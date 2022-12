Les régents de Californie votent pour affirmer le passage de l’UCLA au Big Ten

LOS ANGELES (AP) – L’UCLA a franchi un obstacle majeur pour rejoindre la conférence Big Ten en 2024, en obtenant mercredi l’approbation du déménagement du conseil d’administration de l’Université de Californie.

Les régents ont voté 11 contre 5 pour affirmer la décision des Bruins lors d’une réunion spéciale sur le campus Westwood de l’université. Une majorité simple était nécessaire pour passer.

“Nous avons toujours été guidés par ce qui est le mieux pour nos 25 équipes et plus de 700 étudiants-athlètes”, a déclaré le directeur sportif de l’UCLA, Martin Jarmond, après le vote. “The Big Ten offre de nouvelles opportunités de compétition passionnantes sur une plus grande plate-forme médiatique nationale pour que nos étudiants-athlètes puissent concourir et montrer leur talent.”

Les régents ont imposé des conditions pour atténuer l’impact du déménagement sur les athlètes, notamment l’UCLA investissant 12 millions de dollars supplémentaires dans le soutien nutritionnel, les services de santé mentale, le soutien scolaire pendant les voyages et les vols charters pour réduire le temps de trajet.

Richard Leib, président du Board of Regents, a déclaré qu’il était important de prendre une décision compte tenu des efforts de recrutement en cours de l’UCLA et des négociations de la Conférence Pac-12 pour un nouvel accord sur les droits des médias.

« Nous avons passé un temps démesuré à essayer de prendre une décision raisonnable. Je suis satisfait de la façon dont nous l’avons fait », a déclaré Leib. “Je pense qu’à la fin, les gens seront satisfaits et excités à ce sujet.”

L’UCLA devra également payer à l’Université de Californie à Berkeley entre 2 et 10 millions de dollars en raison de la façon dont le déménagement affectera le programme sportif de Cal. Les régents détermineront le total précis une fois que les accords sur les droits médiatiques de la prochaine conférence Pac-12 seront conclus.

“Dès le début, nous avons dit que nous comprenions que nous devions peut-être aider Berkeley. Nous sommes d’accord avec cela et heureux qu’il soit résolu », a déclaré le chancelier de l’UCLA, Gene Block.

La décision est intervenue près de cinq mois après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a critiqué la décision de l’UCLA parce que Block et Jarmond n’avaient pas prévenu les régents.

L’UCLA et l’Université de Californie du Sud ont annoncé le 30 juin qu’elles quittaient le Pac-12 pour le Big Ten. USC est privé et ne fait pas partie du système UC.

En 1991, les chanceliers de campus ont été délégués par le bureau du président de l’UC pour exécuter leurs propres contrats, y compris les accords sportifs intercollégiaux. Mais les régents ont appris lors d’une réunion en août qu’ils conservaient le pouvoir de revoir les décisions ayant un impact sur le système UC, ce qui signifie qu’ils pourraient affirmer, annuler ou s’abstenir de donner suite à la décision de l’UCLA.

«Les régents ont assuré la surveillance que le public mérite – en veillant à ce que les décisions concernant les conférences sportives profitent avant tout aux étudiants-athlètes et aux communautés du campus touchées par ces décisions», a déclaré Erin Mellon, porte-parole du gouverneur. “En exigeant que l’UCLA double presque ses investissements dans les soutiens aux étudiants, tous les étudiants-athlètes de l’UCLA et de Berkeley auront un meilleur accès à une meilleure nutrition, des soutiens en santé mentale, du tutorat et un soutien pour les voyages.”

Malgré l’augmentation du financement, la National College Players Association, un groupe de défense des athlètes à but non lucratif, a déclaré que le passage aux Big Ten exploitait les athlètes de l’UCLA.

“Les athlètes de l’UCLA ne sont pas la propriété de l’université. Ils devraient être traités équitablement dans les aspects éducatifs et commerciaux des sports universitaires. Cette décision ne fait ni l’un ni l’autre », a déclaré le directeur exécutif Ramogi Huma, un ancien joueur de football de l’UCLA, dans un communiqué.

Le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, a déclaré dans un communiqué que la conférence était reconnaissante aux régents d’avoir respecté la décision d’adhésion de l’UCLA. USC et UCLA deviennent membres officiels du Big Ten le 2 août 2024.

Leib a déclaré qu’il n’avait eu aucune conversation avec les régents qui avaient voté non.

Le Pac-12 a déclaré dans sa déclaration que “indépendamment de toute décision du conseil d’administration de l’UC, le Pac-12 a été et reste incroyablement optimiste quant au succès et à la croissance futurs de notre conférence”.

___

L’écrivain d’Associated Press Adam Beam à Sacramento a contribué à ce rapport.

___

Plus de sports universitaires AP : https://apnews.com/hub/college-sports et https://twitter.com/AP_Top25

Joe Reedy, l’Associated Press