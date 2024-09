Les réfugiés du New Hampshire se tournent vers l’agriculture pour gagner un revenu et retrouver le goût du pays

DUNBARTON, NH — C’est la période des récoltes dans le centre du New Hampshire, et une ferme semble avoir été transplantée d’un continent lointain.

Les agriculteurs portent sur leur tête de grandes caisses chargées de légumes tout en discutant en somali et dans d’autres langues. Tandis que le soleil dissipe la brume matinale, les agriculteurs cueillent des produits de base américains comme le maïs et les tomates, ainsi que des cultures avec lesquelles ils ont grandi, comme le gombo et l’oseille. De nombreuses femmes portent des tissus orange, rouges et bleus éclatants.

La plupart des travailleurs de cette ferme de Dunbarton sont des réfugiés qui ont fui les guerres et les persécutions. Ils viennent de pays africains comme le Burundi, le Rwanda, la Somalie et le Congo. Ils gèrent désormais leurs propres petites entreprises et vendent leurs récoltes aux marchés locaux ainsi qu’à leurs amis et relations dans leurs communautés ethniques. L’agriculture leur procure à la fois un revenu et un avant-goût de leur pays d’origine.

« J’aime bien les États-Unis. J’ai mon propre travail », explique Khadija Aliow, une réfugiée somalienne et agricultrice, en se pavanant devant un journaliste, en utilisant une main pour maintenir la caisse de récolte sur sa tête et l’autre pour faire un signe de pouce vers le haut. « Je suis heureuse. Je suis tellement heureuse. »

La ferme appartient à une organisation à but non lucratif basée dans le New Hampshire, l’Organisation pour la réussite des réfugiés et des immigrants, qui permet aux agriculteurs d’utiliser des parcelles de terre et leur fournit une formation et un soutien. L’organisation gère des fermes similaires à Concord et dans la ville voisine de Boscawen.

Au total, 36 personnes originaires de cinq pays africains, dont le Soudan du Sud et le Népal, pays asiatique, travaillent dans ces fermes. Beaucoup d’entre elles étaient agriculteur dans leur pays d’origine avant de venir aux États-Unis ou avaient déjà une expérience dans le domaine agricole, a déclaré Tom McGee, directeur de programme de l’association à but non lucratif.

« Ce sont des agriculteurs qui sont des entrepreneurs indépendants, qui travaillent en partenariat avec notre organisation pour pouvoir donner vie à ces produits dans ce pays », a-t-il déclaré. « Et pour avoir un autre sens à leur vie, et un moyen de s’intégrer à la communauté, d’y appartenir, et de participer réellement au rêve américain. »

L’association gère un marché alimentaire à Manchester, où les gens peuvent acheter des produits frais ou s’inscrire pour se faire livrer des colis. McGee a déclaré qu’il existe quelques autres programmes aux objectifs similaires disséminés aux États-Unis, mais que le modèle reste relativement rare. Il a déclaré que son organisation dépendait du financement de l’État et du gouvernement fédéral, ainsi que des dons privés.

L’agriculteur Sylvain Bukasa a déclaré qu’il s’était échappé en 2000 de la Conflit qui dure depuis des décennies au Congo qui a causé des millions de morts. Il a passé six ans avec sa femme et son fils dans un camp de réfugiés en Tanzanie avant d’être accepté aux États-Unis en 2006.

« J’étais inquiet pour ma sécurité », a-t-il déclaré. « J’ai décidé d’aller dans un endroit un peu plus sûr. »

Bukasa a déclaré qu’il avait travaillé dur depuis son arrivée aux États-Unis et qu’il appréciait sa nouvelle vie. Mais au début, les aliments avec lesquels il avait grandi lui manquaient. Il ne les trouvait que dans les marchés spécialisés, où ils étaient généralement chers et de mauvaise qualité.

« Chez nous, on mangeait plus de légumes et moins de viande », dit-il. « Quand on est arrivé ici, on mange plus de poulet, plus de pizza, des choses comme ça. C’est bon, mais ce n’est pas bon pour la santé. »

Bukasa a commencé à cultiver des cultures à la ferme en 2011. Le projet initial de la ferme Dunbarton était de permettre aux migrants comme lui de cultiver des cultures traditionnelles pour eux-mêmes et leurs familles. Mais la demande a augmenté, en particulier pendant la pandémie, ce qui a poussé la ferme à évoluer vers une exploitation commerciale.

Pour certains agriculteurs, la récolte constitue leur principale source de revenus. Pour la plupart, comme Bukasa, c’est une activité secondaire. Il travaille à plein temps comme agent de service pour une société de location de voitures et voyage dès qu’il le peut pour s’occuper de sa parcelle d’un peu plus d’un acre (0,4 hectare). Les plus grands défis sont de s’assurer que ses cultures sont correctement arrosées et d’empêcher les mauvaises herbes de prendre le dessus, dit-il.

Les lundis sont les jours de récolte, et un lundi récent, Bukasa a énuméré les cultures qu’il cueillait : tomates, courges d’été, courgettes, chou frisé, maïs, gombo et les feuilles de citrouilles et d’oseille – que lui et les autres migrants appellent aigre-doux en raison de leur goût.

Il a déclaré qu’il existe une communauté congolaise étonnamment importante dans toute la Nouvelle-Angleterre, et qu’ils apprécient ce qu’il cultive.

« C’est un travail difficile, mais travailler dur est un bon travail », a déclaré Bukasa. « C’est amusant et cela aide les gens. J’aime quand je satisfais les gens avec la nourriture qu’ils mangent. »

Son rêve est d’acheter un jour sa propre ferme avec quelques hectares de terre, afin de pouvoir sortir de chez lui pour s’occuper de ses cultures plutôt que de conduire 20 minutes comme il le fait actuellement. Un défi plus immédiat, dit-il, est de travailler sur le côté marketing de son entreprise.

Il en est arrivé au point où il produit plus de nourriture qu’il ne peut en vendre, et il déteste voir une partie de cette nourriture gaspillée. Une idée serait d’acheter une camionnette pour pouvoir livrer lui-même plus de produits.

« Vous voyez la concurrence là-bas », dit-il avec un sourire, en désignant la tente où d’autres agriculteurs réfugiés lavent et emballent leurs récoltes. « Regardez combien d’agriculteurs essaient de vendre leurs produits. »