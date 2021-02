Les réformes de la liberté d’expression de Gavin Williamson ont-elles un sens?

sans doute, la nomination d’un «champion de la liberté d’expression» et le renforcement des lois sur la liberté d’expression dans les universités sont au mieux inutiles, et au pire une autre tentative cynique de déclencher une guerre culturelle.

Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation assiégé, a peut-être regardé avec envie les incursions réussies dans le combat culturel récemment entreprises par Priti Patel, Liz Truss, Oliver Dowden et le Premier ministre lui-même (sur les manifestations de Black Lives Matter, les avocats de gauche, la justice raciale, les statues et la BBC), et a imaginé une part de l’action lui-même.