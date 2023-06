Les Reds de Cincinnati se sont surnommés « l’équipe de l’Amérique »

KANSAS CITY, Mo. — L’équipe américaine a encore gagné.

Si vous n’êtes pas familier – et la plupart l’étaient avant la victoire 7-4 de mercredi soir sur les Royals – l’équipe américaine est les Reds de Cincinnati, vainqueurs de cinq matchs consécutifs et d’un seul match sous .500 et 1 1/2 matchs hors de la première place en la centrale de la Ligue nationale.

Le surnom circulait depuis quelques semaines, lancé par Wil Myers et popularisé au club-house par Luke Maile. C’est devenu un chant de club-house et de pirogue et une blague intérieure qui a été diffusée à l’extérieur lors de l’interview d’après-match de mercredi sur Bally Sports lorsque Jonathan India a commencé son segment avec Jim Day en disant simplement: « C’est l’équipe américaine, jusqu’au bout. »

Day a demandé à l’Inde le nom.

« C’est flagrant, nous sommes l’équipe américaine », a déclaré l’Inde. « Nous jouons très bien. Nous tirons sur tous les cylindres.

Matt McLain, aux côtés de l’Inde dans l’interview, a ajouté à propos de son coéquipier : « Il est le capitaine de l’équipe américaine. »

Alors, cela fait-il de l’Inde Captain America?

« Je ne me proclame pas Captain America. Je joue juste le jeu », a déclaré India plus tard. « Me proclamer Captain America, c’est un peu trop. Je suis un gars humble. Je ne vais pas dire ça.

Il y a eu beaucoup de proclamations faites mercredi, a déclaré TJ Friedl, qui a eu son premier jour de congé depuis sa sortie de la liste des blessés plus tôt cette semaine.

« Tout le match d’aujourd’hui, tout ce qui s’est passé – (Kevin) Newman fait un jeu au troisième avec ce coureur au deuxième et c’est » c’est le joueur de troisième but de l’Amérique juste là « », a ri Friedl.

Friedl a noté que quiconque a été interviewé dans l’équipe avait été mis au défi de laisser tomber les références à l’équipe américaine à l’antenne. Lorsqu’on lui a dit que l’Inde et McLain l’avaient fait, Friedl était gonflé à bloc.

Ils n’étaient pas les seuls, le partant Ben Lively, l’a lancé dans son entrevue d’après-match à la fin d’une réponse sur la performance de l’équipe à quatre circuits en attaque. « C’est assez amusant », a déclaré Lively. « C’est l’équipe de l’Amérique. »

La plupart des joueurs semblent penser que le surnom a commencé à gagner du terrain pendant la série à St. Louis. Quoi qu’il en soit, c’est une chose à part entière maintenant. D’ici jeudi matin, il y aura sans aucun doute des T-shirts que vous pourrez acheter avec la phrase et peut-être même le visage d’India et son nouveau surnom.

Cette équipe 🇺🇸 pic.twitter.com/KVMyPhOzZR – Rouges de Cincinnati (@Reds) 15 juin 2023

« Pourquoi pas? » a demandé le joueur de premier but Spencer Steer, qui a frappé l’un des quatre circuits de l’équipe mercredi. « Pourquoi ne pouvons-nous pas être l’équipe de l’Amérique? »

Maile ne s’attribuera pas tout le mérite, se qualifiant de co-créateur avec Myers, qui est avec Triple-A Louisville en cure de désintoxication.

Lorsqu’on lui a demandé, Maile, impassible, a expliqué ainsi la philosophie de l’équipe américaine :

« C’est plus un processus. Il est difficile de mettre le doigt dessus », a déclaré Maile, qui a grandi de l’autre côté de la rivière dans le nord du Kentucky. «Mais cela se passe dans un petit coin de paradis qui est le Tri-State. Cela comprend l’épuisement des balles de terrain. Cela commence généralement par se présenter à l’heure pour l’hymne. Lancer le ballon vers la bonne base et si vous « l’équipe américaine » tout le monde encore et encore, cela ne garantit rien, mais c’est très amusant. »

Et c’est exactement ce que cette équipe des Reds est en ce moment : amusante.

