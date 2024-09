Les régimes amaigrissants courants peuvent avoir de sérieux inconvénients, selon une étude à long terme : ScienceAlert

Les régimes amaigrissants populaires, hyper axés sur les glucides, comme le régime cétogène, peuvent faire plus de mal que de bien à long terme.

S’en tenir à un régime alimentaire à faible teneur en glucides peut aider certains diabétiques gérer leur poids et leur taux de sucre dans le sang, mais une nouvelle étude australienne remet en question l’efficacité et la sécurité à long terme de cette approche pour les personnes sans diabète.

Si les sucres raffinés et les amidons ne sont pas remplacés par les « bons » aliments, l’analyse menée sur 17 ans suggère qu’un régime pauvre en glucides peut en fait augmenter le risque de diabète de type 2.

« Une alimentation saine est la pierre angulaire de la prévention et de la gestion du diabète de type 2 », écrire des chercheurs de l’Université Monash et de l’Université RMIT, qui ont dirigé l’étude.

« Cependant, le type de régime recommandé pour la prévention peut différer du régime recommandé pour la gestion du diabète de type 2. »

Pour étudier cette possibilité, l’équipe de chercheurs a passé au peigne fin les données de santé de près de 40 000 résidents de Melbourne, recrutés entre 1990 et 1994.

La cohorte socio-économiqueDes informations sur la santé et la nutrition ont été recueillies au début de l’essai, puis à nouveau lors d’un suivi, entre 1995 et 1998 et entre 2003 et 2007.

Chaque participant a reçu un score de faible teneur en glucides, qui n’était pas basé sur la quantité absolue de glucides qu’ils déclaraient consommer régulièrement, mais sur la quantité relative de glucides qu’ils consommaient par rapport aux graisses et aux protéines.

Ceux qui ont obtenu les 20 % les plus élevés ont obtenu environ 38 % de leur énergie à partir des glucides.

Pendant ce temps, ceux qui ont obtenu les 20 % les moins bons résultats ont obtenu environ 55 % de leur énergie à partir des glucides.

En fin de compte, c’est le premier groupe, celui qui a éliminé le plus de glucides, qui était 20 % plus susceptible que celui qui a éliminé le moins de glucides de développer un diabète de type 2 au cours de l’étude.

De plus, la majeure partie de ce risque s’expliquait par un IMC élevé.

Les résultats suggèrent qu’un régime pauvre en glucides peut entraîner une prise de poids à long terme, augmentant peut-être le risque de développer une maladie métabolique.

Cela peut être « principalement dû à la teneur élevée en graisses du régime alimentaire (en particulier en graisses insaturées) », selon les chercheurs australiens. conclure.

Ceux qui ont déclaré avoir consommé le moins de glucides dans l’étude avaient tendance à consommer moins de fibres et à manger plus de protéines et de graisses que ceux qui mangeaient le plus de glucides.

Cela suggère que se concentrer uniquement sur les glucides n’est pas suffisant. « D’autres éléments alimentaires doivent également être pris en compte », a déclaré l’équipe. soutient.

Leur étude rejoint plusieurs autres qui ont récemment remis en question l’opportunité d’un régime cétogène, qui favorise un régime alimentaire pauvre en glucides et riche en graisses.

Par exemple, une analyse publiée plus tôt cette année a révélé une association inquiétante entre le régime cétogène et un risque plus élevé de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et de maladie du côlon irritable.

Des preuves rigoureuses suggèrent qu’une alimentation bien équilibrée est l’un des meilleurs moyens de prévenir les maladies métaboliques – et cela signifie qu’il faut s’assurer que l’alimentation est bien équilibrée.

Supprimer les sucres raffinés et les féculents est une bonne chose, mais si ces glucides sont remplacés par des graisses saturées, ces nouvelles découvertes suggèrent que cela pourrait créer un tout autre problème.

L’étude a été publiée dans Diabète et syndrome métabolique : recherche clinique et revues.