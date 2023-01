Les réfrigérateurs espions chinois rendent la nouvelle guerre froide encore plus froide — RT World News

Les appareils électroménagers pourraient être utilisés pour garder un œil sur les citoyens occidentaux grâce à leurs micropuces fabriquées en Chine, prévient un groupe de réflexion de Washington

La prochaine fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur pour une collation de fin de soirée, faites attention, car la Chine pourrait vous espionner !

Ou alors lit un rapport récent d’un groupe de réflexion basé à Washington appelé Observe, Orientate, Decide, Act (OODA), et il prétend que les appareils chinois, grâce aux micropuces utilisées dans leur construction, peuvent avoir la capacité de commettre de l’espionnage contre vous en envoyer des informations à Pékin.

Semble familier? C’est la même ligne que les politiciens américains ont utilisée contre Huawei, et qu’ils utilisent actuellement contre TikTok et de nombreuses autres choses en provenance de Chine. Y a-t-il une preuve pour tout cela? Non, mais quand en a-t-on jamais eu besoin ? L’objectif est de créer délibérément la peur pour miner la position des produits chinois sur le marché et renforcer les objectifs protectionnistes américains, une tactique classique du livre de jeu américain.

Le rapport a en fait été envoyé aux ministres britanniques par un ancien diplomate, et l’alarme dans son sillage est principalement tirée par les médias britanniques. Alors que la plupart des gros titres parlent d’espionnage potentiel des citoyens britanniques, les menaces mentionnées incluent l’espionnage industriel et le suivi des ventes d’armes américaines.

Il ne faut pas grand-chose pour comprendre les racines américaines du nouveau “Frigo espion chinois” effrayer. Non seulement OODA est basée dans la capitale américaine, mais la plupart de ses experts et conseillers ont des antécédents au service ou en collaboration avec l’armée américaine, la CIA et d’autres agences gouvernementales et de renseignement. Le Royaume-Uni, pour sa part, est le principal allié de Washington dans ses efforts pour contenir et contrer la Chine.















Aux États-Unis, la plus grande industrie et le plus grand marché de tous est en fait la peur armée. Le gouvernement a la capacité, travaillant en tandem avec les médias de l’establishment, d’inciter à la panique et à la paranoïa de masse contre une cible donnée afin d’atteindre les buts et objectifs du gouvernement. Bien qu’il prétende être un “pensée libre” et une démocratie éclairée, la population américaine, ainsi que celle de ses alliés, est sans doute plus soumise et plus réceptive à la manipulation avec tact que toute autre au monde.

C’est l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide qui a façonné la capacité des élites américaines à instiller la peur de masse comme arme. Il a toujours la même logique simple : X est une grave menace pour la liberté et la démocratie des États-Unis, nous devons donc agir. Alors que le maccarthysme est l’un des exemples les plus célèbres de la façon dont cette culture peut devenir déséquilibrée, l’exemple le plus révélateur de tous les temps est la façon dont les États-Unis ont fabriqué un mensonge selon lequel Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive et allait les donner à des terroristes pour qu’ils les utilisent contre Amérique. Ce faisant, les États-Unis ont transformé une guerre d’agression géostratégique en un discours falsifié sur la sécurité nationale.

Il existe de nombreux autres exemples. Cependant, avec la Chine, il a pris une nouvelle dimension. C’est-à-dire l’utilisation de la peur et du maccarthysme pour saper Pékin en tant que concurrent commercial. Cela a impliqué le recyclage de la paranoïa de style Guerre froide de “infiltration” pour cibler des produits et services spécifiques. Par exemple, alors que les républicains utilisent encore l’ensemble “rouges sous le lit” rhétorique en attaquant les étudiants chinois, les espions, etc., cette fois-ci, ils l’appliquent également à toute entreprise, service ou technologie, si l’équivalent américain ne peut pas rivaliser avec le chinois.

Par exemple, cela devient “Huawei vous espionne” ou alors “TikTok vous espionne.” Mais dans ce cas, un groupe de réflexion américain l’a amené à une nouvelle dimension en affirmant que “Les réfrigérateurs et les appareils électroménagers fabriqués en Chine vous espionnent.« Alors que les médias présenteront ces allégations comme des faits et des analyses sérieux, ce qu’ils font en réalité est alarmiste. Le véritable objectif derrière cette rhétorique est de pousser les États-Unis vers des objectifs protectionnistes afin de discréditer les progrès de la Chine dans les technologies haut de gamme. Ces types d’allégations sont utilisées pour créer un consensus politique pour les interdictions et les listes noires, afin que les produits chinois (tels que la 5G) soient retirés du marché. Les États-Unis agissent, puis poussent leurs alliés à faire de même.















L’attaque spécifique contre les réfrigérateurs et autres appareils découle de la nouvelle selon laquelle, malgré les sanctions américaines, les capacités et l’industrie chinoises des semi-conducteurs commencent à se développer, et les efforts américains n’ont pas été en mesure d’étouffer les progrès chinois sous la forme de puces bas de gamme. Cela a permis à la Chine de progresser dans la chaîne de valeur en termes de biens de consommation sophistiqués, tels que les réfrigérateurs, les téléviseurs, etc., et de menacer des concurrents établis. Alors, quelle est la réaction des États-Unis à ce développement ? Il ne s’agit pas de concurrencer loyalement, mais d’agir de mauvaise foi et de les accuser d’être des véhicules d’espionnage. Peu importe qu’il n’y ait aucune preuve derrière ces allégations, car il s’agit d’un “culpabilité par association” logique et ça reste dans l’esprit du public.

Par conséquent, il faut s’attendre à ce qu’il y ait une pression, peut-être de la part de sénateurs ou de représentants américains, pour interdire, restreindre ou tarifer davantage les produits de consommation haut de gamme chinois fabriqués avec des semi-conducteurs chinois, afin de protéger les marchés américains. Il est conçu pour compléter la logique de “L’Amérique d’abord.” Lorsqu’il s’agit de protéger et de faire avancer leurs propres intérêts, les États-Unis sont prêts à faire le sale boulot, et l’incitation à la paranoïa de masse chez leurs propres citoyens est l’une des façons dont ils le font – des armes de destruction massive aux réfrigérateurs espions chinois.