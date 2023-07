Les Reds attrapent les lanceurs Rhett Lowder et Ty Floyd des titans universitaires Wake Forest, LSU

Joe Katuska était tout aussi excité et curieux que de nombreux autres fans de baseball le mois dernier lorsque les deux meilleures équipes de baseball universitaire, LSU et Wake Forest, se sont affrontées lors des College World Series à Omaha, Neb.

Katuska, cependant, avait un travail à faire. Le directeur du dépistage amateur des Reds était à Phoenix au MLB Draft Combine, discutant avec de nombreux joueurs se préparant pour le repêchage de cette semaine.

Les Tigers et Demon Deacons – et les deux meilleurs lanceurs du baseball universitaire, Paul Skeens de LSU et Rhett Lowder de Wake Forest – étaient dans un classique. LSU et Wake étaient les deux meilleures équipes de baseball universitaire toute la saison et LSU avait potentiellement les deux premiers choix lors du prochain repêchage.

Le match a été à la hauteur de sa facture, avec 63 retraits enregistrés avant qu’un seul point ne soit marqué. LSU a gagné 2-0 sur un coup sûr au 11e, mais avant cela, les deux partants ont combiné pendant 15 manches, seulement cinq coups sûrs autorisés, deux coups sûrs supplémentaires, trois buts sur balles et 15 retraits au bâton.

Il y avait un iPad avec le jeu dans la pièce qui était le quartier général des Reds et Katuska et sa compagnie vérifiaient de temps en temps tout en interviewant les joueurs.

« Vous vouliez rendre justice à tous les joueurs et nous avions un travail à faire pour apprendre à connaître ces gars », a déclaré Katuska. « Chacun d’entre eux dans le couloir avant d’entrer regardait le match sur son téléphone. »

Les séances d’entretien devaient durer 25 minutes. Ce que Katuska et son équipe ont fait, c’est que la plupart des bavardages habituels ont été faits en premier, puis ils ont tous tourné leur attention vers le jeu.

« Une fois à mi-parcours, nous avons commencé à demander à ces joueurs de décomposer les joueurs du jeu, ceux qu’ils connaissaient et contre lesquels ils jouaient, qui ils voulaient, si c’était Skenes ou Lowder », a déclaré Katuska. « Nous les avons obligés à le décomposer comme s’ils le repéraient ou parcouraient les trucs de maquillage là-bas. »

Le choix de deuxième tour des Reds dimanche soir, l’arrêt-court du lycée de New York Sammy Stafura, était l’un des joueurs que les Reds ont interviewés à Phoenix. Leurs deux autres choix ne l’étaient pas, car ils avaient les meilleurs points de vue pour le meilleur match de ce qu’on appelait la meilleure série mondiale universitaire de tous les temps. Lowder, l’un des principaux, a été pris par les Reds avec le septième choix dimanche, tandis que le partant n ° 2 de LSU, Ty Floyd, qui a commencé deux jours plus tard lors du premier match de la série de championnats, a été pris par les Reds avec le 38e prendre.

« Ce sont des gars différents qui ont des forces différentes », a déclaré Katuska. « Mais évidemment, les deux montrent beaucoup chaque fois qu’ils sont là-bas sur le monticule pour nous. »

Floyd a égalé un record des College World Series avec 17 retraits au bâton contre la Floride lors du premier match de la série finale des College World Series, une autre victoire en prolongation du LSU.

« Nous avons remporté le championnat national grâce à sa qualité », a déclaré l’entraîneur du LSU, Jay Johnson, lors de la diffusion du réseau MLB après la sélection de Floyd par les Reds.

Lowder et Floyd étaient tous deux des lycéens en 2020 et parce que la Major League Baseball a raccourci le repêchage à cinq tours cette année-là, plus de joueurs sont allés à l’université – et certains, comme la recrue actuelle des Reds Andrew Abbott, sont retournés à l’université pour une autre année. En tout, cela a conduit à un afflux de talents dans le baseball universitaire, dont des joueurs comme ceux-ci se sont présentés dimanche soir, où les joueurs universitaires ont été choisis avec les trois premiers choix.

Le repêchage de cette année a été considéré comme l’un des meilleurs et des plus profonds depuis des années, mais les cinq premiers choix consensuels ont été séparés des autres. Bien qu’il y ait eu des discussions avant le repêchage selon lesquelles l’un d’entre eux pourrait tomber aux mains des Reds au n ° 7, aucun d’entre eux ne l’a fait. Les Reds auraient choisi la quatrième place sous l’ancien système de repêchage, mais avec la loterie imposée dans la dernière convention collective, les Reds sont tombés au septième rang, ce qui signifie qu’ils devraient attendre de voir si l’un des cinq grands était à leur disposition. .

