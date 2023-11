Les réfugiés du Darfour signalent une nouvelle vague de meurtres à caractère ethnique

Des personnes fuyant le Darfour occidental au Soudan pour le Tchad

La violence a éclaté lorsque les paramilitaires RSF ont pris le contrôle d’une base militaire

Factions militaires en guerre depuis avril

Les attaques au Darfour ont provoqué des déplacements massifs

ADRE, Tchad, 7 novembre (Reuters) – Les personnes fuyant vers le Tchad ont signalé une nouvelle recrudescence des meurtres à caractère ethnique dans l’ouest du Darfour au Soudan, alors que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) ont pris le contrôle de la principale base militaire d’El Geneina, la capitale de l’État.

Mardi, un journaliste de Reuters a vu une traînée d’hommes traverser le Darfour vers le Tchad à Adré, à environ 27 km (17 miles) à l’ouest d’El Geneina. Trois de ceux qui ont fui ont déclaré avoir été témoins d’assassinats perpétrés par des milices arabes et des forces de RSF ciblant le groupe ethnique Masalit à Ardamata, un quartier périphérique d’El Geneina qui abrite la base militaire et un camp de personnes déplacées internes (IDP).

RSF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les récits de ce qui s’est passé.

Reuters a précédemment rapporté qu’entre avril et juin de cette année, les RSF et leurs alliés arabes ont mené des semaines d’attaques systématiques ciblant les Masalit, la tribu majoritairement africaine d’El Geneina, alors que la guerre éclatait dans le pays entre les RSF et l’armée soudanaise.

Dans des commentaires publics, les chefs de tribus arabes ont nié toute participation au nettoyage ethnique à El Geneina, et RSF a précédemment déclaré qu’elle n’était pas impliquée dans ce qu’elle a décrit comme un conflit tribal.

Lors des négociations à Djeddah, les parties belligérantes ont convenu de faciliter l’acheminement de l’aide et des mesures de confiance, ont indiqué mardi les médiateurs, mais les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu ont jusqu’à présent échoué.

L’attaque contre la base militaire d’Ardamata a commencé au début de la semaine dernière, lorsque des miliciens ont également commencé à bombarder des maisons dans le camp de personnes déplacées, a déclaré Nabil Meccia, un infirmier qui a déclaré avoir traversé la frontière vers le Tchad après avoir été arrêté par les RSF à la frontière et avoir payé pour se sécuriser. sa libération.

Il a déclaré avoir vu les forces des RSF tuer des civils alors qu’elles tiraient dessus lors de raids dans le camp d’Ardamata, aligner les hommes et les exécuter. Comme d’autres, Meccia avait déménagé à Ardamata, où les habitants espéraient être protégés par l’armée, après les attaques ailleurs à El Geneina au début de cette année.

Un soldat de l’armée qui a fui la base d’Ardamata, sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’une attaque de drone vendredi matin avait détruit ses défenses et que les commandants militaires étaient partis samedi matin.

Alors que les troupes militaires se retiraient de leur base, les dirigeants communautaires d’Ardamata ont collecté des armes réservées à l’autodéfense pour tenter d’assurer un passage sûr aux civils, ont déclaré Meccia et Sharaf Eddin Adam, un autre réfugié civil arrivé au Tchad.

Les habitants ayant accès à des véhicules ont réussi à s’échapper, mais d’autres ont été arrêtés ou forcés de travailler par les RSF avant que plusieurs dizaines d’entre eux ne soient alignés et exécutés dans le district de Kobri, à Ardamata, dimanche peu après midi, a déclaré Adam.

Il a déclaré avoir vu des dizaines de corps de civils gisant sans vie dans la rue et que des personnes avaient également été battues et fouettées.

La guerre au Soudan a provoqué une crise humanitaire majeure et le déplacement de plus de six millions de personnes, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 500 000 personnes ont traversé la frontière vers le Tchad, principalement en provenance du Darfour occidental, selon l’OIM.

Les gardes-frontières tchadiens ont déclaré que le nombre quotidien de personnes fuyant le Darfour occidental était passé à 3 146 samedi. Des responsables de l’ONU au Tchad ont déclaré que des milliers d’autres devraient passer la frontière, mais qu’ils en ont été empêchés par les forces de RSF qui réclamaient de l’argent.

PARENTS MANQUANTS

Un autre témoin, Mashaar Omar Ahmed, a déclaré que les milices et les forces des RSF, certains en civil et d’autres en uniforme, avaient exécuté plus de 30 hommes dans le district B d’Ardamata après les avoir séparés des femmes.

“Ils ont demandé aux hommes s’ils étaient des Masalit, et ils ne l’ont pas nié”, a-t-elle déclaré en portant sa fille de 6 mois. Elle a indiqué que 10 membres de sa famille étaient portés disparus depuis dimanche.

Sarah Adam Idris, une femme de 30 ans qui a déclaré que son mari, ses frères et sœurs et d’autres hommes de sa famille avaient disparu après l’attaque, a déclaré que des assaillants avaient attaqué le camp de personnes déplacées à Ardamata dimanche matin. Bien que les chefs tribaux cherchaient à obtenir l’assurance d’un passage sûr, les RSF ont pris d’assaut, incendié et pillé des maisons, tuant des hommes, a-t-elle expliqué.

Le soldat a déclaré que lorsqu’il est arrivé à la frontière avec le Tchad, il a fait semblant d’être un civil et a nié être Masalit pour pouvoir passer. Un autre homme a été arrêté après que les gardes-frontières de RSF ont trouvé sur son téléphone une photo de lui en uniforme militaire, a indiqué le militaire.

Abdel Karim Rahman Yacoub, un chauffeur de camion arrivé au Tchad après avoir fait semblant de ne pas être Masalit, a déclaré avoir vu les RSF tuer deux autres hommes en se basant sur leur identité.

Le soldat Malik Adam Mattar Ibrahim, 42 ans, a déclaré qu’il avait fui Ardamata à bord d’un convoi d’au moins 15 véhicules transportant des combattants et des civils que les RSF ont attaqué avec des grenades propulsées par roquettes alors qu’ils tentaient d’atteindre le Tchad par une route plus longue à travers les montagnes. Seules deux des 27 personnes entassées dans son véhicule se sont échappées, a-t-il déclaré.

Toby Hayward, un haut responsable de l’ONU pour le Darfour, a qualifié les informations et les images provenant d’Ardamata de « écoeurantes ». Il a lancé un appel dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, à ceux qui ont le pouvoir de protéger les civils et de fournir un accès humanitaire sans entrave.

Reportage de Maggie Michael; reportage supplémentaire de Nafisa Eltahir Écrit par Aidan Lewis Montage par Rosalba O’Brien

