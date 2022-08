Les réformes aident les agriculteurs cubains, mais beaucoup ont encore du mal

Commentez cette histoire Commentaire

LA HAVANE – Premièrement, il était impossible de trouver du carburant ou des graines à planter. Plus tard, son nom ne figurait pas sur une liste d’agriculteurs éligibles pour louer des tracteurs à l’État. Maintenant, Lázaro Sánchez craint que la saison des pluies tropicales actuelle n’entrave sa capacité à travailler la terre. Alors que Sánchez s’inquiète d’essayer de faire pousser des cultures dans sa ferme à la périphérie de La Havane, les Cubains des villes sont aux prises avec des pénuries de nourriture et la flambée des prix.

Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement socialiste cubain a approuvé l’année dernière un ensemble de 63 réformes destinées à faciliter et à rentabiliser l’acheminement des aliments vers les consommateurs par les producteurs – des mesures telles que permettre aux agriculteurs une plus grande liberté de choisir leurs cultures et les laisser vendre plus librement, à des prix plus élevés.

Ce sont les derniers d’une série de changements très vantés adoptés au cours des 30 dernières années depuis que l’effondrement du bloc soviétique a privé Cuba de ses principales sources d’aide et de commerce. Les autorités ont érodé la domination des fermes d’État et encouragé davantage de coopératives semi-indépendantes. Ils ont donné aux agriculteurs de plus grands droits d’utilisation des terres et assoupli les restrictions sur les ventes.

Mais aucun de ces efforts n’a encore été en mesure de résoudre les problèmes agricoles chroniques de l’île.

Sánchez, par exemple, peut désormais vendre la plupart des légumes qu’il produit lui-même au lieu d’être obligé de les vendre à l’État à des prix fixes, bien qu’il prélève toujours une part réduite. Il pourrait même mettre en place son propre stand au bord de la route s’il le souhaite. Ses factures d’électricité et d’eau ont été réduites.

Mais les agriculteurs disent que les mesures ne sont toujours pas suffisantes pour surmonter les obstacles. Alors que les prix gouvernementaux de certaines fournitures telles que les herbicides locaux, les engrais, le fil et les outils ont été réduits, de nombreux intrants restent difficiles à obtenir. L’État tente de pallier un manque de ressources nécessaires pour les importer.

La pénurie de fruits dans une nation tropicale et de porc qui est à la base du régime alimentaire cubain est devenue encore plus grave en raison des difficultés causées par une pandémie qui a étouffé l’industrie touristique génératrice de revenus – et par des sanctions économiques renforcées sous l’ancien président américain Donald Atout.

Et Sánchez a déclaré que les problèmes qu’il a rencontrés signifient que sa propre ferme ne fera pas grand-chose pour résoudre le problème cette saison.

« Malheureusement, nous allons être touchés dans trois ou quatre mois. Nous n’aurons pas la nourriture que nous devions planter », a déclaré Sánchez à l’Associated Press.

Sánchez, 56 ans, et son frère exploitent une ferme de 26 hectares (64 acres) qui produit généralement des cultures telles que la courge, le maïs, les bananes, les petits animaux et le tubercule appelé malanga qui est largement consommé à Cuba.

L’île dépense environ 2 milliards de dollars par an de ses rares devises étrangères pour importer des aliments – bien que les autorités disent qu’environ 800 millions de dollars pourraient être produits dans le pays dans de bonnes conditions.

L’Office national des statistiques et du recensement de Cuba a signalé une production de 2,1 millions de tonnes de tubercules – comme les pommes de terre et le malanga – l’année dernière, soit à peu près la même chose qu’en 2020 mais en deçà des 2,8 millions produits en 2017.

Les fermes cubaines ont produit 1,7 million de tonnes de légumes, contre 2,4 millions en 2017. La production de riz, de maïs, de haricots et d’agrumes a également stagné ou diminué, tout comme celle de lait, de porc et de bœuf.

Et cela a claqué les Cubains dans le portefeuille à un moment où de nombreux autres prix augmentent également.

Une livre de porc qui s’est vendue 100 pesos cubains (4,10 $) l’année dernière vaut maintenant 300 (12,50 $). Un avocat qui coûtait 20 pesos (80 cents) en coûte maintenant 60 (2,50 $). Un salaire mensuel moyen est d’environ 4 000 pesos (160 $).

Pourtant, les autorités défendent les réformes, affirmant que sans elles, les choses auraient été encore pires.

« Les 63 mesures ont eu un impact favorable », a déclaré Armando Miralles, directeur de l’organisation et de l’information au ministère de l’Agriculture. Il a dit que c’était un exploit d’éviter des pertes encore plus importantes, compte tenu des difficultés économiques.

Des experts extérieurs, cependant, disent que d’autres facteurs sont également à blâmer.

“Avant les années 90, Cuba disposait de toutes les ressources (fournies par les alliés du bloc soviétique) et les résultats étaient mauvais”, a déclaré Ricardo Torres, économiste cubain au Centre d’études latino-américaines de l’Université américaine de Washington.

Il a déclaré que les problèmes incluent une administration trop centralisée et la propriété de la plupart des terres par l’État – quelque chose qui a été imposé dans les années qui ont suivi la révolution de 1959, qui a nationalisé les grandes fermes appartenant à des étrangers et plus tard les petites fermes locales. La plupart des agriculteurs n’ont que le droit d’utiliser la terre qu’ils cultivent, pas de la posséder, ce qui, selon des experts extérieurs, limite leur incitation à investir.

Les responsables cubains affirment que la plupart des terres agricoles potentielles restent incultes malgré une série d’efforts pour encourager les gens à quitter les villes et à reprendre la charrue.

“Quand ils ont lancé les 63 mesures, à ce moment-là, c’était un exploit”, a déclaré Misael Ponce, qui possède 120 hectares (297 acres) dédiés à l’élevage en plus d’une petite usine produisant du fromage et des yaourts qu’il vend aux hôtels – une entreprise autorisée dans le cadre des nouvelles mesures.

Mais il a dit que les nouveaux revenus ont été rongés par l’inflation. Alors que l’État a triplé le prix du lait, le coût des intrants a été multiplié par huit, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose qui doit être revu très rapidement”, a-t-il déclaré.