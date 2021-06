Le cinéaste as Puri Jagannadh a sa page YouTube officielle où il publie ses clips audio sur certains sujets. Au cours des derniers mois, le réalisateur de « Liger » a parlé de tous les sujets sous le soleil, de l’anxiété au suicide en passant par la mère, les extraterrestres, les amis, Bob Marley et plus encore. Son dernier clip audio parle du divorce et il est devenu viral sur Internet. Dans l’audio, on entend Puri dire qu’il ne faut pas se marier parce qu’on est seul, car on peut aussi se sentir seul après le mariage.

Jagannadh déclare: « Les hommes et les femmes ne sont pas conçus pour se marier. Plus ils se parlent et passent du temps ensemble, le mariage s’effondre. C’est pourquoi les divorces sont devenus plus fréquents dans la pandémie. »

Puri a ajouté: « Passez moins de temps les uns avec les autres. Ne parlez pas plus. Ne dormez pas face à face. Parlez à vos amis ou regardez la télévision. Sauvez votre mariage en ces temps difficiles. »

Le cinéaste a poursuivi en disant: « Ne vous mariez pas parce que vous vous sentez seul. Vous vous sentirez seul après le mariage. D’ici 2040, nous n’aurons que 30% des mariages. Les hommes et les femmes devraient avoir un travail pour le mariage. et deux ans d’expérience professionnelle devraient être obligatoires. En outre, il devrait y avoir des conseils élaborés pour les deux avant le mariage. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le prochain réalisateur de Puri est « Liger » avec Vijay Deverakonda et Ananya Panday dans les rôles principaux. Le film est présenté comme un film pan-indien car il a été tourné simultanément en hindi et en télougou.