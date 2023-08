Les réductions de coûts du PDG d’Amazon, Jassy, ​​produisent le plus gros profit depuis 2020

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, célèbre évité L’obsession des bénéfices de Wall Street, affirmant que le client était toujours plus important.

Alors que son successeur, Andy Jassy, ​​parle aussi beaucoup de servir les clients, il a été contraint par les investisseurs de prendre au sérieux la rentabilité. Et ses efforts portent leurs fruits.

Amazone ravi les investisseurs jeudi, affichant un bénéfice de 65 cents par action, dépassant les estimations passées de 35 cents par action. Les actions de la société ont bondi de près de 9 % dans les échanges prolongés.

La dernière fois qu’Amazon a enregistré un bénéfice aussi important, c’était en février 2021, lorsque le bénéfice du quatrième trimestre 2020 s’élevait à 14,09 dollars par action, soit presque le double des projections des analystes. Dans le même temps, la société a surpris les investisseurs en annonçant que Bezos quitterait ses fonctions de PDG.

Jassy a clôturé sa deuxième année à la barre en juillet. Sous Jassy, ​​Amazon s’est transformé en une version allégée de lui-même, alors que le ralentissement des ventes et une économie difficile ont poussé l’entreprise à éviter la croissance incessante des années Bezos. Les investisseurs ont augmenté la pression après avoir vu l’action perdre la moitié de sa valeur en 2022.

Jassy a réduit les projets sous-performants dans des secteurs verticaux plus risqués et plus récents comme la santé et l’épicerie, a gelé l’embauche d’entreprises et supprimé 27 000 emplois.

Dans les remarques préparées par Jassy au début de l’appel aux résultats de jeudi, les réductions de coûts étaient l’un de ses thèmes centraux. Il a souligné les mesures que l’entreprise a prises pour réduire les dépenses de son système d’exécution, telles que le passage d’un réseau national à une « série de huit régions distinctes desservant des zones géographiques plus petites ».

« Nous gardons une large sélection d’inventaires dans chaque région, ce qui rend plus rapide et moins coûteux l’acheminement de ces produits vers les clients », a-t-il déclaré.

Amazon a déclaré que son activité principale de vente de biens en Amérique du Nord avait rapporté 3,21 milliards de dollars au cours du trimestre, un renversement par rapport à la même période il y a un an, lorsque le segment avait perdu 627 millions de dollars.

Les changements à grande échelle sous Jassy ont laissé l’entreprise moins dépendante de son activité cloud, Amazon Web Services, pour ses bénéfices. AWS, qui fournit une infrastructure cloud et une large gamme de services logiciels aux entreprises du monde entier, a souvent représenté la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices d’Amazon.

Au deuxième trimestre, Amazon a pu augmenter sa marge globale tandis que la marge bénéficiaire d’AWS est tombée à 24,2 % contre 29 % un an plus tôt.

AWS a battu les estimations de revenus au cours du trimestre. Mais avec une croissance de seulement 12 % d’une année sur l’autre, l’activité cloud connaît sa plus lente expansion depuis qu’Amazon a commencé à répartir ses revenus en 2015.

Jassy souhaite que les investisseurs y réfléchissent différemment. L’année dernière, alors que les préoccupations économiques devenaient le thème dominant dans les entreprises américaines, les entreprises cherchaient à réduire leurs dépenses, notamment en trouvant des moyens de réduire leurs factures liées au cloud. Jassy dit qu’AWS les a aidés dans leur « optimisation », en obtenant plus de productivité à moindre coût.

Cette tendance s’est poursuivie, ce qui, selon Jassy, ​​fait du taux de croissance de l’unité cloud un exploit assez impressionnant, étant donné qu’elle génère déjà plus de 20 milliards de dollars de ventes par trimestre.

« Pour continuer à croître à deux chiffres sur une base de cette taille, nous acquérons beaucoup de nouveaux clients et beaucoup de charges de travail », a déclaré Jassy vers la fin de l’appel. « Je suis très optimiste quant à la croissance d’AWS au cours des prochaines années. »

Jassy et d’autres dirigeants d’Amazon n’ont pas tardé à rappeler aux investisseurs que l’engouement pour l’intelligence artificielle générative devrait être une aubaine pour son activité cloud. Les formes traditionnelles d’IA et d’apprentissage automatique ont généré une quantité importante d’activités pour AWS ces dernières années, a déclaré Jassy, ​​et l’IA générative devrait stimuler l’adoption de ses services cloud.

Cependant, cela signifie qu’Amazon devra probablement augmenter ses dépenses en capital pour financer ses initiatives d’IA.

« L’une des choses intéressantes dans AWS, et cela est vrai depuis les tout premiers jours, plus vous avez de demande, plus vous devez dépenser de capital, car vous investissez dans des centres de données et du matériel dès le départ, puis vous monétisez cela sur une longue période », a déclaré Jassy. « J’aimerais avoir le défi de devoir dépenser beaucoup plus de capital sur l’IA générative, car cela signifie que les clients ont du succès, et ils ont du succès en plus de nos services. »

