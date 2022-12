Les réfugiés ukrainiens font face à leur premier Noël loin

Maryna Prylutska, 34 ans, dit qu’elle est reconnaissante de l’hospitalité qu’elle a trouvée à Bonn, en Allemagne, malgré le manque de ses proches en Ukraine. Maryna Prylutska

Pour Maryna Prylutska, Noël sera une affaire en sourdine cette année. Comme d’autres occasions familiales récentes, elle sera célébrée en ligne, la plupart de sa famille restant chez elle en Ukraine. Autrement dit, si l’approvisionnement en électricité de la ville natale de Prylutska est rétabli après une série d’attaques russes. Cela fait maintenant neuf mois que Prylutska – qui vit maintenant en Allemagne avec ses deux enfants – a vu son mari et ses parents pour la dernière fois. Et pour Prylutska, et les millions d’autres qui ont fui l’invasion russe cette année, les vacances s’avèrent particulièrement difficiles. “Je meurs d’envie de rentrer chez moi”, a-t-elle déclaré à CNBC via zoom depuis sa nouvelle maison à Bonn, en Allemagne. Avant les dernières attaques, elle avait prévu de revenir avec ses enfants pour Noël. “C’est super ici, et je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui nous ont aidés en chemin. Mais non, il n’y a pas d’endroit comme à la maison”, a déclaré le joueur de 34 ans. Prylutska est ce qu’elle appelle une “réfugiée accidentelle”.

Nous, les Ukrainiens, sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour défendre nos enfants.

Elle et son mari envisageaient de quitter l’Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février. Mais sans amis à l’étranger avec qui rester, elle hésitait à déménager dans un refuge avec sa fille de 12 ans et son fils de quatre ans. “Pour moi, c’était vraiment effrayant. J’ai dû peser le pour et le contre”, a déclaré Prylutska, une professeure d’anglais qui n’avait jamais voyagé à l’étranger avant cette année. Puis, un jour de mars, elle a reçu un appel téléphonique de son ancien beau-père qui avait rencontré un hôte potentiel alors qu’il transportait ses propres enfants en Allemagne. Il y avait une maison partagée disponible pour elle et ses enfants à Bonn, si elle le voulait.

Les enfants de Maryna Prylutska, 12 et 4 ans, s’adaptent à leur nouvelle maison à Bonn, en Allemagne, après avoir quitté leur petite ville natale du centre de l’Ukraine. Maryna Prylutska

À ce moment-là, les troupes russes n’étaient qu’à 80 kilomètres (50 miles) de sa ville natale, une petite localité de 16 000 habitants au centre de l’Ukraine, et ses options étaient limitées. “Je me souviens d’être allée me coucher le soir en pensant à la façon dont je défendrais mon fils avec mon corps si une bombe tombait”, a déclaré Prylutska, qui avait lu une histoire similaire d’une autre mère ukrainienne. “Nous, les Ukrainiens, sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour défendre nos enfants.” En quelques jours, elle et ses enfants ont été conduits par voie terrestre en Allemagne, où ils vivent actuellement dans la maison de leur contact avec quatre autres femmes ukrainiennes et leurs six enfants.

Près de 8 millions de réfugiés ukrainiens

Prylutska est l’un des plus de 7,8 millions d’Ukrainiens — environ un cinquième de la population — qui ont fui le pays pour l’Europe depuis l’invasion de la Russie. Quelque 2,8 millions de personnes sont entrées en Russie, notamment via le programme de transfert forcé de Moscou, tandis que la grande majorité s’est déplacée vers l’Ouest, principalement vers la Pologne voisine, qui a accueilli 1,5 million de réfugiés. Cela inclut la thérapeute en traumatologie de 27 ans, Kateryna Shukh. Au cours des sept dernières années, depuis le début de la guerre du Donbass entre la Russie et l’Ukraine en 2014, elle a travaillé avec des femmes réfugiées à Bereginya – l’Association des femmes de Mariupol. Maintenant, elle se retrouve parmi eux.

