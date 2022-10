Les réductions d’impôts de UK Truss ont été comparées à celles de “Reaganomics”. Mais il y a des différences

La Première ministre britannique Liz Truss, qui a pris ses fonctions en septembre, a annoncé un vaste programme de réformes économiques. David Dee Delgado | Reuter

Des baisses d’impôts radicales

Truss est un ardent défenseur d’un certain nombre de thèmes centraux de Reaganomics et a co-écrit un livreavec d’autres députés conservateurs, déplorant la faible productivité britannique et plaidant pour une réglementation réduite, des dépenses publiques et une baisse des impôts. En effet, lors de la campagne électorale cet été, Truss a clairement indiqué que les réductions d’impôts seraient la plate-forme sur laquelle elle s’est présentée. Elle a, par le passé, tweeté à propos de la courbe de Laffer – l’analyse de la courbe en cloche de 1974 qui a été utilisée pour affirmer que la réduction des impôts peut entraîner une augmentation des recettes fiscales. Alors que la Grande-Bretagne paniquait face à une prochaine augmentation massive des factures d’énergie, Truss a insisté sur le fait que la réduction des impôts serait un moyen clé de protéger les ménages et les entreprises du coup. Elle a également souligné à plusieurs reprises que sa priorité en tant que dirigeante serait de stimuler la croissance économique du Royaume-Uni, qui a été léthargique depuis des décennies.

Une période de hausse des taux d’intérêt

Il y a certainement des parallèles entre l’époque de Reagan et maintenant. Lorsque le 40e président a prêté serment le 20 janvier 1981, l’inflation américaine en glissement annuel était de 11,83 %. Au Royaume-Uni aujourd’hui, il est légèrement inférieur, mais toujours à 9,9 %. Une crise énergétique a été un facteur clé dans les deux cas. La flambée de l’inflation a également signifié que les dirigeants sont entrés en fonction à un moment où les banques centrales de leurs pays avaient commencé à augmenter les taux d’intérêt, bien qu’à des échelles très différentes. La Banque d’Angleterre a jusqu’à présent relevé son taux directeur de 0,1% à 2,25% au cours de sept réunions depuis décembre 2021, et il devrait aller plus haut. Paul Volcker, de la Réserve fédérale, a entamé en 1979 un célèbre cycle de hausse des taux qui, le premier jour de Reagan, avait porté le taux des fonds fédéraux à un niveau record de 19 à 20 %.

Le président Ronald Reagan tenant une hache portant l’inscription “The Official TAX AX!” lors d’un discours en 1986. Diana Walker | Images de la vie dans le temps | Getty Images

La rapidité

Truss et Reagan ont rapidement adopté des politiques motivées par leur idéologie. Reagan avait adopté la loi sur la taxe de relance économique en août 1981, réduisant considérablement les impôts sur le revenu fédéral – faisant passer le taux le plus élevé de 70 à 50% – ainsi que les gains en capital, les successions et l’impôt sur les sociétés. Pendant ce temps, moins d’un mois après son arrivée au pouvoir, Truss avait annoncé la le plus grand programme de réductions d’impôts que le Royaume-Uni ait connu depuis 50 ans. Cela comprenait des réductions de l’impôt sur le revenu – y compris pour les plus hauts revenus du Royaume-Uni – et la suppression d’une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés de 19p à 25p. Dans un discours à la nation en 1981, Reagan déclaré: “Avec nos coupes budgétaires, nous avons présenté un programme complet de réduction des taux d’imposition.” “Notre objectif était de fournir des incitations pour l’individu, des incitations pour les entreprises afin d’encourager la production et l’embauche de chômeurs, et de libérer de l’argent pour l’investissement”, a-t-il ajouté. Truss a déclaré la semaine dernière que ses politiques avaient “fait en sorte que les particuliers et les entreprises paient moins d’impôts … ce qui signifie que nous pouvons continuer à faire les choses qui aideront les gens, qu’il s’agisse de se rendre au travail ou de créer leur propre les affaires et la croissance de l’économie.”

