Les réfugiés afghans aux États-Unis sont confrontés à l’incertitude alors que la législation stagne

WASHINGTON (AP) – Le Congrès n’a jusqu’à présent pas réussi à créer une voie vers la résidence pour les Afghans qui ont travaillé aux côtés des soldats américains dans la plus longue guerre américaine, poussant dans les limbes des dizaines de milliers de réfugiés qui ont fui le contrôle des talibans il y a plus de deux ans et vivent maintenant dans le États-Unis.

Certains législateurs avaient espéré résoudre le statut d’immigration des Afghans dans le cadre d’un programme de financement gouvernemental de fin d’année. Mais cet effort a échoué, repoussant le problème dans la nouvelle année, lorsque les républicains prendront le pouvoir à la Chambre. Le résultat est une grave incertitude pour les réfugiés qui sont désormais confrontés à un délai d’août pour l’action du Congrès avant l’expiration de leur statut de libération conditionnelle temporaire.

Près de 76 000 Afghans qui ont travaillé avec des soldats américains depuis 2001 en tant que traducteurs, interprètes et partenaires sont arrivés aux États-Unis à bord d’avions militaires après le retrait chaotique d’Afghanistan en août 2021. Le gouvernement a admis les réfugiés en liberté conditionnelle temporaire dans le cadre de l’opération Allies Welcome, le plus grand effort de réinstallation dans le pays depuis des décennies, avec la promesse d’un chemin vers une vie aux États-Unis pour leur service.

Mohammad Behzad Hakkak, 30 ans, fait partie de ces Afghans en attente de résolution, incapables de travailler ou de s’installer dans sa nouvelle communauté à Fairfax, en Virginie, en vertu de son statut de libération conditionnelle. Hakkak a travaillé comme partenaire de la mission américaine en Afghanistan en tant que défenseur des droits de l’homme dans le gouvernement afghan aujourd’hui disparu.

“Nous avons tout perdu en Afghanistan” après le retour au pouvoir des talibans, a-t-il déclaré. “Et maintenant, nous ne connaissons pas notre avenir ici.”

Au cours de l’année écoulée, un groupe bipartisan de législateurs, soutenu par des organisations d’anciens combattants et d’anciens responsables militaires, a poussé le Congrès à adopter la loi d’ajustement afghan, qui empêcherait les Afghans de se retrouver sans statut de résident légal à l’expiration de leurs deux ans de libération conditionnelle humanitaire. en août 2023. Cela permettrait aux Afghans qualifiés de demander la citoyenneté américaine, comme cela a été fait pour les réfugiés dans le passé, y compris ceux de Cuba, du Vietnam et d’Irak.

Les partisans de la proposition pensaient qu’elle pourrait dégager le Congrès après les élections de novembre, car elle bénéficie d’un soutien bipartisan écrasant. Mais ils ont dit que leurs efforts avaient été contrecarrés par un seul homme : le sénateur républicain Chuck Grassley de l’Iowa, le plus haut républicain du Comité judiciaire du Sénat, qui supervise les questions d’immigration.

“Nous n’avons jamais vu de soutien pour un projet de loi comme celui-ci et il n’a pas été adopté”, a déclaré Shawn Van Diver, un vétéran de la marine et chef de #AfghanEvac, une coalition soutenant les efforts de réinstallation des Afghans. “C’est vraiment frustrant pour moi qu’un gars de l’Iowa puisse bloquer ça.”

Grassley soutient depuis des mois que le projet de loi tel qu’il est rédigé va trop loin en incluant les évacués au-delà de ceux «qui étaient nos partenaires au cours des 20 dernières années», offrant une voie vers la résidence sans le filtrage approprié requis.

“Tout d’abord, les personnes qui aident notre pays doivent absolument avoir la promesse que nous leur avons faite”, a déclaré Grassley à l’Associated Press. « Il y a un certain désaccord sur le processus de vérification. Cela a été un problème et cela n’a pas encore été résolu.

