Comme Noël et la période des fêtes approchent à grands pas, les lettres habituelles «Tout ce que je veux pour Noël» sont envoyées au Père Noël. Le personnel des refuges pour animaux à travers le Royaume-Uni a également emprunté la voie noble pour aider à trouver une maison pour leurs amis à fourrure.

Il y a des dizaines de chiens à travers le pays qui espèrent toujours trouver une maison permanente au cours de la prochaine saison des fêtes. Le personnel du refuge pour animaux a écrit au Père Noël pour partager les histoires de ces chiens indésirables dans l’espoir de trouver des propriétaires / foyers appropriés pour eux.

Selon un rapport sur DailyMailDes refuges pour animaux comme Dogs Trust, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) et la Croix Bleue, entre autres, ont pris l’initiative d’écrire au nom des chiens dans l’espoir de leur trouver un foyer. Les races de chiens vont des lévriers, du croisement Labrador / Mastiff, du Terrier, du Beagle et du berger allemand, entre autres.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour rendre Noël aussi spécial que possible pour les chiens dont nous avons la garde, en décorant leur chenil et en leur offrant un déjeuner de Noël spécial, mais nous préférons de loin qu’ils profitent de la saison des fêtes avec une famille de leur propre », a déclaré Alyson Jones, responsable des services de réhébergement chez Blue Cross.

L’expert en bien-être des chiens de la RSPCA, le Dr Samantha Gaines, a ajouté que si une famille est prête à offrir à n’importe quel chien un foyer aimant, il faut contacter le centre de secours local pour trouver votre «match de patte».

Le directeur général de Dogs Trust, Owen Sharp, a exhorté les familles à entrer en contact si elles sentaient qu’elles pouvaient offrir un foyer aimant à l’un de leurs animaux.

Dogs Trust Salisbury s’est rendu sur Twitter pour partager sur Alfie, un beau Greyhound prêt à trouver sa maison pour toujours.

Ils ont également partagé une photo de Mike – le croisement Labrador / Mastiff, qui cherche une maison depuis neuf mois maintenant. Sur la photo, l’adorable chien peut être vu avec sa soignante Grace, qui tient la lettre de Mike.

La succursale de la RSPCA Leeds, Wakefield & District, a partagé une photo du terrier de quatre ans, Puglsy, qui vit avec eux.

Le Southridge Animal Center de la RSPCA dans le Hertfordshire a partagé une photo d’un couple de Salukis Eve et Dasher. Le duo espère trouver une maison ensemble. Eve a une déficience auditive et peut être un peu timide mais adore passer du temps avec son meilleur ami, Dasher. La liste est infinie et présente de nombreux chiens à la recherche d’un foyer permanent. Espérons qu’ils en trouveront un ce Noël.