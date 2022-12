Les régents de Californie permettent à UCLA de rejoindre Big Ten, conditions attachées

La chancelière de Cal-Berkeley, Carol Christ, qui avait espéré que les régents bloqueraient la décision de l’UCLA, a frôlé un journaliste alors qu’elle quittait la réunion immédiatement après sa fin. “Je n’ai rien à dire,” dit-elle.

Lark Park, l’un des cinq régents qui ont voté contre l’approbation, a déclaré “ce n’était pas là pour moi”, mais a refusé de donner plus de détails. Leib pensait que ceux qui s’opposaient à l’accord le faisaient pour des raisons philosophiques. “Certaines personnes ont estimé qu’il serait préférable de remettre le génie dans la bouteille et d’essayer de ramener l’UCLA au Pac-12, je suppose”, a-t-il déclaré.

Que le vote ait eu lieu sur le campus de l’UCLA, dans le Luskin Center, qui est niché à côté des terrains d’entraînement de l’équipe de football et de l’arène de basket-ball, l’historique Pauley Pavilion, a peut-être semblé symbolique – mais c’était une coïncidence. Une réunion spéciale pour aborder les questions du comité des services de santé avait déjà été prévue mercredi.

Pour un processus qui a duré plus longtemps que de nombreux régents – et les responsables de l’UCLA, du Pac-12 et du Big Ten – ne l’avaient prévu, il était normal que la réunion de mercredi doive surmonter ses propres obstacles inattendus.

La réunion a été retardée de deux heures par des manifestants représentant des universitaires en grève, qui l’ont interrompue à deux reprises en chantant, assis par terre et refusant de partir jusqu’à ce que la police les mette les menottes et les fasse sortir. Mercredi a marqué un mois depuis le début de la grève, qui a touché environ 48 000 travailleurs dans tout le système universitaire tentaculaire.

Au total, 14 manifestants ont été arrêtés mercredi pour intrusion.

Plusieurs centaines de manifestants, dont un homme jouant de l’accordéon, portaient des pancartes, scandaient et défilaient autour du centre Luskin, qui était encerclé par une clôture temporaire à mailles losangées et fortifié par la police et les gardes de sécurité du campus.

La décision des régents met fin à un drame qui a commencé le 30 juin, lorsque l’USC et l’UCLA ont envoyé des ondes de choc dans le paysage sportif universitaire en annonçant qu’ils boulonnaient le Pac-12 pour le Big Ten.