Les Reds arrivent et Elly De La Cruz mène leur révolution des recrues

LOS ANGELES – Le 6 juin, le premier ballon qu’Elly De La Cruz a mis en jeu lors de ses débuts dans la grande ligue a contribué à justifier le niveau de battage médiatique quasi fictif entourant cette perspective impressionnante.

Le géant imposant a annoncé son arrivée avec autorité, brûlant la balle la plus durement touchée de la saison des Reds et sprintant à 30,4 pieds par seconde hors de la surface – 30 pieds / seconde est considéré comme élite – pour sortir un doublé. À la fin d’une victoire électrisante 9-8 contre les Dodgers, couronnée par un simple de son compatriote recrue Matt McLain, les fans des Reds ont eu une raison de croire. Le futur était arrivé.

Aujourd’hui, huit semaines plus tard, Cincinnati est toujours en effervescence. Le jeu fascinant de De La Cruz, McLain et une collection de recrues précoces ont propulsé les Reds à la première place de la National League Central. C’est la dernière d’une saison où ils détiennent la tête de la division depuis 2012.

« Tout tourne autour de la ville et de l’équipe », a déclaré Joey Votto, qui a aidé les Reds à remporter leur dernier titre de division il y a 11 ans, à FOX Sports. « C’est joyeux. C’est exactement pour cela que nous jouons. »

Le vétéran de 17 ans est un peu aberrant dans l’une des plus jeunes équipes du sport. Il n’est pas typique que la franchise avec le plus de débuts dans les ligues majeures en une saison – les Reds en ont 12 cette année – soit également l’une de ses meilleures, mais un affrontement ce week-end contre les Dodgers en première place n’a fait que renforcer l’optimisme à Cincinnati.

Avant le début de la série, De La Cruz a enfilé un t-shirt avec une photo de lui en train de courir avec la légende « l’homme le plus rapide du monde ». Il a ensuite triplé lors de sa première présence au bâton au Dodger Stadium, entraînant un changement de Bobby Miller dans le coin du champ droit.

Comme s’il y avait le moindre doute sur ses intentions, De La Cruz a jeté un dernier coup d’œil sur la ligne à mi-chemin de la deuxième base avant de galoper vers l’avant, ses foulées monstrueuses le menant finalement la tête la première en troisième.

« C’est un film humain marquant », a déclaré le manager des Dodgers, Dave Roberts. « J’aime beaucoup plus regarder les faits saillants qu’en temps réel, de première main… mais quel talent spécial. C’est bon pour le jeu de baseball. »

L’attaque précoce a signalé ce qui nous attendait alors que Cincinnati a remporté deux des trois matchs du week-end pour usurper les Milwaukee Brewers pour la tête de la division. Les meilleurs joueurs de la position de recrue des Reds ont eu un impact tout au long du week-end. Spencer Steer a réussi le premier match, tandis que De La Cruz et McLain ont enregistré des coups sûrs lors des trois matchs.

Elly De La Cruz claque un home run en solo pour prolonger l’avance des Reds sur les Dodgers

Ces trois frappeurs ont chacun un OPS d’au moins 0,795. Si la saison se terminait aujourd’hui, les Reds seraient la seule équipe des 16 dernières années avec trois recrues différentes (minimum 200 apparitions au marbre) performantes à ce niveau. En tant que groupe, les joueurs en position de recrue des Reds ont accumulé six victoires en tête de la ligue au-dessus du remplacement cette saison.

Autant De La Cruz attire l’attention pour ses compétences et sa stature, c’est une figure plus petite qui arpente le groupe. McLain, mesurant 5 pieds 8 pouces, n’est pas reconnu aussi souvent que son homologue de 6 pieds 5 pouces, mais sa présence dans l’alignement se démarque. Le produit UCLA mène toutes les recrues qualifiées de NL avec un .905 OPS.

Comment expliquent-ils le succès ?

« Nous sommes des recrues, mais personne ne s’en soucie vraiment », a déclaré McLain à FOX Sports. « Tu es dans l’alignement, ce n’est pas comme s’ils allaient te lancer plus facilement ou quoi que ce soit parce que tu es une recrue. Ça n’a pas d’importance. Tu dois gagner des matchs de baseball. »

Depuis que De La Cruz a rejoint le club, ils en ont fait beaucoup.

Les Reds avaient une fiche de 27-33, à la troisième place et à 5,5 matchs de la tête de division, lorsque leur meilleur espoir a été appelé. Jusqu’à ce moment, il était difficile d’imaginer le genre d’impact qu’une recrue de 21 ans pourrait avoir. Ce n’est plus difficile.

Cincinnati est allé 14-2 lors de ses 16 premiers matchs après l’arrivée de De La Cruz, réalisant ainsi la plus longue séquence de victoires du club (12 matchs) depuis 1957. Les fans ont remarqué. Jusqu’au 5 juin, la veille de l’arrivée de De La Cruz, Great American Ball Park avait accueilli moins de 15 000 fans 18 fois. Depuis sa convocation, le lieu a attiré plus de 19 000 personnes à chaque match.

