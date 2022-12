Les réfugiés ukrainiens trouvent une connexion et de l’espoir dans le comté de Will – Shaw Local

Iryna Baker de Plainfield a renoué avec une amie – Alla Lavrinenko – que Baker connaissait depuis la maternelle lorsque l’amie a quitté la région de Kherson, en Ukraine, au début de cette année.

Iryna Baker elle-même était venue aux États-Unis en 2008 lorsqu’elle a épousé John Michael Baker. Iryna a dit qu’elle avait rencontré John Michael Baker par l’intermédiaire d’un ami commun qui enseignait l’anglais et avait dit à Irynar qu’elle connaissait un “homme gentil et doux”.

À l’époque, Iryna était veuve avec une fille de 10 ans, a-t-elle déclaré.

Iryna a dit que sa réaction à l’époque était : « Vous vous moquez de moi ? Je ne peux que dire “Salut” et “Au revoir”, puis j’ai ajouté : “J’étais vraiment sceptique quant à la manière dont nous pourrions nous rencontrer en personne à l’étranger.”

Mais Iryna a déclaré que John Michael Baker avait commencé à apprendre le russe grâce à des CD, qu’il jouait vers et depuis le travail. Apprendre le russe d’abord facilite l’apprentissage de l’ukrainien, a déclaré Iryna.

Le couple s’est marié six mois après s’être rencontré en ligne, a-t-elle déclaré.

“Il était censé venir en janvier et le 6 juin, j’étais déjà là”, a déclaré Iryna. “Vous avez ce sentiment qui est un étranger et qui n’est pas un étranger.”

Iryna était heureuse de venir aux États-Unis. Grandir en Ukraine était « comme un lavage de cerveau », a-t-elle déclaré. “Tout le monde devait se ressembler et agir de la même manière”, a-t-elle déclaré.

“Mais nous étions heureux”, a déclaré Iryna Baker. “Nos parents en ont fait une enfance heureuse.”

Iryna Baker a quitté Oleshky, en Ukraine, pour les États-Unis en 2008. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Iryna a déclaré qu’elle était revenue pour une visite il y a quelques années et avait vu le pays “à travers les yeux américains”.

« Avant, je pensais que la maison de ma mère était immense. Et j’étais comme, ‘C’est si petit.’ C’est tellement différent d’ici », a déclaré Iryna. «Mais les Ukrainiens sont des gens sympas. Dans chaque maison où vous venez, ils disent : « Hé, asseyez-vous ; prendre un repas, prendre le thé. Le thé est peut-être froid, mais c’est du thé.

La mère d’Iryna a finalement quitté l’Ukraine pour s’installer chez les Baker après la mort de son mari, a déclaré Iryna.

Iryna a dit qu’elle avait appelé ses proches lorsque la guerre a éclaté. Elle a dit que son frère « est têtu » et a décidé de rester en Ukraine. Lavrinenko est restée deux semaines avec d’autres personnes dans une école près de son immeuble à cause des tireurs d’élite et “à cause des bombardements près de sa maison”, a déclaré Iryna.

Lavrinenko et les autres cuisinaient de la nourriture dans des mijoteuses, dormaient sur les bureaux et se faufilaient parfois dans l’appartement pour des vêtements propres, a déclaré Iryna.

Iryna a déclaré qu’elle était restée en contact avec Lavrinenko et que de fin mars à début avril, elle avait insisté sur le fait que Lavrinenko devait partir.

“Enfin, elle a parlé à son fils et a dit:” Nous y allons “”, a déclaré Iryna.

Alors Lavrinenko et son fils, sa belle-fille et son petit-fils de 7 ans sont partis, même si “c’était vraiment dangereux de passer d’une ville à l’autre”, a déclaré Iryna. Une partie du trajet qui aurait dû prendre 90 minutes a pris 18 heures, a déclaré Iryna. Pendant qu’ils conduisaient, ils ont fermé les yeux de l’enfant “à cause des corps”, a-t-elle dit.

“Ils ont de très mauvais souvenirs”, a déclaré Iryna.

Alla Lavrinenko a fui Oleshky, en Ukraine, avec plusieurs autres membres de sa famille lorsque la guerre a commencé en avril. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Lorsqu’ils sont arrivés à Odessa, la famille a pensé à se reposer quelques jours, a déclaré Iryna, mais un rapide voyage à l’épicerie les a fait changer d’avis lorsqu’une bombe est tombée à environ 800 mètres, a-t-elle ajouté.

“Ils n’ont jamais couru aussi vite”, a-t-elle déclaré.

