Les réfugiés climatiques fuient alors que les villages du Bangladesh sont emportés

Cette année, le Bangladesh a connu des inondations record qui ont tué plus de 100 personnes et isolé sept millions d’autres, les efforts de secours se poursuivant pendant des mois.

Le Bangladesh est un pays de delta sillonné par plus de 200 voies navigables, chacune reliée aux fleuves Gange et Brahmapoutre qui partent de l’Himalaya et traversent le sous-continent sud-asiatique.

Les inondations périodiques qui inondent les maisons, les marchés et les écoles ont toujours fait partie de la vie du pays, mais les scientifiques disent que le changement climatique a augmenté la gravité et la fréquence du phénomène.

Pendant des générations, la famille de Paban Baroi a gardé un temple dédié à Shiva, le dieu hindou de la destruction, jusqu’à ce que la puissante rivière Padma du Bangladesh fasse des ravages, anéantissant le sanctuaire, leur maison et 200 autres maisons de leur village.

L’homme de 70 ans et ses voisins font partie des milliers de personnes dans le pays qui seront démunies cette année alors que la montée des eaux et l’érosion des terres remodèlent le paysage – un phénomène aggravé par le changement climatique.

Un jour de septembre, la voie navigable a brusquement changé de cap et une partie de la communauté soudée du village de Baroi a disparu alors que la terre même sur laquelle elle se trouvait a été emportée.

“Le courant de la rivière était si puissant”, a-t-il déclaré à l’AFP. “Beaucoup d’entre nous vivent à ciel ouvert depuis quelques jours.”

La famille de Baroi était les gardiens héréditaires du temple de Bangla Bazar, à la périphérie de la capitale Dhaka, le site d’un festival annuel qui a longtemps attiré des fidèles hindous et des amis de sa population majoritairement musulmane.

Les cérémonies ont été organisées même à travers certaines des pires catastrophes du pays, y compris la violence sectaire qui a accompagné la fin de l’ère coloniale britannique et une brutale guerre d’indépendance de 1971 qui a vu un exode d’hindous persécutés vers l’Inde voisine.

Mais les festivités de l’année prochaine pourraient être annulées pour la première fois depuis plus d’un siècle – car d’ici là, de nombreux participants habituels auront été contraints de déménager.

“C’est une communauté prospère de charpentiers, de pêcheurs, d’agriculteurs et de commerçants”, a déclaré à l’AFP Sohrab Hossain Pir, un conseiller du village.

“Mais maintenant tout va dans la rivière.”

“Clairement le changement climatique”

L’impact devrait s’aggraver considérablement au cours des prochaines décennies, tout comme l’élévation du niveau de la mer menace de déplacer des dizaines de millions de personnes le long de la côte basse du Bangladesh et d’inonder ses terres agricoles les plus fertiles d’eau salée.

Le Bangladesh est déjà classé par l’ONU et les groupes de la société civile comme l’un des pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes depuis le début du siècle, avec des villages entiers de l’intérieur rayés de la carte.

Environ 1 800 hectares (4 500 acres) de terres seront érodées par les rivières au Bangladesh cette année et les maisons d’au moins 10 000 personnes disparaîtront, selon le Centre des services d’information environnementale et géographique (CEGIS), financé par l’État.

“Ces événements d’érosion sont clairement le résultat du changement climatique”, a déclaré aux journalistes Ian Fry, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le changement climatique, lors de sa visite en septembre.

Les habitants des villages disparus cherchent souvent une nouvelle vie dans les bidonvilles de Dhaka, une ville tentaculaire de 22 millions d’habitants qui a doublé de taille depuis le début du siècle grâce à la migration urbaine.

“Beaucoup de ces personnes ont été déplacées pour des raisons liées au changement climatique”, a déclaré Fry dans un communiqué qui a souligné la malnutrition infantile endémique, le manque d’eau potable et les taux élevés de traite des êtres humains.

‘Où irons nous?’

Le Bangladesh présentera un plan national pour aider à gérer l’augmentation des catastrophes naturelles et des calamités météorologiques extrêmes déclenchées par le changement climatique lors du sommet sur le climat COP27 de novembre en Égypte.

Cela comprend le maintien de l’érosion fluviale à environ 1 000 hectares par an, soit la taille d’un grand aéroport international.

Lors du sommet, Dhaka lancera un appel aux dirigeants des pays développés pour un financement urgent – il estime qu’un montant stupéfiant de 230 milliards de dollars est nécessaire d’ici 2050 pour atténuer l’impact du changement climatique sur le pays.

“Il est clair pour moi que le fardeau du changement climatique ne devrait pas être porté par le seul Bangladesh”, a déclaré Fry, ajoutant que les pays plus riches avec des niveaux d’émissions historiques plus élevés devraient aider à payer la facture.

“Pendant trop longtemps, les pays ont nié leur responsabilité dans les souffrances qu’ils ont causées”, a-t-il déclaré. “Ils devraient payer pour ça.”

À Bangla Bazar, Baroi et sa famille n’avaient pas encore trouvé d’abri une semaine après avoir perdu leur maison, tandis que certains de ses voisins se sont réfugiés dans des étables.

Ceux qui ont encore un toit au-dessus de leur tête s’inquiètent de l’endroit où ils se tourneront lorsque le Padma avalera plus de terres.

“Je ne veux aller nulle part”, a déclaré Baroi. « Mais si la rivière dévore tout le village, que se passera-t-il ? Où irons-nous ?