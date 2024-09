Les Reds et les Pirates se battent en GABP pour l’infériorité en Ligue Nationale Centrale

Depuis la saison 2015, les Reds de Cincinnati ou les Pirates de Pittsburgh ont terminé derniers de la division centrale de la Ligue nationale 7 années sur 9. Au cours d’une de ces autres années (2022), ils ont terminé à égalité à la 4e place de la division à 5 équipes.

Ou bien, ils ont terminé à égalité à la dernière place de la division à 5 équipes, selon votre interprétation. Il n’est donc probablement pas surprenant qu’à une semaine de la fin de la saison régulière de 2024, l’un de ces deux clubs soit destiné à terminer à nouveau dernier de la division.

En l’état actuel des choses, les Reds occupent la 4e place, à 14,5 matchs des Brewers de Milwaukee (qui ont déjà remporté la division). Ils ont un bilan de 74-80 cette saison.

Pittsburgh, quant à lui, est en tête de la division avec un bilan de 72 victoires pour 81 défaites. Ils sont à 16 matchs complets de Milwaukee.

Cela prépare le terrain pour la dernière série à domicile à Cincinnati cette saison, n’est-ce pas ?

Mitch Keller et les Pirates sont en GABP pour entamer une série de 3 matchs ce week-end, et il y a une chance qu’ils quittent la ville dimanche alors que les Reds languissent à la dernière place. C’est ce qui est en jeu ici, les amis !

Cincinnati se tournera vers Nick Martinez ce soir, et il a été un as du staff pendant la majeure partie de la deuxième moitié de la saison. Une victoire dans cette série suffirait à éviter le scénario des « Reds à la dernière place » jusqu’aux résultats de leurs deux dernières séries la semaine prochaine, et ne serait-ce pas bien, bon sang ?

Le premier lancer est prévu vendredi soir à 18h40 HE. Les alignements sont ci-dessous !