Les réformes des prestations d’invalidité espèrent encourager davantage de personnes à trouver un emploi alors que les organisations caritatives expriment leurs inquiétudes

Les personnes handicapées pourraient bénéficier d’une aide accrue pour travailler à domicile dans le cadre des plans visant à réduire le nombre de demandeurs d’indemnités de maladie, a déclaré le secrétaire au Travail et aux Retraites.

Mel Stride a déclaré que de nouveaux plans pourraient permettre à ceux qui souffrent de problèmes de santé qui les ont empêchés de travailler « de bénéficier du soutien approprié et des opportunités de quitter les allocations sociales et de se diriger vers le marché du travail ».

Mais les associations caritatives pour les personnes handicapées ont critiqué ces changements, avertissant qu’ils pourraient forcer les gens à travailler lorsqu’ils ne se sentent pas assez bien.

M. Stride a déclaré que le gouvernement envisageait de modifier l’évaluation de la capacité de travail, le test visant à déterminer dans quelle mesure un handicap ou une maladie limite la capacité de travail d’une personne.

Le secrétaire au Travail et aux Retraites a déclaré que l’évaluation ne reflète pas la manière dont une personne handicapée ou souffrant d’un problème de santé pourrait être capable de travailler à domicile.

Il a déclaré que les nouveaux plans tiendront compte du fait que les personnes ayant des problèmes de mobilité ou souffrant d’anxiété sur le lieu de travail « auront un meilleur accès aux opportunités d’emploi grâce à l’augmentation du travail flexible et à domicile ».

Il a ajouté que les changements n’affecteraient pas les personnes en fin de vie ou souffrant de graves difficultés ou handicaps d’apprentissage.

M. Stride a déclaré qu’une consultation sur les changements durerait huit semaines et que le gouvernement espérait qu’ils pourraient entrer en vigueur d’ici 2025.

Il a déclaré à la Chambre des Communes : « Nous savons que de nombreuses personnes qui bénéficient d’indemnités d’arrêt de travail en raison d’un problème de santé veulent travailler et, aidées par des pratiques de travail modernes, elles pourraient le faire tout en gérant efficacement leur état.

« Nous avons assisté à un énorme changement dans le monde du travail ces dernières années, un énorme changement qui s’est accéléré depuis la pandémie.

«Cela a ouvert davantage de possibilités aux personnes handicapées et à celles souffrant de problèmes de santé de commencer, de rester et de réussir dans leur travail.»

Mel Stride, secrétaire au travail et aux retraites

Mais les militants en faveur du handicap ont averti que ces projets, qui font partie d’une campagne post-pandémique visant à encourager davantage de personnes souffrant de maladies de longue durée et de handicaps à entrer sur le lieu de travail, pourraient forcer les personnes malades à retourner au travail et provoquer de l’anxiété chez les personnes handicapées.

James Taylor, directeur exécutif de la stratégie de l’association caritative pour l’égalité des personnes handicapées Scope, a exhorté les ministres à garantir que les nouvelles aides à l’emploi des personnes handicapées soient « flexibles et volontaires ».

Il a déclaré : « Nous craignons que ces propositions finissent par forcer un grand nombre de personnes handicapées à chercher du travail alors qu’elles ne se sentent pas assez bien, ce qui les rendrait encore plus malades. S’ils ne remplissent pas des conditions strictes, leurs prestations seront supprimées. En période de crise du coût de la vie, cela pourrait être catastrophique.»

Sarah White, responsable de la politique de l’association caritative nationale pour les personnes handicapées Sense, a quant à elle averti que ces projets pourraient « causer une énorme anxiété aux personnes handicapées à travers le pays ».

« Nous craignons sérieusement que si le gouvernement révise son processus d’évaluation sans mettre en place de soutien supplémentaire, les personnes handicapées seront simplement soumises à davantage de pression pour trouver du travail, sans bénéficier du soutien dont elles ont besoin pour le faire. » dit-elle.

Aux Communes, la secrétaire au travail fantôme et aux retraites, Liz Kendall, a qualifié les propositions de « bricolage aux limites d’un système défaillant ».

Elle a déclaré : « Si vous faites échouer votre NHS pendant 13 ans et laissez les listes d’attente pour la santé physique et mentale s’envoler, si vous ne parvenez pas à réformer les services sociaux pour aider les personnes à prendre soin de leurs proches, et si votre seul objectif est d’essayer et marquer des points politiques plutôt que de réformer le système pour que les personnes malades et handicapées puissent travailler avec l’aide dont elles ont réellement besoin, vous vous retrouvez avec le désordre que nous connaissons aujourd’hui.

« Un système qui laisse tomber les personnes malades et handicapées, qui laisse tomber les contribuables et qui laisse tomber notre pays dans son ensemble. La Grande-Bretagne mérite bien mieux que cela.

L’ancien ministre conservateur Sir John Redwood a déclaré qu’il soutenait « fortement » l’initiative, mais a exhorté M. Stride et ses responsables à « tout accélérer » plutôt que d’attendre jusqu’en 2025.

Il a déclaré : « Pourquoi diable cela va-t-il prendre autant de temps ? C’est quelque chose que nous devons faire maintenant pour atténuer les pénuries d’emplois et pour donner plus tôt à ces personnes soutien et espoir.

M. Stride a déclaré qu’il partageait le « désir » de Sir John de voir les changements apportés le plus rapidement possible, ajoutant : « Il est vrai qu’ils nécessiteront beaucoup de travail autour des systèmes informatiques et les… fournisseurs eux-mêmes devront bien sûr intégrer les changements. qui pourraient ou non être révélés à la suite de cette consultation.