Les références de l’application Apple Music Classical apparaissent avant le lancement prévu en 2022

Apple a annoncé l’année dernière avoir acquis Primephonic, un service de streaming de musique classique dans le cadre d’un plan visant à publier une “nouvelle expérience de musique classique d’Apple”, le fabricant d’iPhone déclarant qu’il lancerait une application de musique classique dédiée en 2022 pour offrir aux abonnés Apple Music “une expérience de musique classique considérablement améliorée”.

À l’aube de l’automne, Apple semble préparer le lancement d’Apple Music Classical, avec des mentions d’Apple Classical apparaissant dans le code backend d’Apple, comme l’a rapporté MacRumeurs.

Au moment où l’acquisition a été annoncée, Apple a déclaré wAvec l’ajout de Primephonic, les abonnés Apple Music bénéficieront d’une expérience de musique classique considérablement améliorée, en commençant par les listes de lecture Primephonic et le contenu audio exclusif.

“Dans les mois à venir, les fans d’Apple Music Classical bénéficieront d’une expérience dédiée avec les meilleures fonctionnalités de Primephonic, notamment de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages.”

Apple est resté silencieux depuis l’annonce initiale et n’a pas encore partagé de détails supplémentaires sur le nouveau service.

