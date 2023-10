Les réfugiés afghans demandent au Canada de travailler avec le Pakistan avant une expulsion massive prévue

Ghiasuddin Shahanshahi tente d’amener sa famille à Saskatoon depuis son arrivée en tant que réfugié afghan il y a un an.

Un membre de la famille, sa belle-sœur, a réussi à se rendre sain et sauf à Saskatoon cette semaine, mais cinq autres vivent dans une tente sur un toit à Islamabad, au Pakistan. Il dit qu’ils ont été récemment arrêtés par la police pakistanaise et qu’ils risquent désormais d’être expulsés vers l’Afghanistan – entre les mains des talibans.

Le gouvernement pakistanais a déclaré que tous les réfugiés afghans sans papiers doivent quitter le pays avant le 1er novembre sous peine d’être expulsés. Shahanshahi a déclaré que les membres de sa famille ont été approuvés comme résidents permanents au Canada, mais qu’ils ne peuvent pas quitter le Pakistan parce qu’ils n’ont pas de permis de sortie – des documents accordés par le gouvernement pakistanais – et qu’ils seraient arrêtés à l’approche de l’aéroport.

Shahanshahi souhaite que le gouvernement canadien travaille avec le gouvernement pakistanais sur une solution permettant aux réfugiés afghans de quitter le Pakistan en toute sécurité avant la date limite.

Ghiasuddin Shahanshahi serrant dans ses bras sa belle-sœur, Nadia Manucher, arrivée à Saskatoon jeudi. (Chanss Lagaden/CBC)

Nadia Manucher, la belle-sœur de Shahanshahi, est arrivée à Saskatoon jeudi. Elle était déjà étudiante au Pakistan avant la chute de Kaboul et disposait des documents nécessaires pour voyager. Elle souhaite reprendre ses études à Saskatoon.

« Je me sens enfin en sécurité. Je me sens si heureuse pour mon avenir. Je n’ai pas de mots », a déclaré Nadia Manucher à CBC News jeudi à l’aéroport de Saskatoon.

Manucher a fait écho à l’appel de Shahanshahi aux gouvernements canadien et pakistanais de travailler ensemble.

« S’il vous plaît, faites quelque chose pour le reste de la famille. Mon oncle est malade et il n’y a personne pour l’emmener à l’hôpital. Je suis tellement inquiet », a déclaré Manucher. « Le [Pakistani] la police ne respecte pas les réfugiés afghans. Ils nous traitent comme des animaux. »

Selon le Agence des Nations Unies pour les réfugiés il y a plus de 1,3 million de réfugiés afghans enregistrés et 775 000 Afghans sans papiers au Pakistan.

Shahanshahi a déclaré que ses parents, ses deux sœurs et une nièce ont fui l’Afghanistan après avoir vu des amis se marier de force avec les talibans. La famille est entrée au Pakistan en février avec l’aide d’un trafiquant qui les a déguisés en bergers.

« Il a fallu à ma famille une semaine pour s’y rendre, en traversant des montagnes dangereuses, en utilisant des chameaux et des ânes comme moyen de transport, et maintenant ils se retrouvent coincés dans cette situation », a-t-il déclaré.

Ghiasuddin Shahanshahi est arrivé à Saskatoon en tant que réfugié afghan il y a un an. (Pratyush Dayal/CBC)

Shahanshahi a déclaré que son père, âgé de 67 ans, souffre de douleurs à l’estomac, aggravées par le stress. Alors qu’il se rendait à l’hôpital, le 9 octobre, il a été intercepté par la police pakistanaise, qui a constaté qu’il n’avait aucun document légal.

« Ils sont venus chez mes parents et ont arrêté toute ma famille. Ils les ont mis en prison et non dans les commissariats », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il avait fallu 3 500 dollars américains pour que sa famille soit libérée.

Shahanshahi a déclaré que ses inquiétudes ne concernent pas uniquement sa propre famille.

« De nombreux autres réfugiés autorisés à venir au Canada attendent sans fin », a-t-il déclaré.

Silence d’IRCC

Shahanshahi a déclaré que l’ambassade canadienne n’avait pas du tout communiqué avec sa famille. Il a déclaré que l’ambassade devrait soit transférer sa famille dans un logement sûr, soit lui fournir des lettres de protection.

