Les réductions d’impôts promises par Liz Truss et Rishi Sunak sont fantaisistes sans réduction des dépenses, avertissent les économistes

Les réductions d’impôts promises par Liz Truss et Rishi Sunak dans leur bataille pour le n ° 10 sont irréalistes sans d’importantes réductions des dépenses alors que l’inflation monte en flèche, avertissent les économistes.

Les deux candidats à la direction des conservateurs sont critiqués pour ne pas avoir été francs avec les électeurs au sujet de la crise économique à venir, dans un rapport accablant de l’Institute for Fiscal Studies.

Il prévient qu’une inflation plus élevée que prévu obligera le Trésor à dépenser 23 milliards de livres sterling supplémentaires pour les avantages et les intérêts de la dette l’année prochaine – avant même toute aide supplémentaire pour réduire les factures d’énergie et soutenir les services publics.

Et cela suggère que les règles sur les emprunts et la dette seront enfreintes à moins que « des réductions de dépenses correspondantes puissent être réalisées » pour compenser les réductions d’impôts promises par les rivaux du leadership.

“La réalité est que le Royaume-Uni s’est appauvri au cours de l’année dernière. Cela rend les décisions fiscales et de dépenses d’autant plus difficiles », a déclaré Carl Emmerson, directeur adjoint de l’IFS.

“Il est difficile de concilier les promesses que Mme Truss et M. Sunak font de réduire les impôts à moyen terme avec l’absence de mesures spécifiques pour réduire les dépenses publiques et un désir présumé de gérer les finances de la nation de manière responsable.”

La course à la direction a vu M. Sunak, l’ancien chancelier, attaquer l’économie “fantastique” du ministre des Affaires étrangères en promettant un ensemble de plus de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts pour les particuliers et les entreprises.

Mais, malgré sa position de candidat «d’argent sain», il promet également des réductions d’impôts dans un avenir proche, après avoir promis de réduire de 1p le taux d’imposition de base de 20p avant les élections générales probables de 2024 – et de le réduire à 16p d’ici 2030 .

Dans son rapport, l’IFS fait écho à un récent avertissement de l’organisme de surveillance du Trésor, l’Office for Budget Responsibility, selon lequel “les finances publiques sont déjà sur une trajectoire insoutenable à long terme”.

Il conclut: “Des réductions d’impôt importantes, non financées et permanentes ne feraient qu’aggraver ce problème.”

Les conclusions brutales surviennent après que Mme Truss, la grande favorite pour être le prochain Premier ministre, a doublé ses plans de réduction d’impôts lors des rafles du parti – alors même que l’inflation atteignait un sommet de 40 ans de 10,1 %.

“Je pense que nous sommes arrivés au stade de notre économie où les impôts sont trop élevés et qu’ils étouffent potentiellement la croissance”, a-t-elle déclaré aux membres conservateurs d’Irlande du Nord.

M. Sunak a soulevé le spectre de l’inflation, arguant que le fait de mettre des réductions d’impôts non financées “sur la carte de crédit de la nation” “aggraverait l’inflation et durerait beaucoup plus longtemps”.

Il a également averti les conservateurs que les électeurs ne “pardonneraient” jamais au parti si Mme Truss gagnait le pouvoir et ne parvenait pas à sauver les pauvres de la flambée des factures d’énergie, sans établir ses propres plans détaillés.

Bien que l’inflation devrait retomber en août, elle devrait grimper à 13,3 % en octobre lorsque le plafond des prix de l’énergie sera à nouveau relevé – poussant le Royaume-Uni dans la récession, craint la Banque d’Angleterre.

Les travaillistes exigent un gel de six mois des factures d’énergie, la chancelière fantôme Rachel Reeves déclarant: “Nous devons maîtriser la hausse de l’inflation, laissant les familles inquiètes de ne pas pouvoir joindre les deux bouts.”

L’IFS a déclaré que les emprunts à court terme supplémentaires “n’étaient pas nécessairement problématiques”, mais ont fait valoir qu’ils étaient plus susceptibles d’être “appropriés pour financer un soutien ciblé”.

“Il y aura des pressions supplémentaires, pouvant atteindre des dizaines de milliards, pour continuer à soutenir les ménages et à compenser les services publics pour une inflation élevée”, a-t-il souligné.