Les partisans de la législation rejettent ces préoccupations. Plus de 30 officiers militaires à la retraite, dont trois anciens présidents des chefs d’état-major interarmées, ont écrit au Congrès que le projet de loi non seulement “favorise les intérêts de sécurité nationale des États-Unis”, mais est également “un impératif moral”. La Maison Blanche a également appelé au passage.

L’attachée de presse de Biden, Karine Jean-Pierre, a déclaré mi-décembre qu’il est “important de prendre soin des alliés afghans qui ont pris soin de nous”.

La proposition, si elle est adoptée, fournirait un processus d’ajustement rationalisé et hiérarchisé pour les ressortissants afghans qui ont soutenu la mission américaine en Afghanistan. Le Département de la sécurité intérieure ajusterait le statut des évacués éligibles pour leur fournir le statut de résident permanent légal après avoir suivi des procédures de contrôle et de sélection rigoureuses. Cela améliorerait et élargirait également les moyens de protection pour les personnes laissées pour compte et à risque en Afghanistan.

“Les réfugiés afghans sont une priorité très élevée et ont reçu un bon soutien républicain, mais malheureusement, les dirigeants républicains l’ont bloqué”, a récemment déclaré aux journalistes le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. “Ce sont des gens qui ont risqué leur vie pour nos soldats et pour notre pays, et nous devrions les récompenser comme nous l’avons fait dans le passé.”

Plusieurs assistants du Congrès ont expliqué le retard sur le projet de loi en pointant une lettre de sept pages à simple interligne, obtenue par l’Associated Press, que le bureau de Grassley a distribué aux 50 sénateurs républicains en août. La note de service décrivait ses problèmes avec la proposition, ce qui a entraîné des mois de négociations aller-retour alors que les parrains du projet de loi tentaient de les résoudre.

Les responsables américains de la sécurité nationale et de l’armée ont décrit le processus de filtrage rigoureux que les évacués ont suivi avant d’arriver sur le sol américain. Ces contrôles de sécurité, menés en Europe et au Moyen-Orient, comprenaient des vérifications des antécédents avec des informations biographiques et des contrôles biométriques utilisant des empreintes vocales, des scans de l’iris, des empreintes palmaires et des photos faciales.

Mais les républicains disent que le système de vérification n’est pas infaillible. Ils ont souligné un rapport de septembre de l’inspecteur général de la sécurité intérieure qui indiquait qu’au moins deux personnes d’Afghanistan qui avaient été libérées sur parole dans le pays “présentaient un risque pour la sécurité nationale et la sécurité des communautés locales”.

En conséquence, des entretiens en personne obligatoires pour tous les candidats afghans ont été inscrits dans le projet de loi, ainsi que des exigences pour que les agences compétentes informent le Congrès des procédures de vérification proposées avant de les mettre en place.

Malgré le renforcement du processus de vérification au cours de mois de négociations, le projet de loi n’est jamais sorti du Comité judiciaire et n’a pas réussi à être inclus dans le projet de loi de financement gouvernemental de 1,7 billion de dollars qui vient d’être adopté.

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., A été l’un des principaux sponsors du projet de loi. “Si c’est ce que nous faisons quand ils viennent dans notre pays, et que nous ne les soutenons pas”, a-t-elle déclaré, “quel message envoyons-nous au reste du monde qui se tient aux côtés de nos soldats, qui les protège, qui assurent la sécurité de leurs familles ?

Mais Klobuchar et le principal co-sponsor républicain, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, se sont engagés à remettre le projet de loi à nouveau lors de la nouvelle session du Congrès à partir de janvier.

“C’est la bonne chose à faire”, a récemment déclaré Graham, un vétéran de l’Air Force, au Sénat. “Il n’y a pas d’autre fin qui serait acceptable pour moi.”

Il a ajouté: «Les gens qui étaient là avec nous dans le combat, qui sont ici en Amérique, doivent rester. Ce sera leur nouvelle maison.

La plupart des gens aux États-Unis semblent partager ce sentiment.

Une enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menée le mois après le retrait américain d’Afghanistan a révélé que 72% des personnes interrogées considéraient que donner aux Afghans refuge contre toute représailles talibanes était un devoir et une coda nécessaire des près de 20 ans guerre.

