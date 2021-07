Les réductions des indemnités de chômage par l’État ont-elles permis aux gens de reprendre le travail en juin ?

Ces programmes de l’ère de la pandémie comprenaient 300 $ supplémentaires par semaine en plus des avantages sociaux typiques, ainsi qu’une aide aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de concert et aux chômeurs de longue durée.

Le Bureau of Labor Statistics, qui publie le rapport sur l’emploi, a basé son analyse sur les données des employeurs jusqu’au 12 juin. La première tranche d’États – Alaska, Iowa, Mississippi et Missouri – a cessé de payer les prestations fédérales le même jour.

« Cela exige que les gens prêtent une très grande attention aux annonces de politique de l’État et planifient leur recherche d’emploi et leurs décisions financières en conséquence », a ajouté Zhao. « Le fait est que les gens ne surveillent pas de près les communiqués de presse provenant de leurs départements du travail d’État. »

De plus, les travailleurs à bas salaires – qui obtiennent le plus grand avantage financier relatif avec 300 $ supplémentaires par semaine – ne seront probablement pas motivés par une peur anticipée étant donné la forte demande pour leur travail en ce moment dans des secteurs comme les loisirs et l’hôtellerie, a déclaré Susan Houseman, chercheur. directeur du WE Upjohn Institute for Employment Research.

Ils devraient pouvoir trouver un emploi relativement facilement, a-t-elle déclaré.

« Je ne dis pas qu’il n’y a aucun effet d’anticipation », a déclaré Houseman. « Mais la plupart [people who are] rester dehors à cause des 300 $ par semaine ne reviendra pas tant que cela ne sera pas coupé. »