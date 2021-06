Les « regards émaciés » de Kim Jong Un rapportés à la télévision d’État nord-coréenne

SEOUL, Corée du Sud – Les Nord-Coréens au cœur brisé s’inquiètent en larmes du « look émacié » du leader Kim Jong Un, a déclaré un habitant local citant un média officiel dans une rare reconnaissance des spéculations étrangères sur sa perte de poids.

Les commentaires ont été considérés comme un effort pour renforcer le soutien national aux efforts de Kim alors qu’il est aux prises avec l’aggravation des difficultés économiques causées par la pandémie de COVID-19, la mauvaise gestion, les sanctions économiques de l’ONU et les catastrophes naturelles, ont déclaré certains experts.

« Le cœur de notre peuple a le plus souffert lorsque nous avons vu le regard émacié de (Kim) », a déclaré vendredi la télévision d’État nord-coréenne citant un résident masculin non identifié portant un chapeau de paille. « Tout le monde dit que ses larmes lui montent naturellement aux yeux. »

En rapport:Kim Jong Un met en garde contre la situation alimentaire « tendue » en Corée du Nord et étend les restrictions COVID-19

Sur des photos récentes des médias d’État, Kim semble avoir perdu beaucoup de poids. Certains observateurs nord-coréens ont déclaré que Kim, 37 ans, qui mesure environ 5 pieds 8 pouces et pesait jusqu’à 308 livres, pourrait avoir perdu 22 à 44 livres.

La santé de Kim fait l’objet d’une attention particulière de l’extérieur, car le dirigeant n’a pas nommé publiquement un successeur qui prendrait en charge l’arsenal nucléaire avancé de la Corée du Nord visant les États-Unis et leurs alliés s’il est frappé d’incapacité.

Certains analystes à Séoul ont déclaré que Kim avait probablement suivi un régime pour améliorer sa santé. D’autres ont émis l’hypothèse que sa perte de poids pourrait être liée à des problèmes de santé.

Kim, qui est connue pour sa consommation excessive d’alcool et de tabac, vient d’une famille ayant des antécédents de problèmes cardiaques. Son père et son grand-père, qui ont dirigé la Corée du Nord avant lui, sont décédés à cause de problèmes cardiaques.

Ces derniers mois, Kim a appelé à une unité plus forte pour surmonter ce qu’il appelle la « pire crise de tous les temps » causée par les fermetures de frontières liées à la pandémie qui ont fortement réduit le commerce international de la Corée du Nord. La nation a également été touchée par les sanctions persistantes dirigées par les États-Unis et les tempêtes estivales qui ont tué les récoltes l’année dernière.