La sensation d’arrêt-court recrue Elly De La Cruz est celle qui fait la une des journaux – et celle à qui le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a demandé d’échanger une batte signée De La Cruz contre l’un de ses maillots signés – mais cela va au-delà. Il y a McLain, le premier tour de 2021 qui a eu un coup simple et un circuit dans des manches consécutives mercredi. Il y avait Stuart Fairchild, qui a réussi un circuit et a également obtenu une aide au champ extérieur pour potentiellement sauver un point dans la seconde. La recrue TJ Hopkins a décroché sa première base volée en carrière dans la cinquième manche de cinq points. Lively a disputé 5 manches 2/3, accordant 10 coups sûrs, mais seulement deux points. Buck Farmer est entré pour un gros retrait, puis Fernando Cruz a lancé un huitième sans but avant qu’Alexis Díaz n’obtienne deux retraits pour son 17e arrêt lors de sa quatrième apparition en cinq jours.

« J’ai l’impression que nous sommes une équipe amusante », a déclaré Fairchild. « Nous sommes presque comme une équipe outsider, donc les gens veulent nous soutenir et c’est plutôt cool. »

Fairchild a déclaré que l’ambiance de cette équipe est différente de celle de n’importe quelle équipe professionnelle dans laquelle il a été, la comparant davantage au sentiment d’être dans une équipe universitaire.

« Tout le monde tire les uns pour les autres. C’est génial », a déclaré Fairchild, qui a joué à Wake Forest. « Vous ne voyez pas vraiment cela beaucoup. Ce n’est tout simplement pas comme ça (dans le ballon professionnel).

Mais alors que de nombreux joueurs étaient assis dans le club-house du Kauffman Stadium pour manger leurs repas d’après-match, le releveur Lucas Sims vient de crier à personne et à tout le monde : « J’adore cette équipe ! »

C’est l’équipe américaine.

« Ça couvait. Cela a tout simplement trop de sens », a déclaré Maile. « Qui ne veut pas voir des gars se glisser dans des bases sans raison apparente autre que le plaisir de se glisser dans une base lors d’un match de ligue majeure ? Vous jouez le jeu de la bonne manière, vous le jouez dur. Bientôt, vous n’êtes plus que l’équipe américaine. Qui n’est pas d’accord avec ça ? »

Selon Maile, c’est plus qu’une seule personne. L’Inde est peut-être le capitaine élu, mais diriger l’équipe américaine est plus important que n’importe qui.

« Il est difficile d’être le capitaine d’un processus », a-t-il déclaré. « Cela peut être verbalisé. C’est un nom. Il fait toutes sortes de danses. Vous le savez quand vous le voyez. Parfois, je suis capitaine. Parfois, il en est le capitaine. Vous pourriez le diriger un jour. Il voyage. Il fluctue.

«Parfois, vous lancez la première frappe et la seule chose à laquelle je peux penser est:« C’est ce que l’équipe américaine ferait là-bas. Lancez le premier coup.

«Parfois, un gars bat un double jeu, vous pensez que la manche est terminée. Je veux l’équipe de l’Amérique avec ces gars. Je veux monter à bord. L’équipe de l’Amérique. Vous savez ce que je veux dire? »

L’équipe américaine reste dans la pirogue pour encourager Ricky Karcher lors de son entrevue d’après-match lundi après avoir réussi un arrêt lors de ses débuts dans la ligue majeure. L’équipe américaine borde le long couloir depuis le tunnel qui mène à la pirogue du troisième but du stade Kauffman jusqu’à l’intérieur du club-house pour des high-fives pour chaque joueur après une victoire.

« On le sent. Nous sommes l’équipe américaine », a déclaré McLain. « C’est un bon sentiment. »

Tout le monde a participé à l’action, a déclaré Friedl.

« Ça vient juste de commencer et ça s’est propagé mec », a-t-il dit. « C’est ce qui se passe dans cette équipe. Ça commence avec un gars et puis c’est comme si c’était hilarant.

Bien sûr, si Newman était le joueur de troisième but américain mercredi, qu’était Friedl ?

« Aujourd’hui », a-t-il dit, « j’étais le cavalier américain sur le banc. »

(Photo de Stuart Fairchild, Jose Barrero et TJ Hopkins célébrant après la victoire de Cincinnati : Peter Aiken / USA Today)