Réaction du marché

Les conséquences de la facture fiscale de Reagan ont vu un baisse des marchés boursiers et obligataires et les inquiétudes concernant la dette publique et l’inflationmais la réaction au plan économique du gouvernement britannique a été extrême. Le soi-disant mini-budget de Truss et de son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a été critiqué par divers groupes de réflexion, gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires et politiciens au sein de leur propre parti conservateur. Les sondages montrent que le parti travailliste d’opposition atteint un niveau de popularité jamais vu depuis les années 1990. Dans une rare déclaration, même le Fonds monétaire international a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour un tel pivot budgétaire. Dans les jours qui ont suivi leur annonce, la livre est tombée à un niveau historiquement bas, les transactions hypothécaires ont été retirées du marché et les obligations d’État britanniques ont commencé à se vendre à un taux historique, obligeant la Banque d’Angleterre à lancer un programme d’achat temporaire pour volatilité calme. L’un des principaux moteurs de la réaction du marché est le fait que la banque centrale resserre sa politique monétaire pour tenter de calmer l’inflation, alors que, dans le même temps, le gouvernement annonce de nouvelles mesures de relance qui pourraient s’avérer inflationnistes. Les analystes ont également déclaré qu’il y avait eu une panique face à l’ampleur du cadeau fiscal non financé.

La première ministre britannique Liz Truss et le chancelier britannique de l’Échiquier Kwasi Kwarteng. Dylan Martínez | AFP | Getty Images

Alors que la dette fédérale a fini par gonfler sous Reagan, passant de 995 milliards de dollars à 2,9 billions de dollars, son programme a réduit les dépenses du gouvernement dans plusieurs programmes nationaux, y compris l’aide sociale. Les alliés de Truss ont suggéré cela pourrait arriver aussi, et le gouvernement devrait étendre ses plans de réduction des dépenses publiques dans les semaines à venir. Mais à court terme, l’énorme soutien que le gouvernement britannique a promis aux ménages et aux entreprises face à la flambée des factures d’énergie, qui devrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling sur deux ans, est à l’esprit à court terme. Les marchés doivent encore être convaincus de la crédibilité budgétaire du gouvernement, selon l’Institute for Fiscal Studies, un groupe de recherche.

Force de la monnaie, soutien politique

Un point de différence notable entre le Royaume-Uni d’aujourd’hui et les États-Unis des années 1980 est la force de la monnaie. Outre la forte baisse de la livre sterling observée après l’annonce de Truss, la livre sterling a baissé par rapport au dollar américain toute l’année et a également perdu de la valeur par rapport à l’euro. Les détracteurs de Truss affirment que cela rend sa politique encore plus intenable, car une nouvelle faiblesse de la livre fera grimper le prix des importations. Reagan a également réussi à courtiser l’aile la plus conservatrice du parti démocrate et a adopté son projet de loi de 1981 au Sénat 89-11. Le parti de Truss, en revanche, reste amèrement divisé et son plan a été vivement critiqué par des politiciens conservateurs de premier plan.

Renversements ?

Paul Winfree, chercheur à l’Université Queen’s de Belfast, a noté que si la première réduction d’impôt de Reagan a considérablement réduit les taux marginaux (ou l’impôt sur le revenu, comme on l’appelle au Royaume-Uni), bon nombre des autres réductions ont été presque immédiatement réduites lorsque les revenus nationaux ont chuté. “La politique monétaire était également essentielle à l’histoire”, a déclaré Winfree. “La Réserve fédérale a considérablement resserré la croissance de la masse monétaire pour freiner l’inflation et une récession a suivi.” Cela a également menacé les premières réductions d’impôts de Reagan. Lundi, Truss avait déjà renoncé à un élément clé de son plan, abandonnant les plans de réduction d’impôt pour les plus hauts revenus. C’était malgré son insistance dimanche, elle était “absolument attachée” à la coupe. Aux États-Unis, la Fed a commencé à assouplir sa politique monétaire au milieu de 1982, ce qui “a jeté les bases de l’expansion économique qui a suivi”, selon Winfree. “C’est dans le cadre de cette expansion que l’administration Reagan pouvait se permettre à la fois d’augmenter les dépenses de défense et de réduire davantage les taux marginaux d’imposition, bien que les impôts sur les gains en capital aient été augmentés à 28% en 1986”, a-t-il ajouté.

Le président américain Ronald Reagan s’adresse à la nation David Hume Kennerly | Getty Images