Les références du titre de Premier League de Tottenham face au test de Chelsea

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Tottenham a été à la hauteur du battage médiatique de la pré-saison qu’il pourrait défier pour le titre de Premier League en prenant la tête du classement le week-end d’ouverture de la saison, mais devra faire face à un test plus vrai de ses références à Chelsea le dimanche.

Antonio Conte a été fortement soutenu lors de sa première saison complète en tant que patron des Spurs avec les signatures de Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Djed Spence, Clement Lenglet et Fraser Forster dans la fenêtre de transfert.

Mais aucun des six nouveaux visages n’a commencé dans une impressionnante victoire 4-1 contre Southampton pour souligner la force en profondeur désormais offerte à Conte.

Les Spurs, cependant, n’ont gagné qu’une seule fois dans la ligue à Stamford Bridge en 32 ans et battre les Blues enverrait une déclaration d’intention en début de saison selon laquelle ils peuvent combler l’écart avec Manchester City et Liverpool.

Chelsea a également pris un départ gagnant de manière moins flamboyante car ils avaient besoin d’un penalty de Jorginho pour vaincre Everton 1-0.

Thomas Tuchel a exigé une amélioration ce week-end, mais pense que Chelsea s’améliorera au fil de la saison après une année 2022 mouvementée qui a vu le club subir des sanctions avant que le consortium de Todd Boehly ne prenne le contrôle de Roman Abramovich.

L’Américain n’a pas hésité à soutenir Tuchel avec les signatures de Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella et Carney Chukwuemeka.

Et Sterling pense que Chelsea est également à la hausse alors qu’il a expliqué son raisonnement pour quitter Manchester City jeudi.

“Vous regardez Chelsea au cours des deux dernières années, c’est quatre ou cinq finales auxquelles ils ont participé”, a déclaré l’international anglais.

« C’est une équipe qui montre qu’elle est compétitive et qu’elle ne fera que s’améliorer. Donc, avec le nouveau propriétaire et la reprise, cela avait beaucoup de sens.

Pression sur Gerrard, Lampard

Les anciens coéquipiers anglais Steven Gerrard et Frank Lampard s’affrontent sur la ligne de touche pour la première fois samedi alors qu’Aston Villa accueille Everton, tous deux à la recherche de leurs premiers points de la saison.

La décision de Gerrard de dépouiller Tyrone Mings de la capitainerie de Villa et de laisser tomber l’international anglais pour une défaite 2-0 désespérément décevante contre le promu Bournemouth samedi a fait monter la pression sur l’ancien capitaine de Liverpool.

Les attentes étaient élevées pour Villa lors de la première saison complète de Gerrard après que Diego Carlos et Boubacar Kamara aient tourné le dos au football de la Ligue des champions avec Séville et Marseille respectivement pour signer cet été.

Mais les hommes de Gerrard n’ont remporté que deux de leurs 12 derniers matchs de Premier League depuis la saison dernière et ceux-ci étaient contre les relégués Norwich et Burnley.

Everton n’a évité que de justesse la chute la saison dernière et une autre campagne difficile s’annonce avec Richarlison vendu aux Spurs et l’attaquant anglais Dominic Calvert-Lewin blessé pendant les six premières semaines de la saison.

Malgré les difficultés des Toffees à se conformer au fair-play financier, Lampard a reçu les ressources nécessaires pour faire venir le milieu de terrain belge Amadou Onana de Lille et Conor Coady prêté par les Wolves cette semaine.

“C’est l’un des plus grands joueurs anglais de tous les temps, l’un des plus grands milieux de terrain de tous les temps. C’est probablement l’un des meilleurs appels téléphoniques que j’ai jamais eu », a déclaré Coady lors de la conversation avec Lampard qui l’a convaincu de signer.

Man Utd face à la piqûre d’abeilles?

Manchester United a sans doute connu le pire week-end d’ouverture de tous alors que Brighton a gagné pour la première fois à Old Trafford pour faire éclater toute bulle d’optimisme pour un nouveau départ sous Erik ten Hag.

La décision de l’entraîneur néerlandais de lancer Christian Eriksen dans un rôle inconnu en tant que faux neuf a été critiquée après que le Danois ait brillé une fois qu’il a retrouvé son rôle normal de milieu de terrain en seconde période.

Ten Hag a cruellement besoin d’une réponse à Brentford ce week-end et a une grande décision à prendre sur le rappel ou non de Cristiano Ronaldo dans la formation de départ.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a débuté sur le banc contre Brighton en raison d’un manque d’entraînement de pré-saison alors qu’il cherche une sortie pour rejoindre un club de Ligue des champions avant la fin du mercato.

Calendrier (toutes les heures GMT)

Samedi

Aston Villa contre Everton (1130), Brighton contre Newcastle, Manchester City contre Bournemouth, Southampton contre Leeds, Wolves contre Fulham, Arsenal contre Leicester (tous 1400), Brentford contre Manchester United (1630)

Dimanche

Nottingham Forest contre West Ham (1300), Chelsea contre Tottenham (1530)

Lundi

Liverpool contre Crystal Palace (1900)