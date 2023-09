Les réfugiés du Haut-Karabakh commencent à arriver en Arménie après l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan

Les premiers réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie, ont rapporté dimanche des responsables locaux, après que l’Azerbaïdjan a imposé un blocus de 10 mois sur la région séparatiste et y a mené une offensive militaire éclair, reprenant ainsi le contrôle total de la région.

Des milliers de personnes ont été évacuées des villes et villages touchés par les derniers combats et emmenées vers un camp de casques bleus russes au Haut-Karabakh. Au total, 377 personnes étaient arrivées en Arménie en provenance de la région dimanche soir, ont rapporté les autorités arméniennes.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que ses soldats de maintien de la paix, déployés au Haut-Karabakh en 2020, avaient contribué au transport de 311 civils, dont 102 enfants. Les chiffres contradictoires n’ont pas pu être immédiatement réconciliés.

« C’était un cauchemar. Il n’y a pas de mots pour décrire. Le village a été lourdement bombardé. Il ne reste presque plus personne dans le village », a déclaré l’une des personnes évacuées à l’Associated Press dans la ville arménienne de Kornidzor. Elle a refusé de donner son nom pour des raisons de sécurité. « J’ai une vieille maison de grand-mère ici dans le village de Tegh [in the Syunik region of Armenia]. Je vivrai là-bas jusqu’à ce que nous voyions ce qui se passera ensuite. »

Le Haut-Karabakh est situé en Azerbaïdjan et est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne, soutenues par l’armée arménienne, lors de combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a repris certaines parties du Haut-Karabak. territoire entourant la région que les forces arméniennes avaient revendiquée lors du conflit précédent.

Une personne se tient au milieu des décombres d’un bâtiment détruit alors qu’un missile est visible dimanche dans le sol dans la ville de Terter, en Azerbaïdjan. (Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

Un armistice négocié par la Russie a mis fin à la guerre et un contingent d’environ 2 000 soldats de maintien de la paix russes a été envoyé dans la région pour la surveiller. Les parties du Haut-Karabakh qui n’ont pas été reprises par l’Azerbaïdjan sont restées sous le contrôle des autorités séparatistes.

En décembre, l’Azerbaïdjan a imposé un blocus de la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, alléguant que le gouvernement arménien utilisait cette route pour l’extraction de minerais et le transport illicite d’armes aux forces séparatistes de la province.

L’Arménie a accusé la fermeture d’avoir privé d’approvisionnement en nourriture et en carburant de base les quelque 120 000 habitants du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan a rejeté cette accusation, arguant que la région pourrait être approvisionnée via la ville azerbaïdjanaise d’Aghdam – une solution à laquelle les autorités du Haut-Karabakh ont longtemps résisté, qui l’ont qualifiée de stratégie visant à permettre à l’Azerbaïdjan de prendre le contrôle de la région.

Mardi, l’Azerbaïdjan a lancé des tirs d’artillerie nourris contre les forces de souche arménienne au Haut-Karabakh, qui ont cédé aux demandes de déposer les armes le lendemain. Le statut final du Haut-Karabakh reste cependant une question ouverte et est au centre des pourparlers entre les parties qui ont débuté jeudi dans la ville azerbaïdjanaise d’Evlakh.

Un policier fait signe à un véhicule transportant des réfugiés alors qu’ils arrivent dimanche au centre d’enregistrement près de la ville frontalière de Kornidzor, en Arménie. (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré dimanche dans un discours à la nation que son gouvernement travaillait « avec des partenaires internationaux pour former des mécanismes internationaux visant à garantir les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, mais que si ces efforts ne produisent pas de résultats concrets, le gouvernement accueillera avec tout le soin nos sœurs et frères du Haut-Karabakh en République d’Arménie.

Les événements du Haut-Karabagh ont déclenché une vague de protestations qui a duré plusieurs jours en Arménie, où les manifestants ont accusé Pashinyan et les soldats de maintien de la paix russes de ne pas avoir protégé la population arménienne de la région.

Des centaines de personnes se sont à nouveau rassemblées dimanche dans le centre de la capitale arménienne, Erevan, pour exiger le départ de Pashinyan.

Des manifestants défilent dimanche lors d’une manifestation contre le Premier ministre Nikol Pashinyan à Erevan, en Arménie. (Hayk Baghdasaryan/Photolure/Associated Press)

Dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu conclu la semaine dernière, les forces séparatistes du Haut-Karabakh ont commencé à remettre des chars, des systèmes de défense aérienne et d’autres armes à l’armée azerbaïdjanaise. Dimanche, le processus de remise des armes était toujours en cours, a indiqué l’armée azerbaïdjanaise.

Le ministère azerbaïdjanais de l’Intérieur a déclaré dimanche que les troupes arméniennes désarmées et démobilisées seraient autorisées à quitter la région et à se rendre en Arménie.