Une augmentation majeure de l’automutilation et des problèmes de santé mentale a accompagné le verrouillage du coronavirus dans les camps de migrants en Grèce, a déclaré jeudi un important groupe humanitaire.

L’International Rescue Committee a déclaré que les données de trois îles comptant les plus grandes populations de migrants – Lesbos, Chios et Samos – ont montré que les trois quarts des plus de 900 personnes assistées depuis 2018 présentaient de tels symptômes.

À la fin du mois d’octobre, 41% avaient signalé des symptômes de trouble de stress post-traumatique, 35% des pensées suicidaires et 18% avaient déclaré avoir tenté de se suicider, a déclaré l’IRC.

Et immédiatement après que la Grèce a imposé un verrouillage du virus en mars, il y a eu une augmentation de 71% des symptômes psychotiques et une augmentation de 66% de l’automutilation, a déclaré le groupe.

Plus de 15 000 personnes vivent dans des camps dans les trois îles et plus de 17 000 dans les camps de la mer Égée en général, selon les données du gouvernement.

À Lesbos, plus de 7 000 personnes sont hébergées dans un camp de tentes de fortune installé après l’incendie de l’installation permanente en septembre.