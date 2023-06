Les réfugiés ukrainiens ont contribué à faire grimper la population allemande de 1,3 % l’an dernier

Un grand nombre de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre de Russie ont alimenté une augmentation de 1,3% de la population allemande l’année dernière, contribuant à faire passer le nombre d’habitants dans le pays le plus peuplé de l’Union européenne à plus de 84,4 millions, selon des statistiques officielles publiées mardi.

La population allemande a augmenté de 1,12 million en 2022, a indiqué l’Office fédéral de la statistique. Cela se compare à une augmentation de seulement 0,1%, ou 82 000 personnes, l’année précédente.

L’ensemble des 16 États allemands ont vu leur population augmenter. Les augmentations proportionnelles les plus importantes ont été enregistrées dans les deux plus grandes villes du pays, Berlin et Hambourg, qui ont toutes deux enregistré des hausses de 2,1 %.

L’ALLEMAGNE PRÉSENTE UNE NOUVELLE POLITIQUE ÉTRANGÈRE FÉMINISTE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À la fin de l’année dernière, l’Allemagne abritait 12,3 millions de personnes n’ayant que la nationalité étrangère, a indiqué le bureau des statistiques. Parmi ceux-ci, 1,34 million de citoyens turcs – une minorité substantielle dans le pays pendant des décennies – constituaient le groupe le plus important.

Il y avait aussi 1,05 million d’Ukrainiens, soit une augmentation de 915 000 par rapport à 2021 ; et 883 000 Syriens, soit une augmentation de 48 000.

Dans l’ensemble, le nombre de citoyens étrangers vivant en Allemagne a augmenté de 1,4 million, tandis que le nombre de ressortissants allemands a diminué de 309 000, en grande partie parce qu’il y a eu plus de décès que de naissances. En conséquence, la proportion de la population sans nationalité allemande est passée de 13,1% à 14,6%.