Les réformes financières britanniques font partie d’un plan de 20 ans pour être la prochaine Silicon Valley

“L’objectif directeur est de faire du Royaume-Uni l’endroit le plus compétitif d’Europe, l’un des endroits les plus compétitifs du monde entier”, a-t-il ajouté.

Le renforcement du secteur britannique des services financiers – ainsi que le renforcement de ses universités de classe mondiale et de ses secteurs de la technologie et des sciences de la vie – figuraient parmi les trois piliers cités par Hunt pour atteindre cet objectif.

“Nous devrions avoir un plan sur 20 ans pour être la prochaine Silicon Valley du monde”, a déclaré Hunt par appel vidéo lors d’une conférence organisée par le Financial Times.

S’exprimant peu de temps après l’annonce de la refonte de la réglementation, Hunt a déclaré que les plans amélioreraient la compétitivité mondiale du pays, attireraient des investissements et renforceraient la vision du gouvernement pour la Grande-Bretagne en tant que pôle d’innovation.

La stabilité est – et reste – la chose la plus importante.

Le ministre des Finances parlait d’Édimbourg, en Écosse, où plus tôt vendredi, il a dévoilé une refonte en profondeur du système de réglementation financière du Royaume-Uni.

Surnommé les réformes d’Edimbourg, le paquet de 30 mesures comprend un assouplissement de la règle qui oblige les banques à séparer leurs opérations de détail de leurs branches d’investissement. Cette mesure – introduite pour la première fois à la suite de la crise financière de 2008 – ne s’appliquerait pas aux banques axées sur les particuliers.

Le gouvernement a également confirmé qu’il réviserait les règles relatives à la responsabilité des hauts dirigeants des finances – un autre règlement post-2008. Le régime des cadres supérieurs, introduit en 2016, signifie que les personnes travaillant dans des entreprises réglementées peuvent être sanctionnées pour mauvaise conduite, culture du lieu de travail ou prise de décision.

Hunt a déclaré qu’il était important de ne pas “désapprendre les leçons de 2008”, mais en même temps de reconnaître que les banques sont aujourd’hui dans une position “beaucoup plus forte”.

Les détracteurs des réformes ont exprimé leur profonde inquiétude.

“Derrière le spin, les annonces d’aujourd’hui équivalent à une déréglementation de grande envergure qui menace de déstabiliser un secteur financier de plus en plus fragile, avec d’énormes risques pour le public et peu d’avantages”, a déclaré Fran Boait, directeur exécutif du groupe de campagne Positive Money.

“Avec de nouveaux objectifs pour les régulateurs de promouvoir la “compétitivité internationale” et la croissance du secteur des services financiers, nous ne voyons probablement que le début d’une course vers le bas en matière de normes”, a déclaré Boait.