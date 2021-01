Les réformes du marché nord-coréen menacées alors que le dirigeant Kim resserre son emprise

Par Josh Smith

SEOUL (Reuters) – Certaines réformes économiques qui ont émergé après la prise de pouvoir de Kim Jong Un de la Corée du Nord sont menacées alors que son gouvernement répond à une série de crises en réaffirmant les contrôles de l’État, jetant le doute sur l’un des problèmes de signature du jeune dirigeant.

Alors que Kim accueillait des milliers de délégués à un rare congrès du Parti des travailleurs cette semaine à Pyongyang, la Corée du Nord est peut-être confrontée à l’environnement le plus difficile depuis qu’une famine a dévasté le pays dans les années 1990.

L’économie de la Corée du Nord étant déjà assiégée par les sanctions internationales imposées sur son programme d’armes nucléaires, l’année dernière, le pays a été encore secoué par des inondations dommageables et un verrouillage économiquement dévastateur visant à prévenir une épidémie de coronavirus.

Kim est passé de l’ouverture de grands magasins bien approvisionnés et de la planification de complexes touristiques en 2019 à s’excuser publiquement de ne pas avoir atteint ses objectifs économiques.

Face à ces crises, le congrès est sur le point d’annoncer un nouveau plan économique quinquennal, de nombreux observateurs prévoyant un programme visant à consolider les efforts récents pour réimposer le contrôle central sur une plus grande partie de l’économie.

Kim a fait de l’économie un aspect central de son règne et depuis son arrivée au pouvoir en 2011, les téléphones portables, les panneaux solaires et d’autres articles de consommation ont proliféré.

Certaines initiatives, y compris les zones économiques spéciales et les stations touristiques, étaient dirigées par le gouvernement.

D’autres, comme le relâchement des contrôles sur les marchés privés et certaines activités entrepreneuriales, étaient souvent simplement le fait que le gouvernement cooptait ou fermait les yeux sur les tendances existantes.

Alors que sur le papier ces politiques sont toujours en vigueur, il y a des signes que le gouvernement se réaffirme de manière à faire reculer ou réduire efficacement certaines de ces réformes, selon des transfuges, des analystes et des entrepreneurs ayant une expérience de travail dans le Nord.

« Dans une telle situation, l’instinct est d’imposer une économie de rationnement avec l’Etat contrôlant et dirigeant le flux des ressources », a déclaré Geoffrey See, dont le groupe à but non lucratif Choson Exchange a prospéré pendant l’expansion entrepreneuriale de la Corée du Nord sous Kim.

RESTRICTIONS ÉCONOMIQUES

Mais avec la fermeture des frontières et les restrictions sur les voyages intérieurs pour contrer le coronavirus, le commerce avec la Chine a chuté et les commerçants ont du mal à maintenir les réseaux logistiques nécessaires pour approvisionner leurs entreprises.

Un diplomate étranger ayant des contacts à Pyongyang a déclaré que les étagères des épiceries qui étaient devenues remplies de produits importés au début du règne de Kim étaient de plus en plus vides.

La politique économique est un domaine dans lequel il semble exister de véritables factions au sein du gouvernement nord-coréen.

Certains dirigeants demandent plus d’ouverture à au moins certaines réformes de type marché, tandis que d’autres éléments plus conservateurs cherchent à conserver plus de contrôle, a déclaré Sokeel Park, de Liberty en Corée du Nord, qui soutient les déserteurs.

« La pandémie a poussé le ballon dans le camp de la faction conservatrice et leur a permis de faire tout ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré. « C’est peut-être un héritage qui survivra à la pandémie elle-même. »

Cependant, Kim sait à quel point les marchés privés, les articles de consommation et les entreprises commerciales sont devenus importants pour de nombreux Nord-Coréens et il est peu probable qu’ils les détendent complètement, Kang Mi-jin, un transfuge qui rapporte pour Daily NK, un site Web basé à Séoul qui publie nouvelles et informations basées sur des sources en Corée du Nord.

Au lieu de cela, le congrès sera probablement utilisé pour exercer une plus grande direction du parti, a-t-elle déclaré.

Même si Kim s’arrête avant d’annuler réellement les réformes, un gouvernement de plus en plus affirmé pourrait avoir un impact à long terme, a déclaré Park.

« Étant donné que les gens comptent sur les marchés pour survivre, le gouvernement ne peut pas et ne veut pas s’en débarrasser, mais l’activité et la prospérité possibles grâce à eux pourraient être gravement diminuées », a-t-il déclaré, avec plus de taxes, de ristournes ou de réglementations. potentiellement imposé.

CAPITALISER SUR UNE CRISE?

Alors que les fermetures de frontières auto-imposées par la Corée du Nord et les limites de voyages intérieurs semblent motivées par une réelle préoccupation concernant le coronavirus, d’autres décisions ne font que saisir les opportunités créées par la crise, a déclaré Christopher Green, un expert de la Corée du Nord à l’Université de Leiden aux Pays-Bas.

«Pyongyang a pris des mesures supplémentaires qui ont moins à voir avec les préoccupations immédiates de contrôle de la pandémie, mais davantage à faire reculer certaines des réformes qu’elle a mises en œuvre depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong Un», a-t-il écrit dans un récent rapport pour NK. Pro, un site Web qui surveille la Corée du Nord.

Certaines des mesures prises jusqu’à présent comprennent des contrôles des changes pour les diplomates et des mesures de répression contre les activités des négociants en devises dans les régions frontalières, y compris l’exécution apparente d’un négociant en devises, selon des responsables sud-coréens.

Sur le marché non officiel de la capitale Pyongyang, la valeur du won nord-coréen a augmenté de 17,5% et 15,2% par rapport au dollar et au yuan chinois au cours des trois derniers mois, selon les données compilées par le Daily NK.

Les autorités ont restreint l’utilisation du dollar afin de stimuler la demande intérieure, faisant grimper le won et causant des problèmes aux résidents qui n’avaient pas déjà de réserves, a déclaré Ha Tae-keung, un législateur sud-coréen et membre de la commission parlementaire du renseignement. être informé par l’agence d’espionnage du Sud.

À la fin de l’année dernière, la Corée du Nord a élaboré de nouvelles réglementations pour donner au Parti des travailleurs au pouvoir une plus grande participation et un plus grand contrôle sur les marchés de consommation, a rapporté le Daily NK.

« Ces changements élargissent en fin de compte la capacité du Comité central de surveiller et d’exercer un contrôle sur l’ensemble de l’économie civile », a indiqué le site.

Et les passeurs, qui, selon les analystes, sont essentiels si la Corée du Nord veut atténuer les pires conséquences sociales de la fermeture de la frontière, ont plutôt été accusés d’actions anti-étatiques.

« Ce sont les actions d’un régime qui utilise le prétexte d’une crise manifestement grave pour réaffirmer sa domination politique sur l’économie – une domination qui avait glissé pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’une pandémie survienne », a déclaré Green.

(Reportage de Josh Smith; Reportage supplémentaire de Hyonhee Shin et Sangmi Cha. Édité par Lincoln Feast.)