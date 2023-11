Les réductions de l’IRS proposées par les Républicains seraient « préjudiciables » : Janet Yellen

Washington

CNN

—



La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a défendu l’Internal Revenue Service dans un discours mardi contre les menaces répétées des républicains de réduire le financement de l’agence.

« Faire de la politique avec le financement de l’IRS est inacceptable. Le réduire serait préjudiciable et irresponsable », a déclaré Yellen.

L’IRS s’est vu allouer un afflux de 80 milliards de dollars par les démocrates. Loi sur la réduction de l’inflation, qui a eu lieu l’année dernière. Les fonds sont destinés à lutter contre la fraude fiscale et à améliorer le service aux contribuables.

Mais le financement est devenu politiquement controversé.

Plus récemment, les Républicains de la Chambre a voté pour annuler 14,3 milliards de dollars de l’IRS pour financer un programme d’aide d’urgence en faveur d’Israël à la suite des attaques terroristes du Hamas, mais il est peu probable que le projet de loi soit soumis au vote du Sénat contrôlé par les démocrates.

Le nouveau président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré que les réductions de l’IRS compenseraient les dépenses pour Israël, mais des experts budgétaires indépendants ont déclaré à plusieurs reprises que retirer de l’argent aux mesures d’application de l’IRS ne ferait en réalité qu’aggraver le déficit. En fait, le Congressional Budget Office, non partisan, dit la semaine dernière que la réduction de 14,3 milliards de dollars de l’IRS réduirait le montant des recettes fiscales que l’agence peut percevoir de 26,8 milliards de dollars sur 10 ans.

Le parti républicain de la Chambre des représentants a fait plusieurs efforts pour récupérer certains fonds de l’IRS depuis qu’il a pris le contrôle de la chambre en janvier, et certains représentants ont même demandé abolir complètement l’IRS. Plus tôt cette année, les Républicains ont réussi à retirer 20 milliards de dollars de l’IRS dans le cadre d’un accord visant à s’attaquer au plafond de la dette.

De nombreux républicains affirment que l’IRS utilisera cet argent pour harceler les contribuables de la classe moyenne et les propriétaires de petites entreprises, bien que l’administration Biden ait déclaré que les contribuables gagnant moins de 400 000 $ par an ne sera pas confronté à une augmentation d’impôts en raison du nouveau financement.

« Laissez-moi être aussi clair que possible. Le programme de l’IRS concernant l’utilisation des fonds de la loi sur la réduction de l’inflation est le suivant : si vous avez un revenu moyen ou faible, un meilleur service ; si vous êtes riche, faites plus de contrôle », a déclaré le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, dans un discours qu’il a prononcé mardi à la suite des remarques de Yellen.

L’administration Biden est impatiente de montrer comment le nouveau financement aide l’IRS à améliorer ses services aux contribuables et à intensifier ses efforts de mise en application.

“Le nouveau financement entraîne un changement au sein de l’IRS, et nous assistons à une vague d’améliorations que l’agence n’a pas vue depuis une génération”, a déclaré Werfel.

Au cours de la saison de dépôt 2023, l’IRS a pu répondre 3 millions d’appels supplémentaires et réduit les temps d’attente au téléphone de 28 minutes à trois minutes par rapport à l’année précédente après l’embauche de 5 000 nouveaux représentants du service client. Et en intensifiant la répression contre les millionnaires cette année, le L’IRS a collecté 160 millions de dollars d’arriérés d’impôts.

L’IRS a également déjà atteint son objectif, fixé plus tôt cette année, de garantir que les contribuables puissent répondre à toute la correspondance de l’IRS en ligne. Auparavant, il existait certains formulaires auxquels on ne pouvait répondre que sur papier par la poste. Grâce à ce changement, l’IRS estime que plus de 94 % des contribuables n’auront plus à envoyer de courrier à l’agence.

L’IRS a également mis en place un plan pour numériser toutes les déclarations de revenus papier d’ici 2025. Cette décision devrait réduire de moitié les délais de traitement et accélérer les remboursements de quatre semaines.

L’IRS prévoit d’autres améliorations l’année prochaine.

Par exemple, l’outil en ligne existant connu sous le nom de «Où est mon remboursement ? » sera en mesure de donner aux contribuables des informations plus détaillées sur l’état de leur remboursement après avoir déposé leur déclaration de revenus fédérale, notamment si l’IRS a besoin d’eux pour répondre à une lettre demandant des informations supplémentaires.

L’IRS prévoit également de fournir davantage d’assistance en personne pour la déclaration de revenus dans ses centres d’assistance aux contribuables. Les contribuables peuvent se rendre sur ces sites pour recevoir l’aide gratuite de bénévoles formés. L’objectif de l’agence est d’augmenter d’environ 50 000 le nombre de contribuables bénéficiant d’une aide gratuite à la préparation de leurs déclarations de revenus au cours de la saison de déclaration 2024.

Même si ces améliorations visent à donner aux contribuables moins de raisons d’appeler l’IRS, les nouvelles technologies réduisent les temps d’attente lorsqu’ils doivent décrocher le téléphone. La ligne principale de l’IRS dispose désormais d’une option de rappel lorsque le temps d’attente prévu dépasse 15 minutes. Un appelant peut raccrocher et recevoir un rappel plus tard.

En outre, l’IRS travaille actuellement à la construction de son propre programme de déclaration de revenus gratuitconnu sous le nom de Direct File, qui sera lancé en tant que programme pilote limité l’année prochaine et sera disponible pour certains contribuables dans 13 États.

Ce titre et cette histoire ont été mis à jour avec des informations supplémentaires.