Bien que cela ne se soit pas produit, le talent du repêchage de cette année signifiait que le choix n ° 7 de ce repêchage pourrait être encore meilleur que le premier choix général certaines années. Même si les Reds n’ont pas obtenu l’un des meilleurs talents du repêchage, ils ont obtenu le double lanceur de l’année de l’ACC, qui avait une fiche de 15-0 avec une MPM de 1,87 en 2023.

Alors que Skenes de LSU est devenu n ° 1 au classement général à Pittsburgh, son futur coéquipier potentiel de division a été tout aussi bon lors de leur confrontation à Omaha.

« C’était l’un des matchs les plus amusants auxquels j’ai jamais participé, ça aurait probablement été le plus si nous avions gagné », a déclaré Lowder. « Ce fut une journée passionnante. N’importe quel match des College World Series, vous allez être gonflé à bloc, mais c’était un peu plus. Même avant le match, tout, j’étais juste en quelque sorte composé. Cela n’a pas déçu.



Ty Floyd aurait été l’as de nombreux états-majors en plus de LSU. (Jay Biggerstaff / Getty Images)

Floyd avait l’une des meilleures places de la maison sur le banc du LSU, sachant qu’il lancerait probablement le prochain match ou que sa saison serait terminée. À l’époque, il ne savait pas qu’il serait un jour coéquipier avec l’autre partant.

« Il est plutôt bon, je dirai », a déclaré Floyd dimanche soir. « Il est sale. Il l’a poussé dans nos queues pendant environ sept manches et tout, donc nous n’avons eu aucun tir contre lui. Je suis ravi de jouer avec lui. »

Les Reds ont récemment remporté des succès auprès des débutants universitaires, prenant Nick Lodolo septième en 2019 et Abbott au deuxième tour en 2021. Comme Lowder et Floyd, Lodolo et Abbott ont joué pour des équipes d’élite lors de conférences puissantes, TCU dans le Big 12 et Virginia dans le ACC, respectivement.

« Nous avons vu ces gars contre les meilleurs des meilleurs tout au long de leur carrière universitaire », a déclaré Katuska. « Il est certainement plus facile d’évaluer leur véritable niveau de talent sur ces joueurs. C’est certainement plus difficile dans les petites écoles ou les conférences, mais cela ne changera pas notre opinion générale sur les joueurs.

Alors que Skenes est considéré comme un talent générationnel, Lowder a peut-être eu le meilleur commandement et contrôle du repêchage parmi les lanceurs universitaires.

« Les choses ne font pas vraiment l’objet de discussions autant que nous pensons qu’elles devraient l’être », a déclaré Katuska. « Ce n’est pas un lanceur mou là-bas, il lance 92-96 chaque fois que nous l’avons vu ce printemps avec un curseur et un changement au-dessus de la moyenne à plus. Son équipe des deux dernières années à Wake avait une fiche de 32-3 lorsqu’il a pris le ballon le vendredi soir.

LSU était invaincu lors des départs de Floyd cette saison, a noté son entraîneur à la télévision.

« Grande balle rapide, mélange de quatre lancers, lance des frappes », a déclaré Katuska. «Les vidéos du lycée de lui en train de tremper, nous avions ça il y a cinq ans sur lui. Un gamin très athlétique avec encore beaucoup de choses devant lui.

Avec leur choix final, les Reds ont pris Stafura, un arrêt-court de 6 pieds et 180 livres, qui s’est engagé à Clemson. L’athlétismeKeith Law l’avait classé 25e espoir sur son tableau de repêchage.

« Sammy est un athlète formidable. Nous croyons qu’il va rester au milieu du terrain. Plus courir. Plus bras. De bonnes actions d’arrêt-court avec une batte que nous avons vues et aimées », a déclaré Katuska. « Il y a un potentiel de puissance, je pense que les gens ont vu une vidéo de la moissonneuse-batteuse de ce à quoi il ressemble, un enfant très fort, un travailleur très acharné. Vraiment autodidacte et nous aimons ce que l’avenir lui réserve lorsqu’il reçoit une formation professionnelle.

(Photo du haut de Lowder : AP Photo / Ben McKeown)