Les réfugiés rohingyas du Myanmar ne doivent pas être oubliés lors d’autres crises mondiales, déclare le chef des réfugiés de l’ONU

BANGKOK — Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a exhorté mardi la communauté internationale à ne pas oublier le sort des réfugiés de l’ethnie Rohingya du Myanmar, au milieu de nombreuses autres crises mondiales. Un soutien accru est nécessaire pour aider les Rohingyas déplacés et également alléger le fardeau des pays qui les accueillent, a déclaré le Haut-Commissaire Filippo Grandi.

Grandi a déclaré que fournir une aide humanitaire devient de plus en plus difficile en raison du conflit armé persistant au Myanmar et de la réduction du financement et de l’aide en raison d’autres crises, notamment en Afghanistan, en Ukraine et au Moyen-Orient.

S’exprimant en marge d’une réunion régionale sur l’aide aux réfugiés Rohingyas à Bangkok, il a souligné qu’un « retour volontaire et digne au Myanmar » des réfugiés Rohingyas est la solution la plus souhaitable, mais a reconnu qu’il y avait « de nombreux défis à surmonter ». »

« Ce que j’ai demandé aux participants à cette réunion, c’est de prendre de grandes promesses en faveur des réfugiés Rohingyas : des politiques ouvertes pour les pays d’accueil, des contributions pour les pays donateurs et pour tous les autres à travers le monde, et une attention de la communauté internationale. » il a dit.

Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré mardi qu’il devenait de plus en plus difficile de fournir une aide humanitaire. Sakchai Lalit / AP

Plus d’un million de réfugiés rohingyas ont fui le Myanmar vers le Bangladesh au cours de plusieurs décennies, dont environ 740 000 ont traversé la frontière à partir d’août 2017, lorsque l’armée birmane a lancé une opération anti-insurrectionnelle brutale à la suite des attaques d’un groupe de guérilla.

Les États-Unis ont déclaré l’année dernière que l’oppression des Rohingyas au Myanmar équivalait à un génocide, après que les autorités américaines ont confirmé les récits d’atrocités commises contre des civils par l’armée dans le cadre d’une campagne systématique contre la minorité ethnique. Les Rohingyas, qui sont musulmans, sont confrontés à une discrimination généralisée au Myanmar, à majorité bouddhiste, et la plupart d’entre eux se voient refuser la citoyenneté et de nombreux autres droits.

La réunion de mardi a réuni des délégués du Bangladesh, de la Grande-Bretagne, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande et des États-Unis, ainsi que des représentants d’organisations dirigées par les Rohingyas. Il n’y avait aucun représentant du Myanmar, a déclaré Babar Baloch, porte-parole de l’ONU.

Le Myanmar et le Bangladesh ont convenu d’un processus de rapatriement de deux ans en 2018. Cependant, la sécurité au Myanmar s’est détériorée à la suite d’une prise de pouvoir par l’armée il y a plus de deux ans qui a renversé le gouvernement élu d’Aung Sun Suu Kyi, déclenchant une résistance armée généralisée et des projets de rapatriement. rapatrier les réfugiés n’a pas réussi.

Grandi a déclaré que les contributions financières pour l’aide aux Rohingyas ont diminué et que le plan de mission de l’ONU pour cette année est « financé à peine à 40 %, » une forte baisse d’environ 60 % à 70 % les années précédentes.

La situation affecte grandement les pays qui « souffrent de l’énorme fardeau » que représente l’accueil de réfugiés rohingyas en attente de rapatriement ou de réinstallation, a-t-il déclaré.

« Quelque chose doit changer ici. Sinon, vraiment, je m’inquiète pour l’avenir des réfugiés rohingyas et pour la patience du pays d’accueil pour les accueillir.

La ministre britannique de l’Indo-Pacifique, Anne-Marie Trevelyan, a annoncé un financement supplémentaire de 4,5 millions de livres (5,5 millions de dollars) de la part de son pays pour fournir des services humanitaires aux réfugiés rohingyas et aux communautés d’accueil au Bangladesh, a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il indique que la Grande-Bretagne « s’engage à trouver une solution à long terme à la crise des Rohingyas. Cela inclut leur retour sûr, volontaire et digne au Myanmar, lorsque les conditions le permettront.

« Jusqu’à ce que les Rohingyas puissent rentrer en toute sécurité dans leur pays d’origine, nous nous engageons à fournir une aide humanitaire continue », a déclaré Trevelyan, cité par le communiqué.