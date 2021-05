Les réformes de la responsabilité des employeurs sont essentielles à la reprise économique des États

Au milieu des vies perdues et des épreuves prolongées, la riposte à la pandémie a déclenché une vague de polarisation politique sans précédent qui a affligé le pays.

Mais les États à travers le pays trouvent une nouvelle cause pour un large bipartisme dans la construction des bases de la reprise économique.

En effet, le mois dernier, le Dakota du Nord est devenu le 43rd État de faire progresser les mesures de sécurité des employés et les protections en matière de responsabilité pour les employeurs, qui sont des éléments clés pour aller de l’avant ensemble. Alors que les lignes directrices en matière de santé et de sécurité publiques ont changé tout au long de la pandémie, les entreprises ont saisi l’occasion, s’efforçant de respecter les directives gouvernementales en constante évolution et mettant en œuvre de nouvelles mesures et précautions visant à protéger les clients et les employés.

Ces organisations du secteur privé restent au cœur de la réponse Covid-19. Pourtant, en 2020 et 2021, des milliers de personnes liées à Covid-19poursuitesont été déposées contre un large éventail d’entreprises, notamment des compagnies aériennes, des éditeurs de logiciels, des croisiéristes, des centres commerciaux, des restaurants, des fabricants, des hôtels, des prestataires médicaux et des écoles. Sans une action politique intelligente, ces poursuites constituaient une menace grave pour notre économie fragile.

En réponse, les États du pays ont défendu des moyens bipartis et innovants pour donner plus de confiance et de contrôle sur la façon dont les entreprises et les prestataires de soins de santé peuvent protéger leurs employés et rouvrir en toute sécurité pour leurs clients et leurs communautés. Ces efforts de politique publique ont fourni un soulagement indispensable aux organisations à but non lucratif, aux écoles, aux lieux de culte et aux gouvernements locaux. En outre, de nombreux États ont agi pour protéger les entreprises qui ont pris des mesures extraordinaires pour concevoir, fabriquer, étiqueter, vendre et distribuer des équipements de protection individuelle, des produits de nettoyage et de désinfection lorsque nous en avions le plus besoin.

À mesure que le rythme de notre réouverture s’accélère, ces nouvelles lois offrent aux entreprises et aux organismes communautaires une plus grande tranquillité d’esprit et une plus grande clarté sur la façon de suivre les directives de santé publique. Et surtout, ils offrent une protection supplémentaire contre la menace de poursuites frivoles.

L’abus persistant et enraciné des litiges a un impact négatif sur la capacité des entreprises à croître et à créer des emplois et sur la capacité des collectivités à prospérer. Les protections de responsabilité de l’employeur adoptées par de nombreux États permettront aux entreprises de reprendre leurs activités d’une manière qui protège les employés et les clients. Dans le même temps, ces réformes contribueront à réduire la montée en flèche de la responsabilité délictuellefraisqui reviennent à chaque ménage, estimés à une moyenne de 3 329 dollars par an à l’échelle nationale avant que la pandémie ne frappe.

Les membres de l’American Property Casualty Insurance Association sont fiers d’assurer les nombreuses organisations du secteur privé et les intervenants qui soutiennent la lutte de notre nation pour se remettre de cette pandémie sans précédent. Nous sommes impatients de continuer à apporter une sécurité financière aux familles, aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Les réformes juridiques significatives mises en place dans 43 États sont essentielles pour reconstruire notre économie et remettre les gens au travail. Les assureurs félicitent les législateurs des États pour leur leadership en accordant la priorité à la sécurité des employés et aux protections prudentes en matière de responsabilité des employeurs. Nous encourageons les législateurs fédéraux à soutenir ces efforts et à s’appuyer sur le travail des États de la même manière bipartisane.

David Sampson est président et chef de la direction de l’American Property Casualty Insurance Association (APCIA), l’association professionnelle qui représente près de 60% du marché américain de l’assurance de dommages.