Il a déclaré qu’il n’y avait pas de date limite pour la date à laquelle les cinq membres de sa famille pourraient venir au Canada et que plus d’une douzaine d’appels et de courriels adressés à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté et Canada (IRCC) étaient restés dans l’oreille d’un sourd.

« C’est le pire des scénarios », a-t-il déclaré. « Je suis déçu. Pourquoi le Canada n’aide-t-il pas? »

Dans un communiqué envoyé jeudi par courrier électronique, IRCC a déclaré que le gouvernement, y compris le haut-commissariat du Canada à Islamabad, continue de surveiller de près la situation et d’engager activement un dialogue avec le Pakistan sur la réinstallation des Afghans.

« Nous continuerons de travailler avec le gouvernement du Pakistan pour accélérer le mouvement des clients afghans vers le Canada », indique le communiqué.

« Nous continuons d’explorer toutes les avenues et de maximiser chaque occasion, aux côtés de nos partenaires, d’amener rapidement et en toute sécurité les Afghans au Canada. »

Interrogé sur le nombre de réfugiés afghans sans papiers et avec papiers attendant au Pakistan pour venir au Canada, le ministère a répondu qu’il ne pouvait fournir aucun détail sur les informations opérationnelles, y compris les chiffres demandés, parce que les Afghans constituent une population vulnérable au Pakistan.

Shahanshahi affirme que l’ambassade canadienne n’a eu aucune communication avec sa famille. (Pratyush Dayal/CBC)

CBC s’est entretenue avec les membres de la famille de Shahanshahi, toujours au Pakistan, qui affirment que se cacher est un combat quotidien, qu’il s’agisse d’accéder aux toilettes ou de préparer les repas.

« Si quelqu’un nous connaît, nous changeons d’emplacement. Je ne sais pas ce que nous devrions faire », a déclaré la sœur de Shahanshahi. CBC ne l’identifie pas pour protéger son identité.

Shahanshahi a déclaré qu’il avait passé de nombreuses nuits blanches et qu’il craignait que sa famille, si elle était à nouveau arrêtée, ne soit emprisonnée.

« Mon seul message au gouvernement canadien est de prendre soin des réfugiés. Si vous le promettez au peuple, alors amenez-le ici et aidez-le », a-t-il déclaré.

« La situation est désastreuse et critique » : un réfugié afghan

Muqim Mehran, un ancien journaliste afghan aujourd’hui au Pakistan avec sa famille de six personnes, a déclaré que l’espoir s’amenuise pour ceux qui n’ont nulle part où aller. Il a déclaré que sa famille recherchait activement des parrainages du Canada et des États-Unis à l’approche de la date limite du 1er novembre.

« La situation est désastreuse et critique pour nous au Pakistan, car la police se rend dans les maisons des réfugiés pendant la nuit, traitant tous les réfugiés afghans comme des terroristes, qu’ils aient ou non des papiers légaux. »

Mehran a déclaré qu’un visa pakistanais, qui était gratuit avant l’effondrement de Kaboul, coûte désormais plus de 1 000 dollars.

« Le plus gros problème est la corruption au sein de la police pakistanaise. Sous prétexte d’expulser les réfugiés afghans, ils se contentent d’arrêter arbitrairement les réfugiés afghans, de les transférer dans les commissariats de police, puis de les relâcher contre un pot-de-vin », a-t-il déclaré.

« Que ce soit à Saskatoon, au Canada ou dans tout autre pays, je demande l’asile dans un pays où je peux vivre librement et où mes enfants peuvent poursuivre leurs études. »

Muqim Mehran, deuxième en partant de la gauche au fond, est un ancien journaliste afghan actuellement au Pakistan avec sa famille de six personnes. (Soumis par Muqim Mehran)

Mehran a déclaré que son passé de journaliste le mettait dans une situation encore plus précaire.

« Si nous sommes renvoyés en Afghanistan, nous serions tués par les talibans », a-t-il déclaré. « Les talibans ne peuvent pas tolérer l’activité des médias libres. »

Il a supplié le gouvernement canadien de trouver un moyen de résoudre la situation.

« Nous sommes ici comme les feuilles d’un arbre, elles peuvent tomber à tout moment. Je prie juste pour nous. »