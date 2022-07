Les réfugiés syriens inquiets des plans du Liban pour les expulser

Commentez cette histoire Commentaire

BAR ELIAS, Liban — Assise à l’extérieur de sa tente dans un camp de l’est du Liban, une réfugiée syrienne de 30 ans a contemplé le coucher du soleil et l’aggravation de ses options. Umm Jawad s’est enfuie au Liban en 2011 pour échapper au siège du gouvernement syrien dans sa ville natale de Homs. Elle a réussi à survivre au cours de la dernière décennie, malgré la crise économique dévastatrice du Liban et les attitudes aigries envers les réfugiés syriens.

Mais maintenant, le Liban veut la renvoyer, ainsi qu’un million d’autres réfugiés, en Syrie, affirmant qu’une grande partie du pays détruit par la guerre est en sécurité. Elle est terrifiée. La vie au Liban est difficile, mais elle craint que son retour en Syrie ne lui soit fatal.

Elle envisage une évasion risquée vers l’Europe par la mer avec son mari et leurs enfants, âgés de 11 et 6 ans. Là, elle pourrait terminer son diplôme de comptabilité, remettre les enfants à l’école et s’assurer un approvisionnement régulier en médicaments pour son épilepsie.

“Ils (les Européens) vivent une meilleure qualité de vie”, a déclaré Umm Jawad, qui a demandé à être identifiée par son surnom, qui signifie mère de Jawad en référence au prénom de son fils aîné, pour parler librement de sa famille et de ses projets. “Mais ici, mes enfants, mon mari et moi vivons dans une tente.”

L’effondrement économique du Liban – l’un des pires de l’histoire moderne – a poussé un nombre croissant de Libanais et de Syriens à tenter le périlleux voyage par mer vers l’Europe.

Le plan récemment annoncé par le gouvernement libanais d’expulser 15 000 réfugiés par mois vers la Syrie semble devoir pousser davantage de personnes à faire ce voyage, à un moment où l’Europe est aux prises avec des millions de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre qui dure depuis des mois dans leur pays.

L’armée libanaise et d’autres agences de sécurité signalent chaque semaine des tentatives de migration déjouées au large des côtes nord. Au moins sept migrants se sont noyés à la suite d’un affrontement entre un bateau de migrants libanais et syriens et l’armée libanaise en avril.

« Les Libanais ne sont pas contents de leur vie ici et essaient de partir, alors qu’est-ce que cela signifie pour les Syriens ? dit Umm Jawad. “Que Dieu aide à la fois les Libanais et les Syriens à sortir de cette crise.”

Umm Jawad vit dans un camp de réfugiés syriens près de la frontière orientale du Liban avec la Syrie. Récemment, des enfants ont joué au football dans le labyrinthe de ruelles du camp, tandis que certains habitants ont échangé avec un vendeur de rue qui passait avec sa charrette transportant des produits. Un homme a installé un salon de coiffure de fortune à l’intérieur d’une tente.

La vie dans le camp est devenue plus difficile. La lassitude des donateurs, la pandémie de COVID-19 et la crise économique paralysante du Liban ont forcé davantage de réfugiés à s’endetter pour se payer de la nourriture, des médicaments et un loyer.

Le Liban, un pays de cinq millions d’habitants, affirme qu’il ne peut plus se permettre d’accueillir plus d’un million de réfugiés syriens et est déterminé à commencer à les expulser d’ici quelques mois, malgré l’opposition des Nations Unies et des groupes de défense des droits.

Les autorités libanaises ont soutenu les retours forcés de réfugiés pendant des années, mais n’avaient pas élaboré de plan global jusqu’à récemment. Pour justifier ces mesures, ils affirment que les responsables syriens leur ont assuré qu’il existe désormais de nombreuses zones sûres dans lesquelles les réfugiés peuvent retourner.

Dans un document du gouvernement libanais obtenu par l’Associated Press, Damas a assuré à Beyrouth en avril que les rapatriés pourraient obtenir des cartes d’identité, des certificats de naissance, des services sociaux, des logements temporaires et une infrastructure viable. Les responsables syriens ont également écrit que les rapatriés bénéficieraient de la grâce accordée par le président syrien Bashar Assad aux opposants politiques et aux insoumis militaires.

En réalité, le gouvernement Assad a eu du mal à reconstruire les zones qu’il a récupérées par des sièges et des raids aériens dévastateurs, et l’économie de la Syrie, comme celle du Liban, est en lambeaux. Les sanctions imposées par l’Occident à Damas à la suite de la répression brutale du gouvernement contre l’opposition politique en 2011 ont encore exacerbé le ralentissement économique.

De nombreux réfugiés syriens craignent pour leur sécurité s’ils sont forcés de rentrer, y compris l’omniprésence oppressive des services de sécurité notoires de leur pays.

Human Rights Watch a documenté des cas de réfugiés syriens confrontés à la détention, à la torture et à une multitude de violations des droits humains à leur retour, même avec des autorisations de sécurité du gouvernement syrien, a déclaré Lama Fakih, directrice du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au sein du groupe de surveillance.

Umm Jawad craint que son mari ne soit contraint de retourner dans l’armée. « Vous avez des points de contrôle tous les quelques centaines de mètres, entre chaque quartier, et la criminalité est endémique. Vous ne pouvez tout simplement pas vous sentir en sécurité même dans votre propre maison », a-t-elle déclaré.

Hassan Al-Mohammed, qui travaille dans les champs de la luxuriante vallée de la Bekaa au Liban, avec plusieurs de ses 12 enfants, a déclaré qu’il rêvait de rentrer chez lui, mais que ce n’était pas le moment. Il a déclaré que sa ville natale au sud-ouest de la ville d’Alep était toujours en première ligne. « Dois-je fuir une crise économique juste pour faire massacrer ma famille ? dit-il, assis dans sa tente.

Dans le même temps, de nombreux Libanais estiment que renvoyer les Syriens chez eux atténuerait la crise économique au Liban, où trois personnes sur quatre vivent désormais dans la pauvreté.

Les tensions entre Libanais et Syriens sont de plus en plus palpables.

Al-Mohammed dit que les boulangeries donnaient parfois la priorité aux ressortissants libanais pour leur paquet de pain et faisaient attendre les Syriens et les non-Libanais pendant des heures. Il est frustré par les affirmations selon lesquelles les réfugiés ont bénéficié économiquement aux dépens des Libanais. « Ils ont réduit l’aide, alors nous travaillons pour manger. L’argent que nous gagnons sert à acheter du pain », a-t-il déclaré.

Ces derniers mois, les ministres libanais ont proposé que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés redirige l’aide aux réfugiés vers la Syrie, afin d’y améliorer la situation et d’encourager les retours.

Mais ces appels sont jusqu’à présent tombés dans l’oreille d’un sourd. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que l’Europe, les États-Unis et plusieurs groupes de défense des droits, affirment que la Syrie n’est tout simplement pas encore sûre.

Les responsables libanais ont exprimé leur frustration.

Le refus de l’ONU de rediriger l’aide dissuade les réfugiés de rentrer, a déclaré Issam Charafeddine, le ministre chargé des questions de réfugiés, dans une interview au début du mois. Il a également déclaré que les informations faisant état d’un début imminent d’expulsions équivalaient à une “campagne de peur” sans fondement.