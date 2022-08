Les réductions d’impôts ne “résoudront pas complètement” la crise du coût de la vie, admet la meilleure alliée de Liz Truss

Les réductions d’impôts promises par la favorite de la chef conservatrice Liz Truss ne «résoudront pas complètement» la crise du coût de la vie, avait admis un allié de haut rang.

Rishi Sunak a saisi le rejet par Truss des « aumônes » sur le coût de la vie – arguant que ses réductions d’impôts « ne toucheront pas les côtés » pour les familles à faible revenu, au milieu des appels croissants pour un budget d’urgence.

Le soutien de Truss, Brandon Lewis, l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, a reconnu que ses réductions d’impôts promises ne résoudraient pas à elles seules la « résolution complète » de la spirale du coût de la vie.

Interrogé sur les plans fiscaux de Mme Truss, M. Lewis a déclaré à BBC Radio 4: «Je comprends que cela ne résout pas complètement le problème, c’est une grande inflation internationale et mondiale et un changement des prix de l’énergie auxquels nous sommes confrontés – elle veut également présenter un budget d’urgence.

L’ancien ministre a dit au Aujourd’hui programme : “Nous chercherons à faire tout ce que nous pouvons pour aider les gens – c’est à cela que sert un budget d’urgence.”

“Ainsi, plutôt que d’avoir des aumônes, ce que nous faisons, c’est avoir une économie à faible taux d’imposition qui stimule la croissance et donc avec des gens ayant plus d’argent dans leurs poches, ils sont mieux placés pour faire face à certains des défis que nous voyons.”

Trusss s’est engagé à supprimer immédiatement les prélèvements verts sur la facture et à annuler la hausse de l’assurance nationale, que Sunak a introduite en tant que chancelière pour financer le NHS et les soins sociaux, si elle remporte la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10.

Mais la campagne Sunak affirme que la réduction de NI ne vaudrait que 59 £ pour ceux qui touchent le salaire vital national, critiquant son «boosterisme aux yeux étoilés».

“Le plan de Liz pour faire face à cela est de donner un gros coup aux grandes entreprises et aux personnes aisées, laissant ceux qui ont le plus besoin d’aide dans le froid”, a écrit l’ancienne chancelière dans Le soleil.

Sunak a ajouté: “Pire encore, elle a déclaré qu’elle ne fournirait pas de paiements de soutien directs à ceux qui ressentent le plus le pincement.”

Le coprésident du parti conservateur, Oliver Dowden, qui soutient M. Sunak, a déclaré que pendant que Mme Truss mettait l’accent sur les réductions d’impôts, l’ancienne chancelière acceptait la nécessité d'”interventions audacieuses et importantes”.

Alors que Sunak a déclaré qu’il attendrait de voir l’augmentation des factures cet automne avant de proposer un soutien supplémentaire, Dowden a ajouté: “Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une intervention d’une ampleur considérable pour y faire face.”

Truss a subi une violente réaction à la suite de remarques désobligeantes sur les « aumônes » faites à la fin de la semaine dernière, la Banque d’Angleterre prévoyant une inflation de 13 % et les factures énergétiques moyennes des ménages devraient atteindre près de 4 000 £.

“Bien sûr, je vais regarder ce qui peut être fait de plus. Mais la façon dont je ferais les choses serait d’une manière conservatrice de réduire le fardeau fiscal, et non de distribuer des aumônes », a déclaré le ministre des Affaires étrangères au Financial Times.

Mais ses partisans ont affirmé que les commentaires de la favorite de la direction conservatrice avaient été “mal interprétés” – disant qu’elle envisagerait de l’aide lors d’un budget d’urgence.

Dimanche, la ministre du Commerce, Penny Mordaunt, a nié que Mme Truss ait exclu l’expansion des paiements directs. « Ce n’est pas qu’elle exclut toute aide future ; c’est une mauvaise interprétation de ce qu’elle a dit », a déclaré l’ancien rival à la direction

Mais Mordaunt a déclaré que les réductions d’impôts seraient la priorité de Truss, car elle a qualifié les paiements directs de “compliqués”. Elle a déclaré à Sky News: “Cela n’a aucun sens de retirer de l’argent aux gens et de le rendre ensuite de manière très, très compliquée.”

Les propositions des deux candidats ont été attaquées comme “absolument inadéquates” par l’ancien secrétaire à l’énergie de Margaret Thatcher, Lord Howell de Guildford.

Les promesses de secours futurs des prétendants étaient comme Marie-Antoinette disant “laissez-les manger du gâteau”, a déclaré dimanche le pair conservateur.

Des militants et des experts anti-pauvreté ont déclaré L’indépendant que le nouveau Premier ministre doit immédiatement doubler le programme de soutien de 15 milliards de livres sterling annoncé par M. Sunak en mai afin d’éviter de terribles difficultés cet hiver.