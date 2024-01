Les réfugiés palestiniens au Liban regardent avec horreur la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza

« Nous avons beaucoup marché à travers les terres », alors que les forces israéliennes avançaient il y a environ 75 ans, a-t-elle rappelé ce mois-ci. « Je me souviens comment nous sommes partis à pied, comment nous avons dormi dehors, par terre, avec juste les vêtements sur le dos. »

BURJ-AL-BARAJNEH, Liban — À 84 ans, Amsha Haj Sleiman est aveugle d’un œil et a du mal à marcher. Mais elle se souvient encore d’avoir fui, lorsqu’elle était jeune fille, son village de la Palestine historique.

Sleiman fait partie des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été chassés de chez eux pendant la fondation d’Israël en 1948 et la guerre israélo-arabe qui a suivi, un exode dont les Palestiniens se souviennent sous le nom de Nakba – ce qui signifie en arabe « la catastrophe ». Pour Sleiman, la fuite de sa famille a marqué le début d’une vie de déplacement.

« Cela fait 75 ans et nous sommes toujours des réfugiés », a-t-elle déclaré depuis le camp de réfugiés de Burj al-Barajneh, au sud de Beyrouth. “J’aurais aimé que nous soyons morts sous les oliviers, au lieu de partir comme ça et de voir ce que j’ai vu.”

Au Liban, le risque de voir le conflit s’étendre au pays ajoute à l’inquiétude. Les avertissements israéliens de guerre et les combats transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah ont mis en tension les citoyens des nombreuses divisions du Liban.

Les grèves « ne cessent de se rapprocher et leur rhétorique s’intensifie », dit-elle. dit. « Je vis dans la peur, car si la guerre éclatait, il serait impossible d’y échapper. »

Le travail d’Hamid lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, mais il l’aide également à perpétuer les traditions palestiniennes pour ses quatre enfants. « Je leur raconte aussi les histoires de mes parents, pour qu’ils n’oublient pas. » Elle s’inquiète pour leur avenir. Le camp est un labyrinthe de murs en ruine et de câbles emmêlés. “Il n’y a vraiment rien pour eux ici.”

Certains Palestiniens au Liban voient leur vie en exil comme un avertissement sur ce qui pourrait arriver aux Gazaouis si les appels de certains responsables israéliens au déplacement massif des personnes de l’enclave assiégée devenaient réalité. Certains craignent que la guerre entre Israël et le Hamas ne diminue encore davantage les espoirs d’une résolution de ce conflit sans fin.

Beaucoup ont décrit cette guerre, retransmise en direct sur leur téléphone et à fond sur leur téléviseur, comme un rappel brûlant de la raison pour laquelle ils s’accrochent à une mémoire commune et pourquoi ils la transmettent à travers leurs familles.

La Nakba n’est jamais loin de Shatat Gedeon. Le mot arabe « shatat », souvent traduit par diaspora, évoque un sentiment de dispersion – quelque chose qui a été séparé en morceaux et dispersé.

Quelque 5,9 millions de Palestiniens du Moyen-Orient, survivants de l’exode de 1948 et leurs descendants, sont enregistrés comme réfugiés, selon les Nations Unies. Beaucoup d’autres vivent ailleurs dans le monde.

Cette vie dans les limbes est peut-être plus évidente dans les 12 camps de réfugiés autour du Liban où de nombreux réfugiés du pays estimé 200 000 réfugiés palestiniens sont toujours apatrides.

Le fragile équilibre sectaire au Liban rend sensible l’octroi de la citoyenneté aux réfugiés. Les droits des réfugiés palestiniens, du travail à la propriété, sont fortement restreints.

“C’est comme si tu portais toujours ton sac et que tu attendais”, dit-elle. dit. «Je jure que je garde un sac à la maison en cas d’urgence. Nous ne savons jamais quand quelque chose pourrait arriver et nous devons le saisir et partir.