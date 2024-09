les reflets de la villa montasser dansent sur l’eau créant des compositions géométriques symétriques

Leopold Banchini s’inspire des paysages lacustres de Ferdinand Hodler

La Villa Montasser de Leopold Banchini explore le design minimaliste à travers des reflets et des formes géométriques simples. Située sur les rives de lac Lémanle maison s’inspire du peintre suisse Ferdinand Hodler, connu pour représenter le reflet des montagnes sur les lacs, un thème central de son œuvre. L’architecture reprend ce motif, en mettant l’accent sur la ligne horizontale où l’eau et les montagnes se rencontrent.

La villa se caractérise par une façade longue et épurée qui reflète la surface d’un bassin d’eau adjacent. Une seule fenêtre allongée s’ouvre sur une terrasse flottante qui s’étend au-dessus de l’eau, renforçant le sentiment d’horizontalité et de réflexion. Le reflet de la cheminée est astucieusement utilisé comme élément visuel, se transformant en escalier menant à la piscine. Un bloc erratique, transporté par d’anciens glaciers des Alpes jusqu’au bord du lac, repose sur la surface de l’eau, ancrant la structure minimaliste dans son environnement naturel. La façade principale est une composition symétrique, un hommage à la ligne horizontale séparant les montagnes imposantes et le lac réfléchissant dans l’œuvre de Hodler.



toutes les images par Rory Gardiner

La conception de la Villa Montasser intègre la lumière, l’eau et le paysage

Le plan du bâtiment est rectangulaire et s’étend sur trois niveaux, en réponse aux réglementations strictes en matière de construction. Le rez-de-chaussée, conçu comme un espace de vie ouvert, offre une vue dégagée sur le paysage environnant, tandis que le niveau inférieur abrite les chambres qui donnent sur un patio fermé. Ce patio recueille l’eau de pluie du toit, créant ainsi une autre surface réfléchissante. La lumière rebondit sur les deux bassins avant d’entrer dans la maison, projetant des ombres et des motifs dynamiques sur les murs intérieurs et les plafonds en bois, créant une interaction entre la lumière, l’eau et la structure. Pour la Villa Montasser, Leopold Banchini Architectes se concentre sur la conception symétrique et la réflexion pour rendre hommage au paysage dans lequel la structure habite, en utilisant la simplicité et l’eau pour l’intégrer dans son environnement naturel.



Léopold Banchini installe la Villa Montasser au bord du lac Léman



La Villa Montasser explore le design minimaliste à travers des formes et des reflets géométriques



inspirée des paysages lacustres de Ferdinand Hodler, la villa met l’accent sur le reflet des montagnes sur l’eau



les chambres du niveau inférieur font face à un patio fermé qui recueille l’eau de pluie, créant une surface réfléchissante



l’espace de vie du rez-de-chaussée s’ouvre sur une vue imprenable sur le paysage environnant



la disposition rectangulaire à trois niveaux répond aux réglementations de construction strictes de la région