Parce que le fils de Lavrinenko a 32 ans, il ne peut pas aller au-delà de la frontière et doit rester dans le pays », a déclaré Iryna. Alors Lavrinenko a pris un bus pour la Pologne, est restée chez un cousin et a trouvé un travail de « nettoyage », afin de pouvoir économiser de l’argent.

“C’était vraiment douloureux”, a déclaré Iryna. « Elle ne voulait pas quitter son fils. Ils n’allaient pas être ensemble.

Lavrinenko s’est envolée pour Chicago depuis Varsovie le 19 août et Iryna est venue la chercher.

“Je sentais que j’étais avec ma famille”, a déclaré Lavrinenko par l’intermédiaire d’Iryna.

Alla Lavrinenko décrit les horreurs alors qu’elle et plusieurs membres de sa famille ont fui Oleshky, en Ukraine, l’une des premières villes à tomber sous contrôle russe. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Pourtant, personne n’a beaucoup parlé de Noël jusqu’à récemment.

«Je n’avais pas envie de célébrer; ça fait très mal », a déclaré Iryna. «Mais je l’ai et j’ai maman. Donc, je dois faire quelque chose pour eux un peu, quelque chose d’heureux.

Ils ont décoré la maison et Iryna a commencé à réfléchir aux bons cadeaux de Noël. Mais faire du shopping est un défi car Lavrinenko et la mère d’Iryna sont toujours avec elle, a-t-elle déclaré.

Alors Iryna a dit qu’elle avait commandé des “cadeaux secrets” en ligne, “grâce à Amazon”.

Ils célébreront également le Noël «principal» le 24 décembre, au lieu du traditionnel 7 janvier, qui est la coutume familiale de John Michael Baker, qui est en partie allemand, a déclaré Iryna. La famille organisera une célébration discrète le 7 janvier, avec des plats traditionnels, a déclaré Iryna.

Même dans ce cas, la commodité l’emportera sur la tradition.

“J’achète les pierogies”, a déclaré Iryna en riant.

Lavrinenko n’est pas certaine à ce stade de son retour en Ukraine puisque “notre place est toujours occupée”, a-t-elle déclaré par l’intermédiaire d’Iryna.

Le défi maintenant n’est pas de haïr les Russes, a déclaré Irynar. Elle a rappelé les histoires de famine et de mort que sa grand-mère a racontées à propos de l’invasion russe dans les années 1930. Mais, les Russes “font toujours ça”, a déclaré Iryna.

“J’essaie d’être pétillante, heureuse et positive”, a déclaré Iryna. « Ça fait mal de le dire : ‘Nous détestons les Russes.’ Vous ne pouvez tout simplement pas l’expliquer. Il grandit chaque jour. Vous essayez de rester positif. Vous essayez d’aller à l’église.

Iryna Baker, qui a quitté l’Ukraine en 2008, montre une photo d’un groupe Facebook de son ancien immeuble, aujourd’hui détruit, à Oleshky, en Ukraine. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

S’exprimant par l’intermédiaire d’Iryna, Lavrinenko a déclaré qu’elle s’inquiétait pour sa famille et “tous les enfants” et qu’elle voulait juste “la paix en Ukraine”.

Mais Lavrinenko a également trouvé un soutien inattendu à la bibliothèque publique de Joliet. Alors qu’elle suivait des cours d’anglais langue seconde, elle a rencontré Yulia, une Ukrainienne de 19 ans qui vit actuellement avec Susan Shukstor de Shorewood. Lavrinenko aimait parler dans sa langue maternelle à Yulia et communiquer via les réseaux sociaux en dehors des cours, a-t-elle déclaré via Iryna.

Au cours des 10 dernières années, Shukstor a accueilli des orphelins ukrainiens pendant quelques semaines à Noël ou en été à travers Nouveaux horizons pour les enfants, “au moins 20” orphelins au fil des ans, dit-elle. Cela initie les étudiants à la vie de famille où «les gens s’aiment, la langue anglaise et les« leçons de vie », a déclaré Shukstor.

L’objectif est de “briser le cycle” qui a fait de ces enfants des orphelins en premier lieu, a-t-elle déclaré.

“Ils sont victimes de discrimination parce qu’ils sont orphelins, il leur est donc difficile de trouver du travail, de trouver un endroit où vivre”, a déclaré Shukstor. “Ils se retrouvent dans le cycle de traîner, de se droguer et d’avoir des bébés qui finissent dans des orphelinats.”

Passer du temps avec une famille américaine est très différent de vivre dans un orphelinat en Ukraine, a-t-elle déclaré.

