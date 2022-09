Les réductions d’impôts de Liz Truss sont les bienvenues, mais où est l’aide pour les automobilistes britanniques, qui se font encore escroquer à la pompe ?

LIZ Truss est devenue notre nouvelle première ministre après avoir persuadé les membres du parti conservateur que la réduction des impôts est le moyen de faire croître l’économie.

Je suis donc ravi que demain elle et le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng annoncent le train de réductions d’impôts le plus radical depuis l’ère Thatcher pour stimuler l’entreprise.

Nous n’avons rien entendu sur le fait d’aider les 37 millions de conducteurs britanniques à réduire le coût désespéré de l’automobile Crédit : Getty

Même si je suis ravi que le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng annonce des réductions d’impôts, le prix du plein des voitures est toujours horriblement élevé Crédit : Getty

Une augmentation de l’assurance nationale introduite pour aider le NHS sera supprimée et l’impôt sur les sociétés, qui devrait augmenter en 2023, sera plutôt gelé.

De plus, des modifications du droit de timbre, qui donneront un nouveau souffle au marché du logement menacé par la crise du coût de la vie, sont attendues dans le mini-budget d’urgence.

Et le récent plafonnement des coûts énergétiques pour les familles et les entreprises aidera les millions de personnes effrayées par le spectre de hausses massives de leurs factures de gaz et d’électricité cet hiver.

Tous les changements dans le grand cadeau du gouvernement sont extrêmement bienvenus.

Mais la seule chose qui stimulerait vraiment l’économie britannique n’a même pas été mentionnée.

Nous n’avons rien entendu de la part du Premier ministre ou de la chancelière pour aider les 37 millions de conducteurs britanniques à réduire le coût désespéré de l’automobile.

Les prix à la pompe ont peut-être chuté par rapport aux sommets de l’été de près de 2 £ le gallon.

Mais même à son prix moyen actuel de 165p pour l’essence et 182p pour le diesel, les automobilistes paient encore jusqu’à 20p le litre de plus que nécessaire.

Pour de nombreuses familles et petites entreprises, le prix du plein de voitures, de fourgonnettes et de camions est toujours horriblement élevé.

Cette crise des prix de l’essence et du diesel affecte autant l’économie que les factures énergétiques.

Les dommages causés aux entreprises, à la logistique, à l’inflation, à la croissance économique et aux familles à faible revenu en difficulté en raison des récents prix à la pompe exorbitants ont été immenses.

Les écologistes extrêmes aiment brosser un tableau d’automobilistes égoïstes qui veulent juste des prix plus bas à la pompe.

Mais la réalité est que le coût du carburant nous affecte tous, directement ou indirectement.

Demain, la chancelière envisage de supprimer le plafond des bonus des banquiers pour inciter davantage d’entreprises urbaines à s’installer au Royaume-Uni.

Niveau punitif

Eh bien, il en va de même pour la réduction des coûts de logistique et de distribution.

La réduction des coûts de transport incitera également les fabricants et d’autres entreprises à travailler depuis le Royaume-Uni. C’est vraiment une évidence.

L’inflation a baissé de 0,2 point de pourcentage le mois dernier. La raison de cette baisse modeste mais bienvenue – qui s’est produite malgré la hausse continue des prix des denrées alimentaires – est presque entièrement due à une baisse de 10 pence des prix à la pompe en août.

Cette baisse opportune de l’inflation devrait donner à Kwasi l’assurance dont il a besoin pour réduire les taxes sur le carburant jusqu’à 20 pence par litre.

Faire une forte réduction des taxes sur le carburant fera baisser l’inflation et cela peut être fait en utilisant les 2 milliards de livres supplémentaires que le gouvernement a reçus des prix élevés à la pompe.

Même une réduction de 20p laissera toujours le Royaume-Uni avec l’un des prélèvements automobiles les plus élevés au monde.

Cependant, cela réduira l’énorme fardeau qui pèse sur les familles et les entreprises et augmentera également les recettes fiscales grâce à la croissance de l’économie qui en résultera.

Liz Truss doit présenter PumpWatch, le chien de garde indépendant des prix à la pompe que nous réclamons tous Crédit : Reuters

Mais, Kwasi, s’il vous plaît, ne pensez même pas à ramener la taxe sur le carburant au niveau punitif qu’elle était avant la déclaration de printemps de mars dernier.

C’est alors que l’ancien chancelier Rishi Sunak a réduit les taxes sur le carburant de cinq pence le litre. Comme nous le savons tous maintenant, ces économies n’ont pas été répercutées sur les consommateurs par les compagnies pétrolières qui continuent de faire des milliards de profits supplémentaires.

Pumpwatch

En plus de réduire les taxes sur le carburant, Liz et Kwasi doivent introduire PumpWatch, le chien de garde indépendant des prix à la pompe que nous réclamons tous.

Au cours des dix années précédant 2020, le bénéfice moyen sur le diesel et l’essence était d’environ 10 pence par litre – au cours des trois dernières années, il est passé à deux fois plus.

Il n’est pas juste que le gouvernement semble ignorer un tel profit chronique et lui permette de continuer, malgré des preuves accablantes que l’exploitation est monnaie courante.

La combinaison de la réduction des taxes sur le carburant et de l’introduction de PumpWatch réduira instantanément considérablement la crise du coût de la vie.

Ce sont des solutions dont le fonctionnement est garanti et qui sont très populaires.

Une nouvelle enquête auprès des membres de FairFuel UK révèle que 95% souhaitent une réduction des taxes sur le carburant, 96% sont favorables à la suppression de la TVA sur l’essence et le diesel et 83% soutiennent PumpWatch.

Il est temps que la Grande-Bretagne mène le monde en ayant les coûts de transport les plus bas, au lieu d’être continuellement exploitée.

Il est encore difficile de croire que 37 millions de conducteurs ne sont considérés que comme des vaches à lait et non comme une réponse immédiate au développement d’une économie plus forte.