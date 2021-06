Les réflexes rapides de l’homme indien empêchent l’auto de tomber sur le côté

Si vous pensez à un super-héros, quelle image vous vient à l’esprit ? Pour la plupart d’entre nous qui avons grandi avec l’influence du cinéma et du cinéma, un super-héros sera essentiellement quelqu’un qui se démarque de tout le monde. Grand, bien bâti et probablement avec une cape qui complète son look de super-héros. Mais dans cette vidéo qui a attiré l’attention de tout le monde sur Twitter, un « super-héros » ressemble à n’importe quel autre type commun. Ce qui le rend spécial, ce ne sont pas son apparence ou son apparence, mais le fait qu’il a sauvé des vies avec son acte. Le clip viral de 8 secondes partagé sur Twitter par @DoctorAjayita montre un incident dans une ruelle étroite où un homme vêtu d’une chemise et d’un lungi est vu debout sur le côté, nourrissant probablement un animal. Soudain, un pousse-pousse automatique à grande vitesse prend un virage dans la voie et est sur le point de trébucher et de se renverser. Cependant, l’homme s’en aperçoit rapidement et pousse la voiture dans sa position normale, sauvant ainsi la vie des passagers assis à l’intérieur. La vidéo qui a été filmée par la caméra CCTV se termine par l’auto s’éloignant normalement. Nous ne savons pas si le conducteur de l’auto s’est arrêté pour remercier cet homme qui lui a probablement sauvé la vie.

Regardez la vidéo virale ici :

Depuis qu’elle a été partagée pour la première fois sur Twitter le 17 juin, la vidéo a jusqu’à présent enregistré plus de 1,3 lakh de vues avec 14,7 mille likes. La section de réponse du tweet a été inondée de commentaires louant l’héroïsme de l’homme. « La présence d’esprit à un moment donné est plus importante. Il a géré la situation avec tact sans se blesser. Sans aucun doute, c’est un héros mais plus que cela, un grand homme intelligent », a écrit un internaute louant la présence d’esprit de l’homme.

Quelle est votre réaction à la vidéo ?