“Ils mangent du bortsch tous les jours”, a déclaré Shukstor. « Ils ne reçoivent ni viande, ni légumes, ni fruits. Ils ne reçoivent pas de lait. Ils boivent du thé et de l’eau. Ils ont juste des chambres qui sont des piles de lits et aucun objet personnel. C’est une existence très maigre, très peu de chauffage, pas de climatisation, donc c’est difficile là-bas.

Parfois, les familles américaines adoptent les orphelins, a déclaré Shukstor. Elle-même n’est pas éligible à l’adoption car elle est divorcée, a ajouté Shukstor. Mais Shukstor est restée en contact avec certains de ces jeunes et s’est rendue trois fois en Ukraine – la dernière était à l’été 2021 – pour célébrer avec eux des occasions spéciales, telles que des remises de diplômes, a-t-elle déclaré.

Les programmes pour les orphelins ukrainiens se terminent lorsque les orphelins ont 16 ans, car les orphelins sont considérés comme “à haut risque de fuite”, a déclaré Shukstor.

“Une fois qu’ils ont 16 ans, ils ne sont pas autorisés à voyager à l’extérieur du pays vers les États-Unis”, a déclaré Shukstor.

Yulia a quitté l’orphelinat à 17 ans et a fréquenté une école de métiers à Mykolaïv pour devenir grutier, ce qui est inhabituel car les filles apprennent généralement la cuisine ou la couture, a déclaré Shukstor. Mais l’école a été évacuée – Yulia vivait à l’école et – et Yulia s’est en quelque sorte retrouvée dans l’abri anti-aérien, a-t-elle dit.

“Lorsque la guerre a éclaté, elle m’a envoyé une vidéo d’elle dans le sous-sol d’un abri anti-bombes avec un tas d’autres personnes”, a déclaré Shukstor. “Et elle m’a montré une vidéo – un selfie – d’elle pleurant et vous pouvez entendre les bombes et elle tremble.”

Shukstor a déclaré qu’elle travaillait avec Ressources mondiales pour les enfants pour amener Yulia aux États-Unis grâce à un visa de deux ans Uniting for Ukraine (U4U), Yulia avait un parrain. Yulia a été approuvée 48 heures après la soumission de la demande, a déclaré Shukstor.

World Children Resources a ensuite aidé Yulila à se rendre du sud de l’Ukraine en Pologne, en passant par la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, a déclaré Shukstor. Mais certaines gares sont pleines de trafiquants d’êtres humains, un autre danger pour les femmes et les enfants qui tentent de fuir vers la sécurité, a-t-elle déclaré.

Yulia est arrivée aux États-Unis fin juin, a déclaré Shukstor. Yulia a reçu une carte Medicaid et un numéro de sécurité sociale, a déclaré Shukstor. Elle suit des cours d’anglais langue seconde et a un tuteur privé, a-t-elle déclaré.

Une fois que l’anglais de Yulia sera maîtrisé, elle obtiendra un emploi, a-t-elle déclaré.

Shukstor espère que Yulia n’aura pas à retourner en Ukraine dans 18 mois, où elle n’a pas de famille et serait seule, a-t-elle déclaré. Elle a dit que Yulia est une “vraiment bonne fille” et “joyeuse mais un peu native”.

Mais c’est parce que l’orphelinat n’a pas favorisé l’indépendance, dit-elle.

“Elle est habituée à ce que tout le monde fasse des choses pour elle”, a déclaré Shukstor.

Yulia avait 12 ans la première fois qu’elle est restée avec Shukstor. L’année suivante, Yulia est restée dans une famille du Missouri, puis est revenue quelques semaines chez Shukstor à l’âge de 15 ans.

“C’était sa dernière fois”, a déclaré Shukstor. “Une fois qu’elle a eu 16 ans, elle ne pouvait plus venir. Nous nous sommes efforcés de lui trouver une famille soucieuse de l’adoption, mais ils aiment les petits enfants, pas les enfants plus âgés.

Shukstor a déclaré qu’elle avait parrainé un autre orphelin qu’elle avait accueilli en 2018 via Horizon frontière. Dasha a maintenant 19 ans et vit avec son bébé de 6 mois dans une “famille merveilleuse” en Floride, a déclaré Shukstor. à World Children Resources a hébergé Dasha à Lviv jusqu’à ce qu’elle obtienne des passeports pour Dasha et son bébé.

Pendant ce temps, Shukstor espère qu’une autre jeune adulte, Tanya, recevra bientôt son parrain de visa U4U afin qu’elle puisse venir aux États-Unis fin janvier 2023. Shukstor a déclaré qu’elle avait hébergé Tanya et son frère jumeau en 2019 via World Children Resources. Tanya n’est pas orpheline mais a été sauvée de la pauvreté et d’une situation abusive, a déclaré Shukstor.