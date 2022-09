Les régimes alimentaires ne se sont pas beaucoup améliorés dans le monde ; États-Unis près du bas de la liste

LUNDI 19 septembre 2022 (HealthDay News) — Malgré tout ce que les gens ont appris sur une bonne nutrition, les gens du monde entier ne mangent pas beaucoup plus sainement qu’il y a trois décennies, selon une nouvelle étude mondiale.

Les régimes alimentaires sont encore plus proches d’un mauvais score de zéro – avec beaucoup de sucre et de viandes transformées – qu’ils ne le sont d’un score de 100 représentant beaucoup de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix et de grains entiers, rapportent des chercheurs de l’Université Tufts.

“La consommation de légumineuses/noix et de légumes non féculents a augmenté au fil du temps, mais les améliorations globales de la qualité alimentaire ont été compensées par une consommation accrue de composants malsains tels que la viande rouge/transformée, les boissons sucrées et le sodium”, a déclaré l’auteur principal Victoria Miller. Elle est chercheuse postdoctorale à la Tufts’ Friedman School of Nutrition Science and Policy à Boston.

Pour l’étude, les chercheurs ont mesuré les habitudes alimentaires des adultes et des enfants dans 185 pays, sur la base des données recueillies à partir de plus de 1 100 enquêtes sur l’alimentation.

Le score alimentaire global mondial est d’environ 40,3, ce qui représente un gain faible mais significatif de 1,5 point entre 1990 et 2018, ont découvert les chercheurs.

Mais les scores variaient considérablement d’une région à l’autre, avec des moyennes allant de 30,3 en Amérique latine et dans les Caraïbes à 45,7 en Asie du Sud.

Seuls 10 pays, représentant moins de 1 % de la population mondiale, avaient des scores alimentaires supérieurs à 50.

Les pays ayant les scores alimentaires les plus élevés étaient le Vietnam, l’Iran, l’Indonésie et l’Inde, tandis que les pays les moins bien notés étaient le Brésil, le Mexique, les États-Unis et l’Égypte.

Selon les chercheurs, les femmes étaient plus susceptibles de manger plus sainement que les hommes, et les personnes âgées plus que les jeunes adultes.

“Une alimentation saine était également influencée par des facteurs socio-économiques, notamment le niveau d’éducation et l’urbanité”, a déclaré Miller dans un communiqué de presse de l’université. “Globalement et dans la plupart des régions, les adultes et les enfants plus instruits avec des parents plus instruits avaient généralement une qualité alimentaire globale plus élevée.”

Une mauvaise alimentation est responsable de plus d’un quart de tous les décès évitables dans le monde, ont déclaré les chercheurs dans des notes d’information.

Les pays peuvent utiliser ces données pour orienter les politiques qui favorisent une alimentation saine, a déclaré le Dr Dariush Mozaffarian, cardiologue et doyen des politiques à la Friedman School.