniste de la façon dont les régimes cétogènes à long terme peuvent potentiellement conduire au vieillissement cellulaire et au dysfonctionnement d’organes critiques tels que les reins et le cœur », a-t-il commenté.

« Cela souligne la nécessité d’un examen attentif de la durée et de la composition du régime lors de la recommandation d’un régime cétogène, en particulier pour les patients présentant des problèmes d’organes existants ou ceux à risque de maladies chroniques », a poursuivi Keatley.

Il a également noté que les essais longitudinaux chez l’homme constituent la prochaine étape pour confirmer si les régimes cétogènes provoquent une sénescence cellulaire.

« Il est important que le public comprenne que même si les régimes cétogènes ont des avantages prouvés, en particulier dans la gestion de l’épilepsie et dans la promotion de la perte de poids en tant que régime hypocalorique, leurs effets à long terme ne sont pas encore entièrement compris et pourraient inclure des risques importants pour la santé », a déclaré Keatley. . « Quiconque envisage un tel régime devrait le faire sous surveillance médicale. »

Steve Gendron, Ph.D.spécialiste en immunologie et endocrinologie, non impliqué dans l’étude, a également souligné la nécessité d’essais sur l’homme, en commentant les résultats :

« Nous devons suivre les personnes suivant un régime céto pendant des années, et pas seulement des semaines ou des mois. Pensez-y comme si vous regardiez une série télévisée plutôt qu’un court métrage : vous obtenez l’histoire complète au fil du temps ; cela nous aide à voir comment le céto affecte les organes et la santé globale à long terme.

Gendron a également déclaré qu’il souhaitait voir des études auprès de diverses populations et des études comparant la manière dont le régime céto se compare à d’autres régimes pour certains problèmes de santé.

« L’étude a utilisé des types spécifiques de régimes cétogènes, mais il existe de nombreuses façons de pratiquer le céto », a noté Gendron lorsqu’on l’a interrogé sur les faiblesses de l’étude. « Une plus grande variété dans les types de régimes alimentaires pourrait donner une image plus complète. »

Voir l’article original sur Actualités médicales aujourd’hui