Je travaille avec des réfugiés et je continue à faire mon travail, mais je suis maintenant un réfugié aussi. Kateryna Shukh vice-présidente, Bereginya – Association des femmes de Mariupol

“Je suis aussi un réfugié maintenant. Je travaille avec des réfugiés et je continue à faire mon travail, mais je suis aussi un réfugié maintenant”, a déclaré Shukh, qui a quitté la ville portuaire quelques jours après l’invasion russe et soutient maintenant les réfugiés. à Varsovie, Pologne. Shukh a déclaré que c’est ce travail qui l’aide à “survivre à cette situation”. En plus d’offrir un soutien psychologique et de l’art-thérapie aux femmes et aux enfants hébergés dans des logements temporaires, une partie du rôle de Shukh est de fournir des informations pour aider les réfugiés à naviguer dans la myriade de programmes de réinstallation des pays d’accueil.

Kateryna Shukh, au centre, dit qu’elle a trouvé du réconfort en soutenant d’autres réfugiés ukrainiens en organisant des séances d’art-thérapie depuis sa nouvelle maison à Varsovie, en Pologne. Kateryna Shukh

En Pologne, par exemple, les réfugiés ukrainiens ont légalement le droit de rester pendant 18 mois, avec la possibilité de demander un permis de séjour temporaire de trois ans. Des subventions financières, quant à elles, sont disponibles pour les familles et certains groupes vulnérables. Pourtant, l’épuisement rapide des options de logement et d’emploi pousse certains Ukrainiens à envisager de rentrer chez eux, a déclaré Shukh. Elle a rappelé une mère qui a récemment ramené sa fille de cinq ans dans leur maison sans fenêtre dans une partie occupée de l’Ukraine parce qu’elle ne trouvait pas de travail. “Peut-être que 20% sont déjà retournés (en Ukraine)”, a déclaré Shukh à propos des réfugiés avec lesquels elle travaille. “Mais la plupart d’entre eux n’ont nulle part où retourner.”

Les pays révisent leur soutien aux réfugiés

D’autres déménagent encore ailleurs sur le continent. Mais des programmes de réinstallation conçus à la hâte signifient que certains pays sont désormais sous pression. Au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement a lancé une Programme de parrainage Homes for Ukraine semaines après le début de l’invasion, offrant un paiement de “remerciement” de 350 £ par mois aux ménages désireux de s’engager à accueillir un ou plusieurs réfugiés pendant au moins six mois. Le programme a jusqu’à présent hébergé 108 000 personnes, tandis que 42 600 autres sont arrivées en Grande-Bretagne pour rester chez des proches. Mais 10 mois plus tard, et sans fin de guerre en vue, certains se demandent combien de temps l’arrangement pourrait durer. “Maintenant, je ne fais plus de plans”, a déclaré Yuliia Matalinets, 32 ans, experte en fret à Odessa, qui vit avec un couple d’accueil à Bristol, en Angleterre, depuis juin. “Je comprends que ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce que sera demain, dans une semaine, dans un mois.”

Il est urgent de trouver des solutions pratiques aux problèmes auxquels sont confrontés les migrants et les familles d’accueil ukrainiens. Kate Brown PDG, Réinitialiser les communautés et les réfugiés

La situation est encore compliquée par le fait que de nombreux Ukrainiens se sont installés dans des quartiers de classe moyenne relativement aisés, d’où il peut être difficile de se réinstaller dans des logements abordables. Kate Brown, PDG de Reset Communities and Refugees, qui aide à reloger les réfugiés au Royaume-Uni, a déclaré que le nombre de Britanniques offrant leurs maisons aux migrants avait diminué au fil du temps. Au 6 décembre, l’organisme de bienfaisance comptait 227 hôtes potentiels enregistrés dans sa base de données, mais 3 948 cas ukrainiens actifs – qui peuvent représenter un ou plusieurs individus – à la recherche d’un logement. “Il est urgent de trouver des solutions pratiques aux problèmes auxquels sont confrontés les migrants ukrainiens et les familles d’accueil, afin que davantage de personnes se sentent capables d’héberger. Dans la mesure du possible, les accords d’accueil peuvent être prolongés, et là où ce n’est pas possible, les migrants ukrainiens sont soutenus passer à un logement à plus long terme », a déclaré Brown.

Yuliia Matalinets, à droite, experte en fret d’Odessa, photographiée avec son hôte, à gauche, à Bristol, en Angleterre. Yuliia Matalinets