Les réfugiés des inondations au Pakistan languissent pendant des semaines dans des bâtiments abandonnés et le long des routes

MIRPURKHAS, Pakistan – Des inondations catastrophiques qui ont tué plus de 1 300 personnes au Pakistan ont également forcé des millions de personnes à quitter leur foyer, écrasant les efforts de secours du gouvernement. Des milliers de personnes campent le long des routes dans des tentes de fortune, d’autres ont cherché refuge dans des bâtiments abandonnés, et pour ceux qui ont réussi à atteindre un camp de déplacés, l’aide se fait rare.

Un ouvrier de 45 ans nommé Lawang et 16 membres de sa famille font partie des désespérés. Ils vivent sous une bâche en plastique au bord d’une route dans la campagne du Sind depuis plus de deux semaines. Lawang, qui n’a pas de nom de famille, a déclaré que presque tous les habitants de son village de Mirpurkhas ont fui lorsque les eaux sont montées à plus de cinq pieds et que les bâtiments ont commencé à s’effondrer. La route était la hauteur la plus proche qu’ils pouvaient trouver.

« Nous sommes ici dans ces abris depuis 16 jours, mais personne n’est venu nous voir », a-t-il déclaré. Son abri fragile n’était qu’un parmi environ 70 sur plus d’un kilomètre de la route.

Pour de nombreuses personnes vivant le long des routes, les tentes ne sont rien d’autre qu’une simple feuille de plastique maintenue par de minces poteaux en bois. D’autres abris sont construits avec des tissus suspendus entre des branches coupées d’arbres voisins. Du matériel agricole et du bétail sauvés des inondations par des familles assez chanceuses pour se mettre en sécurité parsèment les champs poussiéreux. Mais beaucoup, comme Lawang, n’ont pu emporter que ce qu’ils pouvaient emporter : quelques couvertures, des vêtements et une marmite pour faire bouillir de l’eau.

“Certaines personnes nous apportent de leur propre chef des plats cuisinés deux fois par jour”, a déclaré Lawang. “Mais personne du gouvernement ne nous a rendu visite.”

La colère monte dans tout le Pakistan face à la lenteur des efforts de secours du gouvernement. Les responsables pakistanais disent avoir été gênés par l’ampleur de la crise : quelque 33 millions de personnes ont été touchées, plus de 500 000 maisons détruites. Des centaines de villages restent sous l’eau.

Dans la province du Sindh, beaucoup ont connu des pluies ininterrompues pendant plus de deux mois, un torrent que les responsables attribuent au changement climatique. Les inondations ont commencé en juin, mais les personnes déplacées disent que le gouvernement n’a commencé à réagir et n’a demandé une aide extérieure que le mois dernier.

Dans un camp géré par le gouvernement dans une école juste à l’extérieur d’Hyderabad, la deuxième plus grande ville du Sind, des repas cuisinés sont fournis deux fois par jour aux quelque 300 personnes qui y sont hébergées.

Mais le bâtiment manque d’eau potable et d’électricité. Les salles de bains manquent souvent d’eau. Les bureaux sont empilés au hasard dans les coins des salles de classe pour faire de la place aux familles pour dormir, manger et cuisiner au sol. Mais dans la chaleur de 90 degrés, la plupart des gens dorment dehors.

“Personne ne s’occupe de nous”, a déclaré Raj Kumar, qui est au camp avec sa famille depuis plus d’une semaine. Kumar, qui souffre d’une maladie cardiaque, a déclaré qu’un médecin s’était rendu une fois dans le camp mais ne lui avait fourni aucun médicament.

Un agent de santé qui aide à gérer le camp avertit que les conditions y sont particulièrement dangereuses pour les enfants.

“Nous avons 107 enfants dans le camp et la plupart d’entre eux souffrent de malnutrition”, a déclaré Zareena Khaliqdad. “Il n’y a aucun plan pour fournir du lait” ou d’autres aliments pour les nourrissons, a-t-elle déclaré.

« Les gens qui vivent ici dans les camps des villages voisins sont pauvres », a déclaré Khaliqdad. Et maintenant, “les inondations les ont rendues sans emploi, elles ne peuvent donc pas acheter de nourriture pour leurs enfants”.

Zain ul-Abedin, un responsable local de Mirpurkhas, a déclaré que le gouvernement avait mis en place des centaines de camps dans la province du Sind mais disposait “de biens de secours très limités par rapport à la dévastation”.

