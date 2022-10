Les réductions de coûts d’Amazon sous Andy Jassy reflètent une nouvelle réalité après 25 ans

Mais avec les trois quarts de 2022 dans les livres, il est clair que le ton a changé. Andy Jassy, ​​qui a pris ses fonctions de PDG en juillet 2021, a été en mode de réduction des coûts pour préserver les liquidités alors qu’Amazon est confronté au ralentissement des ventes et à une économie mondiale morose. L’action est en baisse de 33% pour l’année, plus que la baisse de 25% du S&P 500 et est sur le point de connaître sa pire année depuis 2008.

Amazon est loin d’être le seul à ressentir le pincement. Amis géants de la technologie Méta et Alphabet ont également réduit leurs coûts pour refléter un environnement macroéconomique difficile et un ralentissement spectaculaire après une décennie de croissance constante. Les entreprises du secteur de la technologie ont annoncé des licenciements et des gels d’embauche ou ont abaissé leurs objectifs d’embauche pour les mois à venir.

“Les bonnes entreprises qui durent longtemps, qui pensent à long terme, ont toujours ce push and pull”, a déclaré Jassy lors de la réunion, selon des extraits partagés avec CNBC. “Certaines années, ils se développent très largement. Certaines années, ils vérifient et travaillent sur la rentabilité, se resserrant un peu la ceinture. Et parfois, lorsque vous avez plusieurs entreprises comme nous le faisons chez Amazon, certaines entreprises se développent en même temps que d’autres s’enregistrent.”

Sur le front du recrutement, Amazon gèle les embauches pour les postes d’entreprise dans son activité de vente au détail. Et l’événement matériel annuel du mois dernier, qui présente normalement une liste de gadgets et de robots qui peuvent ou non encore exister dans un an ou deux, a été sensiblement limité par rapport aux événements de lancement précédents.

La vague de frugalité n’est pas familière aux investisseurs d’Amazon et à une base d’employés qui est passée à 1,6 million l’année dernière, contre moins de 650 000 en 2018. Ces derniers mois, Amazon a fermé son service de télésanté, abandonné un projecteur d’appel vidéo original pour les enfants, fermé tous sauf un de ses centres d’appels américains, a supprimé ses robot de livraison itinérant , a fermé des chaînes de briques et de mortier sous-performantes et ferme, annule ou retarde certains nouveaux emplacements d’entrepôt. Amazon a également envisagé de réduire considérablement la taille de son laboratoire secret skunkworks Grand Challenge, Initié signalé.

Non pas qu’Amazon ait mis un frein à toutes les nouvelles dépenses. La société a fait une frénésie d’achat ces derniers mois, acceptant d’acquérir le fournisseur de soins primaires One Medical pour 3,9 milliards de dollars, le fabricant de Roomba iRobot pour 1,7 milliard de dollars et la société belge de robotique d’entrepôt Cloostermans pour un montant non divulgué. L’entreprise a également déclaré qu’elle dépenserait environ 1 milliard de dollars au cours de l’année prochaine pour des augmentations de salaire et des avantages supplémentaires pour les travailleurs de première ligne, et elle prévoit d’embaucher 150 000 employés pour aider à gérer la ruée vers les fêtes.

“Nous avons énormément de choses dans lesquelles nous investissons et qui continueront”, a déclaré Jassy lors de la réunion, citant Alexa, Prime Video et l’épicerie comme exemples de certains domaines dans lesquels Amazon continue de dépenser. “L’astuce pour nous pendant cette période est simplement d’équilibrer ces investissements à long terme, ces paris et ces expériences client qui, selon nous, sont l’avenir de l’entreprise, tout en se concentrant vraiment sur la livraison en cours de route.”

La tendance récente au resserrement de la ceinture a soulevé une question à plus long terme car elle a coïncidé avec le tout premier changement de direction de l’entreprise après le départ de Bezos. Le changement de surveillance de Jassy a incité certains analystes et anciens employés à se demander s’il y a un changement permanent de stratégie en cours ou une réinitialisation temporaire reflétant l’incertitude économique.

Bezos s’est forgé une réputation d’entrepreneur intrépide prêt à faire de gros paris risqués qui pourraient nécessiter des investissements importants et pourraient ne pas générer de revenus significatifs pendant des années, voire jamais. Aucun pari n’était plus grand qu’Amazon Web Services, l’unité de cloud computing qu’Amazon a lancée en 2006 et que Jassy a dirigée jusqu’à sa promotion l’année dernière.

Des projets plus récents sous Bezos comprenaient des robotaxis autonomes, des magasins sans caissier et des drones de livraison, tous dans le but de faciliter la vie des clients.

Bezos a finalement supprimé de nombreux produits qui n’ont pas fonctionné après leur lancement. L’un des exemples les plus tristement célèbres est le Fire Phone, le premier smartphone d’Amazon qui a été abandonné en 2015, un an après ses débuts. Parmi les autres initiatives à courte durée de vie, citons un service de livraison de restaurants, un flux de médias sociaux, un appareil conçu pour réapprovisionner les articles en un clic, un service de billetterie, un site d’enchères et une boutique de vins en ligne.

“Ils n’ont absolument pas peur de tuer quelque chose qui ne fonctionne pas”, a déclaré Craig Berman, ancien vice-président d’Amazon pour les communications mondiales. “Cela n’a jamais été un problème pour eux dans le passé.”

En tant que chef d’AWS, Jassy était au centre du moteur de profit d’Amazon, ce qui a donné à l’entreprise le carburant pour investir ailleurs. Mais depuis qu’il a pris ses fonctions de PDG de la société mère, Jassy a dû faire face à la plus forte hausse de l’inflation en 40 ans, à des pénuries d’approvisionnement et à une poussée agressive de la main-d’œuvre organisée qui a remis en question la position antisyndicale de longue date de l’entreprise.