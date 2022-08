Les régimes à base de plantes et votre cholestérol

Un régime à base de plantes pourrait être très bénéfique pour votre cœur. Cela pourrait aider à réduire votre taux de cholestérol, ainsi que vos chances de contracter une maladie cardiaque un jour.

“Ce qui est vraiment cool, c’est que plus vous vous basez sur les plantes et plus vous êtes en mesure d’adopter une alimentation végétarienne, vous obtiendrez ces impacts positifs un peu plus tôt”, déclare Libby Mills, diététiste. et porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique.

Un régime à base de plantes peut signifier que vous vous nourrissez principalement d’aliments provenant de plantes, mais que vous mangez tout de même quelques aliments provenant d’animaux. Vous n’êtes pas obligé de devenir complètement végétarien (en supprimant toute la viande, le poisson et la volaille) ou végétalien (en évitant tout ce qui vient des animaux, y compris les œufs et les produits laitiers). Mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez ; faites juste attention à obtenir tous les nutriments dont vous avez besoin.

La clé est de manger une variété d’aliments à base de plantes bons pour le cœur, comme :