“Certaines personnes et organisations humanitaires s’occupent de personnes, là où les travailleurs humanitaires du gouvernement ne se sont pas encore rendus”, a-t-il déclaré. “Les gens reçoivent de la nourriture, mais ils ont besoin de toute urgence de tentes, de moustiquaires et d’autres articles de secours.”

Abedin a déclaré que la crise est “sans précédent” dans l’histoire du Pakistan et ne ressemble à rien de ce qu’il a vu en 2010, la dernière fois que le pays a connu des inondations catastrophiques.

Mohsin Sheikh, un responsable local de Dadu, un autre district durement touché, a déclaré que le gouvernement faisait tout ce qu’il pouvait pour aider les personnes dans le besoin.

« Il y a eu de la résistance de la part du peuple », a-t-il dit. « Ils ont ignoré l’alerte de menace du gouvernement. Ils pensaient qu’ils pourraient survivre comme ils l’ont fait lors des inondations de 2010 », a-t-il déclaré.

Mais dans le Sindh, cette catastrophe a déjà touché plus du double du nombre de districts touchés en 2010.

“Je ne nie pas le fait que les gens se plaignent des biens de secours, mais la situation n’est pas normale”, a-t-il déclaré. “C’est au-delà des ressources du gouvernement.”

Incapables de trouver un camp, quelque 50 familles de Mirpurkhas se sont réfugiées dans un hôpital partiellement inondé. Krishan, 18 ans, et sa sœur logeaient dans l’une des pièces qui était encore sèche. Ils ont fui leur village lorsque le niveau de l’eau a soudainement dépassé cinq pieds. Tout ce qu’ils ont avec eux, ce sont les vêtements qu’ils portaient.

“Ma propre maison a été complètement détruite par l’inondation, les trois pièces se sont effondrées à cause des pluies”, a déclaré Krishan. “J’ai tout perdu.”

La plupart des familles sont dans l’hôpital abandonné depuis plus de deux semaines et n’ont jamais vu un responsable local ou une organisation humanitaire.

« Personne du gouvernement et de la société civile ne nous a rendu visite. Pas une seule personne », a déclaré Rachand, 30 ans, également réfugié dans l’immeuble. “Vous êtes le premier à venir ici et à nous poser des questions sur nos malheurs et nos soucis.”

Naveed Hassan Awan, du groupe d’aide Islamic Relief, a déclaré que l’ampleur des pluies et des inondations qui ont suivi a pris tout le monde par surprise. « Personne n’était prêt à faire face à la crise naissante. Non seulement le gouvernement, mais aussi les agences d’aide », a-t-il déclaré. « Il y avait des pénuries de biens de secours sur le marché, aucune tente n’était disponible. Maintenant, la communauté internationale est devenue active et davantage de secours vont arriver », a-t-il ajouté.

Mais il a averti que le besoin humanitaire devrait se poursuivre pendant des semaines ou plus : « La crise pourrait se poursuivre pendant des mois et le gouvernement devrait accélérer ses efforts pour sauver la population du froid qui approche.

Les dommages causés aux cultures et aux terres agricoles – sur lesquelles la majorité de la population rurale du Sind compte pour nourrir et subvenir aux besoins de leurs familles – risquent également d’enfoncer des millions de personnes dans la pauvreté.

“Les récentes pluies et inondations inhabituelles ont emporté les cultures commerciales de coton, de riz et de légumes qui étaient prêtes à être récoltées”, a déclaré Sharjeel Inam Memon, ministre de l’Information du Sindh, au Washington Post. “La perte de ces cultures aura certainement un impact économique négatif sur la vie des agriculteurs et des propriétaires fonciers.”

“Cela pourrait prendre trois à quatre ans aux agriculteurs pour relancer leurs exploitations agricoles”, a-t-il déclaré.

Au camp de fortune le long de la route à Mirpurkhas, Ram Chand, 25 ans, était assis devant sa tente avec sa famille de six personnes.

« Nous avons survécu aux fortes pluies, mais maintenant je suis coincé ici sans savoir quoi faire. Je suis ouvrier agricole, mais tous les champs sont sous l’eau. Même une fois que l’eau se retire, je n’ai aucun moyen de nourrir ma famille ou de revivre ma vie.