La fréquentation moyenne des Reds cette année (23 752) est de près de 6 000 fans de plus que la saison dernière, bon pour la cinquième plus grande différence de fréquentation d’une année sur l’autre par match dans le sport cette saison. Gagner aide. Les Reds sont allés 31-16 au total depuis l’introduction de leur phénomène dominicain dans le mélange.

« Cette équipe est juste quelque chose d’autre », a déclaré De La Cruz par l’intermédiaire d’un interprète. « C’est quelque chose de différent que je n’ai jamais vécu auparavant. Nous avons tous de très bonnes vibrations. »

Avec une gamme d’outils inégalée, De La Cruz offre aux fans une raison nocturne d’aller au stade.

Il n’a pas encore joué dans les ligues majeures depuis deux mois et il a déjà réussi trois circuits d’au moins 455 pieds. Il est le joueur le plus rapide du sport possédant un pouvoir surnaturel avec son bras Sur le terrain et avec sa batte à l’assiette . Le 23 juin, il a frappé pour le cycle. Le 8 juillet, il a volé le deuxième but, le troisième but et le marbre… dans la même manche.

Avec 120 interceptions en tête de la ligue – déjà deux fois plus que Cincinnati la saison dernière – et une attaque avec le sixième pourcentage de base le plus élevé au baseball, les Reds font constamment pression sur leurs adversaires. En plus d’avoir enregistré six victoires cette année, 35 de leurs 58 victoires se sont produites à la manière d’un retour.

De La Cruz a incarné leur style de jeu harcelant.

« Je pense que pour moi, je savais que j’avais toujours ça en moi », a déclaré De La Cruz. « J’ai toujours su que j’allais être un bon joueur de baseball. »

Cela ne veut pas dire que tout est devenu facile.

Aussi captivant que De La Cruz puisse être sur un terrain de baseball, des taux de chasse et de chasse douteux menaçaient de baisser son plancher en tant que perspective. L’année dernière, il avait à la fois la troisième moyenne au bâton la plus élevée et le cinquième pire ratio retraits sur balles de tous les joueurs qualifiés dans le système des Reds.

Sa capacité à persévérer malgré ces défauts – il a réduit son taux de retrait et a presque doublé son taux de marche lors d’une promotion au Triple-A Louisville cette année – a permis son appel aux majors, mais des ajustements sont toujours en cours. Il avait un .887 OPS dans la première moitié de la saison, puis est sorti de la pause dans une sécheresse de 5 pour 48 avant le voyage à Los Angeles. Il a reconnu qu’il devait faire un meilleur travail pour se concentrer sur les bons emplacements pour attaquer. Ce week-end, il a doublé, triplé et réussi un circuit, terminant la série avec une journée de quatre coups sûrs et 6 en 14 au total.

Mais les contributions des recrues vont légèrement au-delà de lui et du groupe de joueurs de position à Cincinnati.

La star de l’équipe de lanceurs des Reds est Andrew Abbott, dont la MPM de 1,90, le WHIP de 0,96 et la moyenne au bâton de 0,184 de ses adversaires sont en tête de tous les recrues qualifiées de la NL. Au-delà de cela, Brandon Williamson a également réalisé un mois productif, affichant une MPM de 2,45 en cinq départs en juillet après avoir limité les Dodgers à deux points dans une victoire vendredi.

Williamson pense que si tout le monde joue selon ses capacités, l’âge ne devrait pas avoir d’importance.

« C’est peut-être pour ça que nous jouons bien, parce que nous n’avons pas reculé et nous nous sommes dit : ‘Whoa, peut-être qu’on ne devrait pas faire aussi bien ? » a déclaré le joueur de 25 ans. « C’est spécial. C’est amusant parce que c’est juste que tous les gars avec qui tu joues sont dans le même bateau que toi. Et les gars plus âgés sont super avec nous. »

Entrez dans le club-house des Reds et l’alchimie est palpable.

Après qu’Alexis Díaz, 26 ans, ait bouclé un arrêt de quatre retraits vendredi, le releveur de 32 ans Derek Law a sorti son téléphone portable et a fait semblant de se joindre à la foule des médias interviewant Díaz dans son casier. La joie, bien sûr, est plus détectable dans un environnement gagnant.

Mais avant même que les victoires ne commencent à s’accumuler, Votto a remarqué un « sentiment communautaire » particulièrement fort dans le groupe de cette année. Le joueur de premier but des Reds de longue date l’a vu dans la façon dont ses coéquipiers se sont soutenus et ont reconnu les succès les uns des autres.

Maintenant, la bonne fusion semble se former. Sous l’impulsion de De La Cruz, un afflux de jeunes talents fait grimper les Reds vers l’histoire, avec la chance de devenir la première équipe à remporter une division après avoir perdu 100 matchs la saison précédente.

« Nous avions déjà une bonne ambiance, et il n’a fait qu’y ajouter », a déclaré Williamson. « Il a changé la donne pour nous. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

