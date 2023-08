Les réductions proposées dans les dépenses liées aux services aux Autochtones suscitent des inquiétudes

Les défenseurs sont inquiets après que la ministre des Services aux Autochtones a confirmé que son ministère envisageait des réductions de dépenses, déclarant aux journalistes à Charlottetown qu’elle prévoyait de cibler la surcharge bureaucratique, et non la prestation directe des services.

La ministre Patty Hajdu s’est d’abord montrée vague lorsqu’on l’a interrogée lors d’une retraite du Cabinet à l’Île-du-Prince-Édouard plus tôt cette semaine au sujet de son approche à l’égard des réductions de coûts du gouvernement libéral, mais lorsqu’on lui a insisté, elle a déclaré que Services aux Autochtones Canada (SAC) chercherait à obtenir le même niveau de réductions que les autres ministères.

« Nous faisons l’exercice », a déclaré Hajdu.

« Chaque ministre est censé rechercher des économies. Pour moi, la ligne rouge désigne tout ce qui affecte la qualité de vie des membres des Premières Nations. »

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si c’était son conseil au cabinet ou un engagement personnel envers le public, Hajdu a répondu que c’était la dernière solution.

« C’est mon engagement envers les peuples des Premières Nations, et c’est le travail que le sous-ministre [minister] nous le faisons en veillant à ce que la prestation des services ne soit pas affectée », a-t-elle déclaré.

Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, participe à une annonce à Ottawa en janvier. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le Ralliement national des Métis a déclaré que les compressions budgétaires étaient « décevantes » à entendre parler. La présidente Cassidy Caron s’est dite préoccupée par le fait que les intérêts des Métis continueront de passer au second plan après ceux des peuples non autochtones, étant donné que le budget de cette année manquait de nouveaux fonds spécifiquement destinés aux Métis.

« Ces réductions de financement sont incompatibles avec l’esprit et l’intention de réconciliation et avec la relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement avec la nation métisse », a déclaré Caron dans une déclaration écrite à CBC News.

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society, a déclaré que les services dans les réserves comme l’eau, l’éducation et le logement sont déjà chroniquement sous-financés, donc promettre de ne pas les supprimer signifie que les gens continueront à en recevoir moins.

« Le statu quo n’est pas si bon », a déclaré Blackstock, ajoutant qu’elle préférerait s’engager non seulement à maintenir les services, mais à les améliorer de manière significative.

« Ce statu quo constitue une discrimination dans de nombreux cas, et cela ne peut pas être l’essentiel. Ils sont légalement obligés de ne pas faire de discrimination. »

Inquiétudes alors que les liquidités se tarissent

Blackstock et l’Assemblée des Premières Nations (APN) ont déposé une plainte en matière de droits de la personne en 2007, alléguant que le sous-financement des services à l’enfance et à la famille dans les réserves était raciste.

La plainte a contribué à l’obtention d’un règlement de recours collectif monumental de 23 milliards de dollars et de milliards supplémentaires pour la réforme de programmes comme le principe de Jordan, qui garantit aux enfants des Premières Nations un accès rapide aux produits et services essentiels.

Mais un examen du plan ministériel public de SAC car cette année montre que le principe de Jordan fait partie d’une série de programmes qui risquent de perdre de l’argent et du personnel à mesure que les liquidités des budgets précédents s’épuisent – ​​ou « prennent fin ».

SAC prévoit une baisse estimée des dépenses de 23,6 milliards de dollars en 2022-2023 et de 39,6 milliards de dollars en 2023-2024 (qui comprend le règlement sur la protection de l’enfance de 23 milliards de dollars) à 16,9 milliards de dollars en 2024-2025, puis à 16 milliards de dollars d’ici 2025-2026.

ISC prévoit également de supprimer plus de 1 000 travailleurs à temps plein, passant de 7 070 cette année à 5 907 dans deux ans, indique le plan, à moins que certains programmes ne soient complétés.

Un graphique montre les dépenses passées et futures prévues à Services aux Autochtones Canada. (Services aux Autochtones Canada)

Les programmes qui risquent de perdre une certaine combinaison de personnel ou d’argent comprennent l’Initiative L’enfant inuit d’abord, la santé mentale et le bien-être, la mise en œuvre de la législation sur les services à l’enfance et à la famille et l’infrastructure communautaire autochtone, entre autres.

« Les décisions sur le renouvellement des initiatives temporisées seront prises dans les prochains budgets et reflétées dans les futures estimations », indique le plan.

Cela laisse Blackstock avec de « sérieuses inquiétudes », affirmant que le Canada est légalement obligé de financer correctement les services à l’enfance et à la famille pour éliminer la discrimination systémique confirmée dans la plainte.

« Notre cas devrait être un signal d’alarme pour le gouvernement, car, pour moi, cette affaire illustre l’un des plus grands échecs de politique publique de l’histoire du Canada. »

Cindy Blackstock, directrice générale de la First Nations Child and Family Caring Society, lors d’un pique-nique avec des ours en peluche juste à l’extérieur de Thompson, au Manitoba, en juin. (Rachel Bergen/CBC)

Elle a déclaré qu’Ottawa aurait pu réparer le programme il y a des décennies pour beaucoup moins d’argent, mais il ne l’a pas fait, décidant plutôt de continuer à le sous-financer sciemment, risquant des litiges et même des vies. Le gouvernement canadien devrait également lutter pour l’égalité dans d’autres domaines afin que l’histoire ne se répète pas, a-t-elle ajouté.

« C’est une leçon qu’ils doivent apprendre », a déclaré Blackstock.

« Ils en sont maintenant à un point où ils vont devoir à nouveau faire ce choix. »

L’ancienne chef nationale de l’APN, RoseAnne Archibald, qui a été évincée plus tôt cet été, avait critiqué le budget de cette année et accusé le gouvernement de perpétuer un cycle de pauvreté en sous-finançant intentionnellement les Premières Nations.

Le groupe, désormais dirigé par un chef national par intérim, a refusé de commenter les réductions de dépenses prévues.

CBC News a également contacté Inuit Tapiriit Kanatami, mais un porte-parole n’était pas disponible pour une entrevue cette semaine.