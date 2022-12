Les régimes à base de plantes peuvent-ils réduire votre risque de cancer de la prostate ?

Une nouvelle étude apporte des preuves encourageantes.



Vous souhaitez manger plus sainement tout en contribuant à sauver la planète ? Essayez de devenir végétarien. Vous éviterez de soutenir une industrie de l’agriculture animale qui émet d’énormes quantités de gaz à effet de serre, et les aliments que vous mangez réduiront vos risques de développer une maladie cardiaque et le diabète.

Les régimes à base de plantes sont également associés à des risques plus faibles pour certains cancers. Mais qu’en est-il du cancer de la prostate en particulier ?

Plus tôt cette année, des chercheurs ont publié les résultats d’une revue complète de la littérature sur les régimes alimentaires à base de plantes et le risque de cancer de la prostate. Ils ont conclu qu’en plus d’avoir des avantages pour la santé cardiovasculaire et la qualité de vie, les régimes à base de plantes ont le potentiel d’améliorer les résultats du cancer de la prostate.

Les plantes contiennent un certain nombre de composés anticancéreux tels que les flavonoïdes, les tanins et le resvératrol. La cuisson de la viande, en revanche (surtout les viandes rouges et transformées) génère deux types de cancérigènes: les amines hétérocycliques, qui apparaissent lors de la cuisson à la poêle, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont produits par la cuisson au gril ou au barbecue.

Les chercheurs à l’origine de cette nouvelle revue ont évalué 32 études évaluant les liens possibles entre les régimes à base de plantes et la réduction du risque de cancer de la prostate. Un tiers des études étaient observationnelles, ce qui signifie que la recherche s’était appuyée sur des informations préexistantes contenues dans des bases de données et des registres de santé. Le reste des études étaient interventionnelles ; les sujets inscrits à ces études étaient des patients atteints d’un cancer de la prostate qui avaient été suivis au fil du temps pour voir si les changements alimentaires, l’exercice, la gestion du stress et d’autres interventions sur le mode de vie conduiraient à de meilleurs résultats.

En général, les études penchaient vers les effets bénéfiques de la consommation de repas à base de plantes. La plupart des études observationnelles ont révélé que les mangeurs de plantes développaient un cancer de la prostate à des taux inférieurs à ceux des mangeurs de viande. Et 60% des études interventionnelles ont rapporté que les niveaux d’antigène spécifique de la prostate (PSA) augmentaient plus lentement chez les mangeurs de plantes que chez les mangeurs de viande. Une augmentation du PSA suggère que le cancer de la prostate s’aggrave ou se reproduit chez les hommes qui ont déjà été traités pour la maladie.

Commentaire et contexte

Les auteurs de la revue ont identifié les données probantes sur le PSA, ainsi que sur l’amélioration de la santé globale et les besoins différés de traitement supplémentaire du cancer de la prostate chez les consommateurs de plantes, pour étayer la conclusion selon laquelle les régimes végétariens sont protecteurs. Cependant, des essais cliniques à grande échelle sont encore nécessaires pour confirmer l’association, a averti le Dr Stephen Freedland, urologue et directeur du Center for Integrated Research in Cancer and Lifestyle au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Dans un suivi éditorial en octobre dernier, le Dr Freedland et ses co-auteurs ont souligné les lacunes des données existantes. Par exemple, les études interventionnelles citées dans le récent article de synthèse sont de petite taille (moins de 100 sujets chacune), avec des suivis ne durant pas plus d’un an, et les preuves observationnelles ne sont guère unanimes, étant donné que certaines études n’ont détecté aucune association entre la prostate le risque de cancer et les régimes végétariens, tandis que d’autres ont généré des résultats mitigés.

Un autre problème est le manque de consensus sur ce qui constitue un régime à base de plantes. Les définitions peuvent aller du végétalien extrême au semi-végétarien, ou principalement à base de plantes, où une certaine consommation de viande est autorisée. En effet, l’une des interventions citées dans l’examen a été décrite comme “une augmentation des aliments à base de plantes et des poissons gras et une réduction ou une élimination des protéines d’origine animale terrestre”.

“Ce dont nous avons vraiment besoin dans ce domaine, ce sont des essais cliniques randomisés plus rigoureusement conçus et bien contrôlés”, déclare le Dr Freedland. “Nous devons déterminer si l’alimentation est vraiment protectrice ou si les végétariens et les végétaliens sont simplement plus soucieux de leur santé par d’autres moyens. Font-ils plus d’exercice ? Ont-ils un meilleur accès aux soins de santé ? Vivent-ils dans des endroits où la qualité de l’air est meilleure ? “Ce sont les questions auxquelles nous devons répondre.”

Malgré ces limitations, le Dr Freedland a décrit les preuves associant le végétarisme et un risque moindre de cancer de la prostate comme intrigantes et encourageantes. En attendant, il conseille que la meilleure stratégie de style de vie pour réduire le risque global de cancer est d’éviter l’obésité. “C’est là que nous avons la meilleure preuve,” il dit.